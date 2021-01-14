РУС
Степанов о развитии трансплантации: Украина будет сотрудничать с США и Израилем

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина в 2021 году усилит сотрудничество по развитию трансплантации с США и Израилем.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим достичь трансплантационной независимости уже через три года. Это означает, что каждый гражданин, которому понадобится пересадка органов или трансплантация костного мозга, ему эта помощь будет оказана в Украине, не надо будет ехать за границу", - пояснил министр.

В течение 2020 года Украина начала сотрудничество с Национальной организацией трансплантации Испании, университетской клиникой Шлезвиг-Гольштейн в Германии.

Степанов анонсировал проведение на следующей неделе немецко-украинского саммита по развитию трансплантации органов в Украине.

Кроме того, по его словам, Минздрав поддерживает связь с Национальной организацией трансплантации Испании. С 2021 года Украина будет работать с глобальной обсерваторией донорства и трансплантации, а именно присоединится к международному сбору и анализу синтетических данных в этой сфере.

"Сотрудничество с Испанией, которая является мировым лидером по количеству трансплантаций на миллион человек, будет развиваться также в направлении стажировки и разработки стандартов. Сейчас эксперты ведут переговоры с государством Израиль по организации стажировки украинских врачей, специализирующихся в области трансплантации костного мозга", - добавил глава Минздрава.

Степанов сообщил, что налажено и сотрудничество с медицинским центром - университетом одного из городов американского штата Нью-Джерси.

"Партнеры по США будут помогать развивать трансплантацию почки, поджелудочной железы... В 2021 году мы планируем всех пациентов, нуждающихся в пересадке почки, оперировать непосредственно в Украине... 21-й год должен стать тем годом, когда трансплантация почки будет делаться всем гражданам в Украине, не отправляя их за границу", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине в 2020 году провели более 200 операций по трансплантации костного мозга, - Минздрав

Минздрав (4915) трансплантация (156) Степанов Максим (2062)
+5
Сказал, что будем продавать украинские органы евреям и амерам.
14.01.2021 10:55
+3
мозги пересадите себе!
14.01.2021 10:55
+3
Вже можна починати - генетичного матеріалу вдосталь - тестами назбирали.
14.01.2021 10:59
мозги пересадите себе!
14.01.2021 10:55
Сказал, что будем продавать украинские органы евреям и амерам.
14.01.2021 10:55
Вже можна починати - генетичного матеріалу вдосталь - тестами назбирали.
14.01.2021 10:59
С ДНР вам надо сотрудничать. Там большой опыт потрошения трупов.
14.01.2021 11:01
подпольно уже давно сотрудничает..
14.01.2021 11:05
"сотрудничает"
14.01.2021 11:07
будем свободно передвигаться... но частями)))
14.01.2021 11:07
"Сырье" им поставлять?!
14.01.2021 11:12
Вот інтєґєсно как єта запчясті от ґоєв кашеґним пґишивать будут?
Ілі всьотакі наабаґот?
14.01.2021 11:15
тут - іграєм, тут - нє іграєм, а тут - рибу заворачівалі
14.01.2021 11:35
а шо такоє ? ми тут мячьом іграєм ,кушяєм мацу!
14.01.2021 13:31
Ура! Тепер можна буде продати нирку і заплатити за газ!
14.01.2021 11:23
Небезпеку неконтрольованої трансплантології змальовували американські кіношники ще років з сорок тому. Бо у них вже був досвід. Писали цілі пригодницькі романи, як за героєм чи героїнею ганялися злодії-трансплантологи, бо саме його (її) органи найкраще підходять мільйонеру.
З моральної точки зору: навіщо вмираючому багатому старому пердуну примарна можливість коптити повітря ще років два чи три? Врачі створили цей міф, що пересадка органів зробить людину щасливою. Не повідомляючи про ризик і купу проблем в подальшому.
З молодими реципієнтами - не краще. Бо спасенне за рахунок чужого органу життя не має щасливого продовження у потомстві (можливі рідкісні винятки). Операції з пересадки коштують надзвичайно дорого. І якщо фінансуються із куцого державного бюджету, то хто визначає пріоритет - спасти одного чи за ті гроші вилікувати тисячу чи й десять тисяч?
От і не дивно, що такі як степанов будуть виступати за всеохоплюючу вакцинацію, за трансплантологію. Бо це комусь принесе величезні прибутки за рахунок платників. Комусь дуже нечисельному за рахунок всіх платників. Такий собі місцевий гебреїсус.
14.01.2021 11:34
Украина будет сотрудничать с США и Израилем ...список донорів ви зможете отримати від газорозподільчих та інших комунальних "компаній"...
14.01.2021 11:35
когда этого придурка в очках уже снимут... он задолбал...
14.01.2021 12:17
кацапам з маланцями зільоне світло...
14.01.2021 12:17
Разберите, кто - нибудь Степанова на органы. Заслужил.
14.01.2021 13:07
 
 