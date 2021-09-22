Рада приняла закон о противодействии антисемитизму
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Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.
Принятие соответствующего законопроекта №5109 во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутатов на пленарном заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законопроект дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.
Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда им, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.
Вместе с тем, к проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.
Лица, виновные в нарушении норм данного законопроекта, понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом, а также возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате антисемитизма, его проявлений, будет осуществляться в порядке, определенном законодательством Украины.
Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
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ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ[1]
По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.
Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилий еврейская беднота.
Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.
"Синагога на костях" православного кладбища в Бабином Яру это антисиметизм или нет ?
обязательно !
его публично накажет Народ Украины чтобы у нас больше никогда не было ни симетизма, ни атисиметизма !
Вы там не охренели окончательно случайно?
Вы еще и подельница его, как я понял, а мне про бессильную злобу втираете?
Мне просто не ясно, почему в Украине должно быть особое отношение к ворам, если они еврейской национальности.
а я напоминаю что хитрожеппый заглядывающий в глаза }{уйлу Израиль так и не признал Голодомор актом геноцида украинцев.
Но шо, ЗЫбыдло, навыбирали да? "Вальцман" вам хреновый был, дегенераты?
Есть ли наказание занепризнание голодомора геноцидом например (они кстати и не признают)?
Покинула знову хату,
Синову господу,
Пішла в найми, за хліб черствий
Жидам носить воду.
Бо хрещені не приймають
Чи може ці?
У жидівку молодую
Та й думало з нею,
Щоб цього не знала мати,
Звичайне побратись
Це точно не фейки.Є фейки.Але це ні.
Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…
Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Одним словом -ШОК!!!!!
%.
Які антисеміти до цього додумалися?
Давайте знесемо пам'ятники Хмельницькому і Шевченку.Вони ж були махровими антисемітами.
А взагалі цей "закон",який прийняли жидівські суки і слуги,які ненавидять Україну і українців,порушує моє ПРАВО.Тому вискрався я на нього з високої могили.
Збсь. Давайте вже педаль в асфальт - закріпимо у Конституції за євреями статус богообраної панівної раси надлюдей.
расизм і людиноненависництво.
Если у нас вся "верхушка"--евреи: -зепрезидент-еврей, все его окружение-евреи, большинство моносброда--евреи. Большинство олигархов --евреи.
Почему им особенные привилегии, которых не имеет в своей стране титульная нация?
Где закон об украинофобии?
В эсэсэсэре была такая присказка " когда пути таким открыты, растут ряды антисемитов".