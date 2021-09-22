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Новости Политика Украины
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Идеологом "деолигархизации" стал олигарх Коломойский, - экс-глава СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Идеологом

Идеологом объявленной Офисом президента "деолигархизации" является олигарх Игорь Коломойский, который хочет усилить влияние на власть, чтобы избежать экстрадиции в США.

Об этом заявил экс-министр финансов, бывший глава СНБО Александр Данилюк

"Именно Коломойский стал основным идеологом такой конструкции. Пока он ожидает запроса на экстрадицию в США, а также решения Лондонского суда, его цель - максимально задобрить президента, чтобы избежать экстрадиции, усилить влияние на правоохранительные структуры и отвлечь внимание от себя на имитацию общей борьбы с олигархами ", - считает Данилюк.


Он отметил, что вместо политических и экономических реформ, Офис Президента избрал курс на построение авторитаризма.
"Кульминацией стала вчерашняя кристаллизация коалиции "узурпации"-" слуг народа ", группы "Довіра" и "За майбутнє". То есть Офис, Коломойский и деньги. Цель этого альянса на ближайшее время - сменить руководство парламента на лояльное, а также сделать олигархов зависимыми от воли Офиса путем принятия "деолигархичного" закона и получить контроль над медиа ", - отметил Данилюк.


Экс-глава Минфина считает, что после голосований 23 сентября за проект Зеленского-Коломойского страна может оказаться в новой реальности.
"Хотя в последние годы за Лукашенко закрепилось звание "последний диктатор Европы", но на наших глазах и уже в нашей стране подрастает новый, который четко пользуется примером раннего Путина и Лукашенко", - добавил Данилюк.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада может рассмотреть проект закона об олигархах. Для этого в парламенте возникла коалиция депутатов Коломойского и "Слуг Народа", считает нардеп Алексей Гончаренко.
Против закона резко выступили все оппозиционные фракции, указав на его антиконституционность. Единственная цель закона, по их убеждению, заключается в узурпации власти и установлении контроля над СМИ.
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нам, простым смертрным, как то насра ть на етот канал украина и его владельца убийцу - так что зеля давай дави етих мразей
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22.09.2021 10:40 Ответить
там как бэ может остаться как на роисе. Все телеканалы свои и восторгаются и хвалят президента, выписывая ему невидимые мегопобеды и достижения пока страна и население будут возле мусорников под супермаркетами толкаться за просрочкой
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22.09.2021 12:41 Ответить
Все правильно. Но! Кто то может поверить, шо господин Данилюк, в период выборной компании "не знал" кто садит в кресло президента, артиста из кино про Слугу Народа? Все знали откуда ноги растут, а Данилюк не знал. Если бы Данилюка не высадили из кресла СНБО, то он сейчас бы топил за "антиолигархический", как топил за Квартал 95.
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22.09.2021 10:53 Ответить
бджоли проти меду, бгагагагага!
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22.09.2021 11:07 Ответить
Так Беня не олигарх,он кормилец-спонсор.А это разные вещи.То ли дело Порошенко.
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22.09.2021 12:17 Ответить
можно сказать Порошенко номер 1 кандидат в олигархи, ну Беня для видимости конечно составит компанию) и... и все)
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22.09.2021 12:42 Ответить
Как же страшно некоторым терять влияние в политике,они не привыкли зарабатывать при конкуренции. А нам ,простым людям как-то "по барабану". Возможно лучше не станет,но хуже точно не будет из-за проблем "жирных кабанов".
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22.09.2021 13:02 Ответить
 
 