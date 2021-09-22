Ідеологом "деолігархізації" став олігарх Коломойський, - ексглава РНБО

Ідеологом оголошеної Офісом Президента "деолігархізації" є олігарх Ігор Коломойський, який хоче посилити вплив на владу, щоб уникнути екстрадиції до США.

Про це заявив ексміністр фінансів, колишній голова РНБО Олександр Данилюк.

"Саме Коломойський став основним ідеологом такої конструкції. Поки він очікує запиту на екстрадицію до США, а також рішення Лондонського суду, його мета – максимально задобрити президента, аби уникнути екстрадиції, підсилити вплив на правоохоронні структури та відволікти увагу від себе на імітацію загальної боротьби з олігархами", - вважає Данилюк.

Він наголосив, що замість політичних і економічних реформ, Офіс Президента обрав курс на побудову авторитаризму.

"Кульмінацією стала вчорашня кристалізація коаліції "узурпації" – "Слуга Народу", групи "Довіра" та "За майбутнє". Тобто Офіс, Коломойський та гроші. Мета цього альянсу на найближчий час – змінити керівництво парламенту на лояльне, а також зробити олігархів залежними від волі Офісу шляхом прийняття "деолігархічного" закону та отримати контроль над медіа", - зазначив Данилюк.

Ексглава Мінфіну вважає, що після голосувань 23 вересня за проект Зеленського-Коломойського країна може опинитися в новій реальності.

"Хоч останніми роками за Лукашенком закріпилося звання "останній диктатор Європи", але на наших очах і вже у нашій країні підростає новий, який чітко користується прикладом раннього Путіна та Лукашенка", - додав Данилюк.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада може розглянути проєкт закону про олігархів. Для цього в парламенті виникла коаліції депутатів Коломойського і "Слуг Народу", вважає нардеп Олексій Гончаренко.

Проти закону різко виступили всі опозиційні фракції, вказавши на його антиконституційність. Єдина мета закону, на їх переконання полягає, в узурпації влади і встановлення контролю над ЗМІ.