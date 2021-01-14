Степанов о развитии трансплантации: Украина будет сотрудничать с США и Израилем

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в 2021 году усилит сотрудничество по развитию трансплантации с США и Израилем.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим достичь трансплантационной независимости уже через три года. Это означает, что каждый гражданин, которому понадобится пересадка органов или трансплантация костного мозга, ему эта помощь будет оказана в Украине, не надо будет ехать за границу", - пояснил министр.

В течение 2020 года Украина начала сотрудничество с Национальной организацией трансплантации Испании, университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Степанов анонсировал проведение на следующей неделе немецко-украинского саммита по развитию трансплантации органов в Украине.

Кроме того, по его словам, Минздрав поддерживает связь с Национальной организацией трансплантации Испании. С 2021 года Украина будет работать с глобальной обсерваторией донорства и трансплантации, а именно присоединится к международному сбору и анализу синтетических данных в этой сфере.

"Сотрудничество с Испанией, которая является мировым лидером по количеству трансплантаций на миллион человек, будет развиваться также в направлении стажировки и разработки стандартов. Сейчас эксперты ведут переговоры с государством Израиль по организации стажировки украинских врачей, специализирующихся в области трансплантации костного мозга", - добавил глава Минздрава.

Степанов сообщил, что налажено и сотрудничество с медицинским центром - университетом одного из городов американского штата Нью-Джерси.

"Партнеры по США будут помогать развивать трансплантацию почки, поджелудочной железы... В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине... 21-й год должен стать тем годом, когда трансплантация почки будет делаться всем гражданам в Украине, не отправляя их за границу", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине в 2020 году провели более 200 операций по трансплантации костного мозга, - Минздрав