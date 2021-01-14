Степанов про розвиток трансплантації: Україна співпрацюватиме зі США та Ізраїлем

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна в 2021 році посилить співпрацю з розвитку трансплантації зі США та Ізраїлем.

Про це він розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо досягти трансплантаційної незалежності вже через три роки. Це означає, що кожен громадянин, якому знадобиться пересадка органів або трансплантація кісткового мозку, йому ця допомога буде надана в Україні, не треба буде їхати за кордон", - пояснив міністр.

Протягом 2020 року Україна розпочала співпрацю з Національною організацією трансплантації Іспанії, університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині.

Степанов анонсував проведення наступного тижня німецько-українського саміту щодо розвитку трансплантації органів в Україні.

Крім того, за його словами, МОЗ підтримує зв'язок з Національною організацією трансплантації Іспанії. З 2021 року Україна працюватиме з глобальної обсерваторією донорства і трансплантації, а саме - приєднається до міжнародного збору та аналізу синтетичних даних у цій сфері.

"Співпраця з Іспанією, яка є світовим лідером за кількістю трансплантацій на мільйон осіб, розвиватиметься також у напрямку стажування та розробки стандартів. Зараз експерти ведуть переговори з державою Ізраїль з організації стажування українських лікарів, що спеціалізуються в галузі трансплантації кісткового мозку", - додав глава МОЗ.

Степанов повідомив, що налагоджено і співпрацю з медичним центром - університетом одного з міст американського штату Нью-Джерсі.

"Партнери по США допомагатимуть розвивати трансплантацію нирки, підшлункової залози ... У 2021 році ми плануємо всіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні ... 21-й рік має стати тим роком, коли трансплантація нирки буде робитися всім громадянам в Україні, не відправляючи їх за кордон", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зробили в 2020 році понад 200 операцій з трансплантації кісткового мозку, - МОЗ