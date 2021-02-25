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Кабмін підтримав постанову МОЗ про трансплантацію, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Кабмін підтримав постанову МОЗ про трансплантацію, - Степанов

Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого підтримав постанову Міністерства охорони здоров'я "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Україна нарешті створила цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій з трансплантації. Наші лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру. Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більші шанси на одужання пацієнтам. Крім того знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з перебігом сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болісною для пацієнтів", - зазначив він.

За словами Степанова, не менш важливий аспект постанови – це створення ринку біоімплантів в Україні. "Упорядковується їх обіг, виготовлення та контроль якості. Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. Це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та виробництвах", - повідомив міністр.

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Він упевнений, що постанова має також і серйозний економічний ефект, оскільки документ "створює цілу наукоємну галузь економіки з сучасними виробництвами та робочими місцями спеціалістів високого класу".

"Наші лікарі не їхатимуть за кордон в пошуках кращої долі, а матимуть всі умови для успішної самореалізації в Україні.

Україна нарешті стає повноправним гравцем на світовому ринку трансплантації і переконаний, створить серйозну конкуренцію іноземним виробникам", - підкреслив Степанов.

Кабмін підтримав постанову МОЗ про трансплантацію, - Степанов 01

Читайте: Степанов про розвиток трансплантації: Україна співпрацюватиме зі США та Ізраїлем

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Я против этого метода лечения людей в принципе. Мед. наука как на мой взгляд должна идти по пути разработки выращивания тканей либо органов из образцов ткани того человека, которому необходимо лечение. Ждать смерти либо самопожертвования подходящего донора --бесчеловечно. Почему один человек должен желать несчастья другому человеку для своего спасения? Тем более, что несовместимость может так удлинить сроки ожидания, что уже ничего и не нужно будет. Я понимаю, что намного проще взять уже "готовое" и пришить, чем решать сложные задачи по изготовлению "запчастей" -- но более лёгкий и быстрый путь не значит правильный путь. Стоит начать использовать одних людей как источник органов для спасения других, как начнутся преступные злоупотребления по добыче "нужной детали". И тут уже начнётся охота за молодыми и здоровыми "запчастями" ! Я в том возрасте и состоянии , что вне опасности, но мне страшно подумать, что может угрожать молодёжи - и именно со здоровым образом жизни, хорошо развитым. Да, я пессимист, но к этому меня подвёл опыт.
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25.02.2021 02:40
+3
Тепер можна буде легально продати нирку і заплатити за газ!
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25.02.2021 06:53
+3
Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 977 Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 2717
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25.02.2021 06:56
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25.02.2021 02:02 Відповісти
Трансплантация мозга у степанова когда?
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25.02.2021 02:39 Відповісти
Я против этого метода лечения людей в принципе. Мед. наука как на мой взгляд должна идти по пути разработки выращивания тканей либо органов из образцов ткани того человека, которому необходимо лечение. Ждать смерти либо самопожертвования подходящего донора --бесчеловечно. Почему один человек должен желать несчастья другому человеку для своего спасения? Тем более, что несовместимость может так удлинить сроки ожидания, что уже ничего и не нужно будет. Я понимаю, что намного проще взять уже "готовое" и пришить, чем решать сложные задачи по изготовлению "запчастей" -- но более лёгкий и быстрый путь не значит правильный путь. Стоит начать использовать одних людей как источник органов для спасения других, как начнутся преступные злоупотребления по добыче "нужной детали". И тут уже начнётся охота за молодыми и здоровыми "запчастями" ! Я в том возрасте и состоянии , что вне опасности, но мне страшно подумать, что может угрожать молодёжи - и именно со здоровым образом жизни, хорошо развитым. Да, я пессимист, но к этому меня подвёл опыт.
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25.02.2021 02:40 Відповісти
Не понимаю Ваше слово ,,самопожертвование,,ведь самопожертвование происходит за деньги а трансплантацию органов от погибших не своей смертью органы получают на законодательном уровне бесплатно но пересадка стоит какбуто орган взяли у донора за деньги а родственникам погибшего достается дуля.Да и есть соблазн подходящему здоровому донору подстроить несчастный случай.
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25.02.2021 03:45 Відповісти
Я основываюсь на фактическом материале Италии, на том, о чём говорили по ТВ на разных каналах и считается правдой (я не верю каждой сказке, но если сказали разные и незаинтересованные люди , то доверяю ). Одна женщина делилась своим горем: мужу была необходима трансплантация почки, жена совместима и стала его донором.После чего он с ней развёлся и ушёл к другой. Плакала: стала слабее, быстро устаёт, осталась одна с детьми. Пожертвовала собой, не за деньги, а ради отца своих детей. Стоило ли? Рассказывают о донорах внутри семьи, но в случае родственников по крайней мере брат всегда останется братом. Около 10 лет назад в одной больнице Сицилии во время операции аппендицита (не необходимой) из-за краткой остановки аппаратуры (отключение электричества) умерла девушка ок. 16 лет; обстоятельства очень странные; подозрения об участии мафии; вскоре убили врача. Выяснилось, что в этой больнице это был уже 2-й случай странной смерти, всегда с очень молодыми, хорошо физически развитыми людьми. Думаю, информацию о медицине в Сицилии можно ещё откопать, хотя прошло много лет. Здесь донорство официально не является платным, хотя в действительности может быть всё.
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02.03.2021 22:42 Відповісти
проблема серьезная на самом деле и даже очень.

потому шо жизнь одного человека и то не совсем полноценная,
а вечно на колесах, предполагает смерть другого человека.
не готов комментировать шо будет правильным, а шо нет...
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25.02.2021 03:00 Відповісти
Украине стать конкурентом как до Луны пешком,да и лучшие врачи идут за бугор не потому что у них нет соответственно ихней квалификации работы а потому что везде за бугром даже санитарам платят больше чем квалифицированому врачу в Украине.А у врачей тоже есть семьи и их надо кормить и растить.
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25.02.2021 03:51 Відповісти
В Украине врачи зарабатывают очень неплохо).и госставка этому абсолютно не помеха. В Европе так не будут зарабатывать. Там черного нала не несут врачам )). Априори все по безналу предусмотрено .
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25.02.2021 08:42 Відповісти
Тепер можна буде легально продати нирку і заплатити за газ!
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25.02.2021 06:53 Відповісти
Зубожілий, ты против тарифной реформы сывочолого и его верного продолжателя клована? Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 24
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25.02.2021 07:10 Відповісти
Люди уже згадують часи Порошенка як доволі-таки непогані. А ти задоволений своїм вибором у 2019?
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25.02.2021 07:26 Відповісти
Дуже добрі часи були. Та й ціна на газ не росла. На радість ниркам
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25.02.2021 07:28 Відповісти
Горит пердак от Порошенко ? Это замечательно!!!
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25.02.2021 08:13 Відповісти
Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 977 Кабмин поддержал постановление Минздрава о трансплантации, - Степанов - Цензор.НЕТ 2717
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25.02.2021 06:56 Відповісти
тепер молоді здорові будуть щезати частіше так що(пиво сила спорт могила)
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25.02.2021 07:00 Відповісти
За дітей страшно.
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25.02.2021 08:06 Відповісти
"рынок биоматериалов" говорите? В нашем Сомали? Звучит пугающе и уже попахивает криминалом.
А что у родственников хоть разрешение спрашивать то будут, а у самого человека при жизни письменное согласие???? Или потрошить теперь можно всех подряд и всё на продажу, на рынок, причём европейский, штатовский...?
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25.02.2021 08:00 Відповісти
Ну раз Кабмин поддержал --- значит на органы будут рвать только всех министров. Как это исполнительная власть распоряжается тем что ей не принадлежит. Сам человек ПРИ ЖИЗНИ должен оставить документ о СОГЛАСИИ на трансплонтацию. Все остальные варианты уголовно наказуемы. Я считаю первым на органы НАДО разобрать шмыгаля.
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25.02.2021 09:29 Відповісти
 
 