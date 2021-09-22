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Новини Політика України
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узурпація (14) Данилюк Олександр (443)

Ідеологом "деолігархізації" став олігарх Коломойський, - ексглава РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ідеологом

Ідеологом оголошеної Офісом Президента "деолігархізації" є олігарх Ігор Коломойський, який хоче посилити вплив на владу, щоб уникнути екстрадиції до США.

Про це заявив ексміністр фінансів, колишній голова РНБО Олександр Данилюк.

"Саме Коломойський став основним ідеологом такої конструкції. Поки він очікує запиту на екстрадицію до США, а також рішення Лондонського суду, його мета – максимально задобрити президента, аби уникнути екстрадиції, підсилити вплив на правоохоронні структури та відволікти увагу від себе на імітацію загальної боротьби з олігархами", - вважає Данилюк.

Він наголосив, що замість політичних і економічних реформ, Офіс Президента обрав курс на побудову авторитаризму.

"Кульмінацією стала вчорашня кристалізація коаліції "узурпації" – "Слуга Народу", групи "Довіра" та "За майбутнє". Тобто Офіс, Коломойський та гроші. Мета цього альянсу на найближчий час – змінити керівництво парламенту на лояльне, а також зробити олігархів залежними від волі Офісу шляхом прийняття "деолігархічного" закону та отримати контроль над медіа", - зазначив Данилюк.

Ексглава Мінфіну вважає, що після голосувань 23 вересня за проект Зеленського-Коломойського країна може опинитися в новій реальності.

"Хоч останніми роками за Лукашенком закріпилося звання "останній диктатор Європи", але на наших очах і вже у нашій країні підростає новий, який чітко користується прикладом раннього Путіна та Лукашенка", - додав Данилюк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада може розглянути проєкт закону про олігархів. Для цього в парламенті виникла коаліції депутатів Коломойського і "Слуг Народу", вважає нардеп Олексій Гончаренко.

Проти закону різко виступили всі опозиційні фракції, вказавши на його антиконституційність. Єдина мета закону, на їх переконання полягає, в узурпації влади і встановлення контролю над ЗМІ.

Автор: Наталя Джума
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нам, простым смертрным, как то насра ть на етот канал украина и его владельца убийцу - так что зеля давай дави етих мразей
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22.09.2021 10:40 Відповісти
там как бэ может остаться как на роисе. Все телеканалы свои и восторгаются и хвалят президента, выписывая ему невидимые мегопобеды и достижения пока страна и население будут возле мусорников под супермаркетами толкаться за просрочкой
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22.09.2021 12:41 Відповісти
Все правильно. Но! Кто то может поверить, шо господин Данилюк, в период выборной компании "не знал" кто садит в кресло президента, артиста из кино про Слугу Народа? Все знали откуда ноги растут, а Данилюк не знал. Если бы Данилюка не высадили из кресла СНБО, то он сейчас бы топил за "антиолигархический", как топил за Квартал 95.
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22.09.2021 10:53 Відповісти
бджоли проти меду, бгагагагага!
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22.09.2021 11:07 Відповісти
Так Беня не олигарх,он кормилец-спонсор.А это разные вещи.То ли дело Порошенко.
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22.09.2021 12:17 Відповісти
можно сказать Порошенко номер 1 кандидат в олигархи, ну Беня для видимости конечно составит компанию) и... и все)
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22.09.2021 12:42 Відповісти
Как же страшно некоторым терять влияние в политике,они не привыкли зарабатывать при конкуренции. А нам ,простым людям как-то "по барабану". Возможно лучше не станет,но хуже точно не будет из-за проблем "жирных кабанов".
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22.09.2021 13:02 Відповісти
 
 