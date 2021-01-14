УКР
Новини
Степанов про розвиток трансплантації: Україна співпрацюватиме зі США та Ізраїлем

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна в 2021 році посилить співпрацю з розвитку трансплантації зі США та Ізраїлем.

Про це він розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо досягти трансплантаційної незалежності вже через три роки. Це означає, що кожен громадянин, якому знадобиться пересадка органів або трансплантація кісткового мозку, йому ця допомога буде надана в Україні, не треба буде їхати за кордон", - пояснив міністр.

Протягом 2020 року Україна розпочала співпрацю з Національною організацією трансплантації Іспанії, університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині.

Степанов анонсував проведення наступного тижня німецько-українського саміту щодо розвитку трансплантації органів в Україні.

Крім того, за його словами, МОЗ підтримує зв'язок з Національною організацією трансплантації Іспанії. З 2021 року Україна працюватиме з глобальної обсерваторією донорства і трансплантації, а саме - приєднається до міжнародного збору та аналізу синтетичних даних у цій сфері.

"Співпраця з Іспанією, яка є світовим лідером за кількістю трансплантацій на мільйон осіб, розвиватиметься також у напрямку стажування та розробки стандартів. Зараз експерти ведуть переговори з державою Ізраїль з організації стажування українських лікарів, що спеціалізуються в галузі трансплантації кісткового мозку", - додав глава МОЗ.

Степанов повідомив, що налагоджено і співпрацю з медичним центром - університетом одного з міст американського штату Нью-Джерсі.

"Партнери по США допомагатимуть розвивати трансплантацію нирки, підшлункової залози ... У 2021 році ми плануємо всіх пацієнтів, які потребують пересадки нирки, оперувати безпосередньо в Україні ... 21-й рік має стати тим роком, коли трансплантація нирки буде робитися всім громадянам в Україні, не відправляючи їх за кордон", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зробили в 2020 році понад 200 операцій з трансплантації кісткового мозку, - МОЗ

МОЗ (5423) трансплантація (119) Степанов Максим (2198)
Сказал, что будем продавать украинские органы евреям и амерам.
мозги пересадите себе!
14.01.2021 10:55 Відповісти
Вже можна починати - генетичного матеріалу вдосталь - тестами назбирали.
14.01.2021 10:59 Відповісти
С ДНР вам надо сотрудничать. Там большой опыт потрошения трупов.
14.01.2021 11:01 Відповісти
подпольно уже давно сотрудничает..
14.01.2021 11:05 Відповісти
"сотрудничает"
14.01.2021 11:07 Відповісти
будем свободно передвигаться... но частями)))
14.01.2021 11:07 Відповісти
"Сырье" им поставлять?!
14.01.2021 11:12 Відповісти
Вот інтєґєсно как єта запчясті от ґоєв кашеґним пґишивать будут?
тут - іграєм, тут - нє іграєм, а тут - рибу заворачівалі
14.01.2021 11:35 Відповісти
а шо такоє ? ми тут мячьом іграєм ,кушяєм мацу!
Ура! Тепер можна буде продати нирку і заплатити за газ!
Небезпеку неконтрольованої трансплантології змальовували американські кіношники ще років з сорок тому. Бо у них вже був досвід. Писали цілі пригодницькі романи, як за героєм чи героїнею ганялися злодії-трансплантологи, бо саме його (її) органи найкраще підходять мільйонеру.
З моральної точки зору: навіщо вмираючому багатому старому пердуну примарна можливість коптити повітря ще років два чи три? Врачі створили цей міф, що пересадка органів зробить людину щасливою. Не повідомляючи про ризик і купу проблем в подальшому.
З молодими реципієнтами - не краще. Бо спасенне за рахунок чужого органу життя не має щасливого продовження у потомстві (можливі рідкісні винятки). Операції з пересадки коштують надзвичайно дорого. І якщо фінансуються із куцого державного бюджету, то хто визначає пріоритет - спасти одного чи за ті гроші вилікувати тисячу чи й десять тисяч?
От і не дивно, що такі як степанов будуть виступати за всеохоплюючу вакцинацію, за трансплантологію. Бо це комусь принесе величезні прибутки за рахунок платників. Комусь дуже нечисельному за рахунок всіх платників. Такий собі місцевий гебреїсус.
Украина будет сотрудничать с США и Израилем ...список донорів ви зможете отримати від газорозподільчих та інших комунальних "компаній"...
когда этого придурка в очках уже снимут... он задолбал...
кацапам з маланцями зільоне світло...
Разберите, кто - нибудь Степанова на органы. Заслужил.
