Кабмін підтримав постанову МОЗ про трансплантацію, - Степанов

Кабінет Міністрів на засіданні 24 лютого підтримав постанову Міністерства охорони здоров'я "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Україна нарешті створила цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій з трансплантації. Наші лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру. Це колосально спрощує лікування опіків будь-якої складності і дає набагато більші шанси на одужання пацієнтам. Крім того знижується ризик зараження, ймовірність ускладнень з перебігом сепсису, а реабілітація стає дешевшою і менш болісною для пацієнтів", - зазначив він.

За словами Степанова, не менш важливий аспект постанови – це створення ринку біоімплантів в Україні. "Упорядковується їх обіг, виготовлення та контроль якості. Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. Це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та виробництвах", - повідомив міністр.

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Він упевнений, що постанова має також і серйозний економічний ефект, оскільки документ "створює цілу наукоємну галузь економіки з сучасними виробництвами та робочими місцями спеціалістів високого класу".

"Наші лікарі не їхатимуть за кордон в пошуках кращої долі, а матимуть всі умови для успішної самореалізації в Україні.

Україна нарешті стає повноправним гравцем на світовому ринку трансплантації і переконаний, створить серйозну конкуренцію іноземним виробникам", - підкреслив Степанов.

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