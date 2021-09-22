Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму
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Верховна Рада ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.
Ухвалення відповідного законопроєкту №5109 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.
Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.
Водночас до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків), місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, через мотиви антисемітизму.
Особи, винні в порушенні норм цього законопроєкту, понесуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а також відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок антисемітизму, його проявів, здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством України.
Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".
Будь ласка, зачекайте...
ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ[1]
По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.
Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилий еврейская беднота.
Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.
"Синагога на костях" православного кладбища в Бабином Яру это антисиметизм или нет ?
обязательно !
его публично накажет Народ Украины чтобы у нас больше никогда не было ни симетизма, ни атисиметизма !
Вы там не охренели окончательно случайно?
Вы еще и подельница его, как я понял, а мне про бессильную злобу втираете?
Мне просто не ясно, почему в Украине должно быть особое отношение к ворам, если они еврейской национальности.
а я напоминаю что хитрожеппый заглядывающий в глаза }{уйлу Израиль так и не признал Голодомор актом геноцида украинцев.
Но шо, ЗЫбыдло, навыбирали да? "Вальцман" вам хреновый был, дегенераты?
Есть ли наказание занепризнание голодомора геноцидом например (они кстати и не признают)?
Покинула знову хату,
Синову господу,
Пішла в найми, за хліб черствий
Жидам носить воду.
Бо хрещені не приймають
Чи може ці?
У жидівку молодую
Та й думало з нею,
Щоб цього не знала мати,
Звичайне побратись
Це точно не фейки.Є фейки.Але це ні.
Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…
Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…
Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняется… Когда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
Одним словом -ШОК!!!!!
%.
Які антисеміти до цього додумалися?
Давайте знесемо пам'ятники Хмельницькому і Шевченку.Вони ж були махровими антисемітами.
А взагалі цей "закон",який прийняли жидівські суки і слуги,які ненавидять Україну і українців,порушує моє ПРАВО.Тому вискрався я на нього з високої могили.
Збсь. Давайте вже педаль в асфальт - закріпимо у Конституції за євреями статус богообраної панівної раси надлюдей.
расизм і людиноненависництво.
Если у нас вся "верхушка"--евреи: -зепрезидент-еврей, все его окружение-евреи, большинство моносброда--евреи. Большинство олигархов --евреи.
Почему им особенные привилегии, которых не имеет в своей стране титульная нация?
Где закон об украинофобии?
В эсэсэсэре была такая присказка " когда пути таким открыты, растут ряды антисемитов".