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Новости Политика Украины
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ВР (28822) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1520)

Разумков созывает внеочередное заседание ВР на четверг, - пресс-секретарь. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков созывает внеочередное заседание ВР на четверг, - пресс-секретарь. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания на четверг.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь спикера Ольга Туний, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, заседание состоится 23 сентября в 16:00 по требованию 165 народных депутатов.

"На повестке дня - четыре законопроекта, касающиеся вопросов налогообложения и фискальной политики", - написала Туний.

Разумков созывает внеочередное заседание ВР на четверг, - пресс-секретарь 01

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Автор: Ірина Дашківська
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