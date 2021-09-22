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антисемітизм (121) ВР (11782) Голокост (136)

Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні.

Ухвалення відповідного законопроєкту №5109 у другому читанні та в цілому підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт дає визначення антисемітизму, забороняє юдофобію та її прояви й передбачає відповідальність за порушення законодавства про антисемітизм.

Згідно з документом, проявами антисемітизму є, зокрема, заклик, приховування або виправдання вбивства або заподіяння шкоди, висловлювання неправдивих відомостей, ненависницьких заяв про осіб єврейського походження, заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост), виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів і зображень антисемітського змісту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Я є результатом і відповіддю, що в Україні немає антисемітизму"

Водночас до проявів антисемітизму закон зараховує умисне пошкодження, руйнування або осквернення будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам і громадським єврейським організаціям, а також релігійних чи культових споруд (будинків), місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених євреям, через мотиви антисемітизму.

Особи, винні в порушенні норм цього законопроєкту, понесуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону, а також відшкодування матеріальних збитків і моральної шкоди, завданих унаслідок антисемітизму, його проявів, здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством України.

Цей закон набуде чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Стєсняюсь спрасіть, а замах на Шефіра - це такі антисемітизм чи нє?
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22.09.2021 14:12
+24
Вот прямо проблема номер один. Задолбали навязчивым вниманием к б-г избранным тожеукраинцам. Закон о противодействии антиукраинизму будет ?
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22.09.2021 14:14
+21
А когда примут закон о противодействии антиукранизму или антиукраинским действиям? Тем более, что антиукраинские действия в Украине происходят гораздо чаще, чем антисемитские выходки.
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22.09.2021 14:18
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Стєсняюсь спрасіть, а замах на Шефіра - це такі антисемітизм чи нє?
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22.09.2021 14:12 Відповісти
Після прийняття Такі Да
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22.09.2021 14:14 Відповісти
Как в советском анекдоте: набить морду русскому - хулиганство, а еврею - антисемитизм
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22.09.2021 14:14 Відповісти
Закон и что... во всех языка евреев не называют евреев кому не лень переведите на множество языков мира слово еврей и узнаете то что у нас называют антисемитизмом везде называется просто еврей..это кстати большевики захватив власть в 1917 году ввели слово еврей дабы уйти от ненавистного им слова на букву Ж... насчет отрицания Холокоста никто не отрицает а споры идут относительно вопросов сколько же их евреев погибло на самом деле почему цифра 6 млн. такая магическая не меняется с момента окончания войны 1945 года хотя официально уже были в миллионах скорочення и еще где тот план в Германии относительно специальной программы уничтожения евреев именно поляков есть украинцев есть большевиков и комиссаров есть а вот евреев нема... от принятого Закона не холодно и не жарко... любое слово закавыченное все никакого уголовного дела не будет ЗАКОН ПРОТАЩЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИМ ЛОББИ МОССАОНОВ нарушает статью 24 Конституции Украины этим обрезанным идиотам бы конституцию почитать а то потом начнут верещать... ой евреев убивают в Украине Холокост 3 в Украине начался погром евреев начался в Украине.. эти падлы попутали Украину с Израилем.. ЛЮБВИ К ИУДЕЕЯ ТОЧНО данный факт не вызовет только еще больше ненависти и желания подержать за глотку... по вопросу ГЕНОЦИДА И ЭТНОЦИДА СЛАВЯН ПРАВОСЛАВНЫХ ЕВРЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ СОБИРАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ЗАКОН или падлы ждут что их всех как Шефира перестреляют скопом и по одиночке??????
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22.09.2021 15:04 Відповісти
Торопились до принятия закона, не успели.
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22.09.2021 14:29 Відповісти
Декрет СНК РСФСР от 25.07.1918 О борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами
ДЕКРЕТот 12 апреля 1918 года

О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ[1]

По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в свои руки то оружие, которое выпало из рук царя.

Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилий еврейская беднота.

Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием.
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22.09.2021 20:00 Відповісти
Вместе с тем, к проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

"Синагога на костях" православного кладбища в Бабином Яру это антисиметизм или нет ?
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Главного организатора антисимитизма--власть Украины накажут?
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22.09.2021 14:12 Відповісти


обязательно !

его публично накажет Народ Украины чтобы у нас больше никогда не было ни симетизма, ни атисиметизма !
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22.09.2021 15:23 Відповісти
скоро такой термин как «украинец» канет в прошлое
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22.09.2021 14:13 Відповісти
уже 73 % оевреились....
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22.09.2021 15:14 Відповісти
Для последующей продажи 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". Подписал,зная что: Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./ С законом О предотвращении антисемитизма правящей еврейской мафии Коломойского превратить Украину в Палестину легче и веселее. Теперь назвать предателей и воров-евреев предателями и ворами есть антисемитизм.
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22.09.2021 14:14 Відповісти
В том, что у вас нет денег на покупку земли виноваты вы сами и ваши родители, а не евреи или русские. Не мешайте другим...
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22.09.2021 14:19 Відповісти
Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли. 05.07.21 -есть и другие украинцы, не согласные с превращением Украины в Палестину.
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22.09.2021 14:25 Відповісти
Можно ещё в Папуа провести референдум по поеданию людей. Результат будет такой-же . Кстати, в Израиле товарооборот земли практически запрещён
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Можно ещё в Папуа провести референдум по поеданию людей.-Ну да . Украинцы как папуасы. Рабы- батраки. А ты хозяин -плантатор. Ну посмотри на себя-ну какой из тебя хозяин -плантатор. С твоими то копейками. В очереди за землёй Украины стоят воры мирового масштаба, люди, кодланом Коломойского уважаемые. В Израиле её гражданами числятся 116 миллиардеров и более 130 000 миллионеров .
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22.09.2021 15:11 Відповісти
да клнечно. В том что Коломойский разворовывал бюджет виноват я?

Вы там не охренели окончательно случайно?
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Пока Беня воровал, я эффективно работала. Могу купить землю, но не хочу. А вы чем там занимались, корчились в бессильной злобе?
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22.09.2021 14:58 Відповісти
А потом вы плачетесь что вас нигде не любят. Беня воровал, Беня деньги на синагогу давал, выходит все кто ходит в синагогу в доле.

Вы еще и подельница его, как я понял, а мне про бессильную злобу втираете?

Мне просто не ясно, почему в Украине должно быть особое отношение к ворам, если они еврейской национальности.
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22.09.2021 16:27 Відповісти
Мне это тоже не ясно. Но жульничество евреев не должно ограничивать право граждан на владение землёй, оружием и т.д.
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22.09.2021 17:52 Відповісти
Ага, сначала еврейский красный террор, убийство элиты славян, грабёж, конфискация частной собственности, а потом - "ВИНОВАТЫ ВЫ САМИ"...
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23.09.2021 11:50 Відповісти
Вот прямо проблема номер один. Задолбали навязчивым вниманием к б-г избранным тожеукраинцам. Закон о противодействии антиукраинизму будет ?
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22.09.2021 14:14 Відповісти
покушение на двух евреев: Шофёра и Шефира это уже антисимитизмь?
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22.09.2021 14:15 Відповісти
здрасьте-приехали. сегодня одного из вас чуть не пристрелили...
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22.09.2021 14:19 Відповісти
А когда примут закон о противодействии антиукранизму или антиукраинским действиям? Тем более, что антиукраинские действия в Украине происходят гораздо чаще, чем антисемитские выходки.
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22.09.2021 14:18 Відповісти
А чего это проблема гоев должна волновать правительство Украины ? ))
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22.09.2021 14:25 Відповісти
А никогда. Отрицать голодомор, где убили миллионы украинцев - можно. Отрицать холокост где убили миллионы евреев - нельзя. Слуги еврейского народа.
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22.09.2021 14:37 Відповісти
Внезапно)
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22.09.2021 14:18 Відповісти
Зелохи давно ждут покращення, наконец то для них закон выпустили
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22.09.2021 14:19 Відповісти
..ще раз ... ПОГРАБОВАНА і обпльована сіоністською БАНДОЮ злодійського племені = Україна - ... розуміють УБЛЮДКИ-ЗЛОДІЇ .. намагаються узаконити статус-кво ... такі дії матимуть ЗВОРОТНІЙ ефект ..питання Часу...
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22.09.2021 14:19 Відповісти
То-есть если спалить еврейский флажок, то будет жопа, 15 лет без права переписьки?
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22.09.2021 14:20 Відповісти
А Украинский можно, максимум-закроют аккаунт в ин100грамме.
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22.09.2021 14:22 Відповісти
Не знал что евреи какие-то особенные и их нужно защищать специальными законами.
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22.09.2021 14:30 Відповісти
Буба, я тебе-дебіла хрипатого та беню з усякими чєфірманами ненавиджу! Я не розумію, що ви досі робите в Україні ,та коли вас вже винесуть звідси?! Так, саме ви з бенєю, перетворили мене на антісємітку! От нехай з вами тепер ваші раввіни розбираюцця, бо я ж така не одна.
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22.09.2021 14:31 Відповісти
"отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост) Источник: https://censor.net/ru/n3289744"

а я напоминаю что хитрожеппый заглядывающий в глаза }{уйлу Израиль так и не признал Голодомор актом геноцида украинцев.

Но шо, ЗЫбыдло, навыбирали да? "Вальцман" вам хреновый был, дегенераты?
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22.09.2021 14:37 Відповісти
Такими законами принижуються український етнос.Бо виходить,що є титульна нація в Україні.Євреї не більше в другій світовій постраждали і взагалі не більше натерпілися за все своє існування.ніж українці.Але особливих законів,щодо захисту українців немає.А семіти не тільки євреї.Але ж ми самі хочемо,щоб нас принижували.Ми ж не йдемо польським шляхом у розвитку,для України він найприйнятніший.
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22.09.2021 14:39 Відповісти
В часи кагановича подібне було.Ми туди скочуємся?
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22.09.2021 14:41 Відповісти
Хотілося би по фракціях бачити,голосування за цей закон.
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22.09.2021 14:43 Відповісти
а чего именно антисемитизму? Чем он такие особенные?

Есть ли наказание занепризнание голодомора геноцидом например (они кстати и не признают)?
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22.09.2021 14:44 Відповісти
Всё правильно, только при родне будет если вместо еврейской общины, государством Украина будет управлять представители украинских общин, которые объединены в Громады
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22.09.2021 14:48 Відповісти
А Шевченка заборонять.Там є так звані антисемітські слова.
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Цей закон ініціював бужанський.
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Що, після цього вже не можна критикувати коломойського, боголюбського, зеленського, рабіновича, шуфриса, пінчука, шифера, єрмака, фірташа...? То я вже щоб було не привертати увагу пишу їх призвіща з маленької букви.
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22.09.2021 14:53 Відповісти
Коли українці прийдуть до влади, усі ці єврейські "закони" відмінять, а крадене майно і землю відберуть, гарантую. Весеску буде неміряно.
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22.09.2021 14:55 Відповісти
Шось вже надії мало.
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22.09.2021 15:10 Відповісти
Нажаль в Україні ніколи !!не було і не буде української влади!!!
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22.09.2021 15:12 Відповісти
кошерно-ватне хро хро в особі бєні і ко вирішили нам нагадати хто справжній носій влади в цій країні. хоча якщо згадати колишнього посла ізраїлю в україні і його заяви що у нас тут майже все антисемітизм( визнаємо захоплені в 1967р теритрії окупованими, незаконними дії ізраїлю щодо місцевого населення його майна та цінностей, надаємо перевагу судам гаази та оон та голосуємо в оон, визнаємо незаконними поселення на цих територіях і використовуємо це в спорах з рашею,. а найголовніше- маємо мужність їх критикувати! вимагати від них повернення злодіїїв та вкраденого їми. і відстоювати своє бачення власної історії, а не такої як вони хочуть. згадаймо хмельницького, петлюру, коліївщину, бадеру і шухевича). тож шановне нешановане єврейство, бачить Бог але вам то таки ікнеться! і вчергове із-за ваших недолугих та наглих представників
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22.09.2021 15:01 Відповісти
Мене в Україні хвилює захист українців та української мови і менше всього антисемітизм.
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22.09.2021 15:01 Відповісти
А ще, чому Ізраїль, на відміну від багатьох країн світу, не визнає Голодомор геноцидом українців!
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22.09.2021 15:02 Відповісти
Бо жиди голодомор і зробили!!
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Ось ці слова Шевченка заборонять?

Покинула знову хату,
Синову господу,
Пішла в найми, за хліб черствий
Жидам носить воду.
Бо хрещені не приймають

Чи може ці?

У жидівку молодую
Та й думало з нею,
Щоб цього не знала мати,
Звичайне побратись

Це точно не фейки.Є фейки.Але це ні.
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22.09.2021 15:04 Відповісти
А коли в нас буде закон про протидію українофобії?
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22.09.2021 15:05 Відповісти
Коли влада стане українською.
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15.02.2022 12:48 Відповісти
Наскільки таке рішення конституційне? Чи це не порушення рівності громадян незалежно від етнічної приналежності?
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22.09.2021 15:05 Відповісти
В Україні найменший рівень так званого антисемітизму.То тут ще й закони приймають.
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22.09.2021 15:07 Відповісти
Приймають для хазяїв країни, а не для пересічних семітів.
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Беруть приклад з Росії - там чим більше посилюють "боротьбу з тероризмом", тим більше він розростається В Україні антисемітизм існує на рівні "комуналки": "Чортова жидовка! Знову віник на кухні не там поставила!" А після прийняття "закону" антисемітизм" може з"явиться на вулицях! Мабуть "зелені" хочуть підвести під "антисемітизм" будь-який виступ проти їх влади - достатньо крикнуть на публічному заході : "Жиди у владі задовбали!"

Ви знаете, Жьора, у нас в государстве, кажется, усиливается антисемитизм… Поверьте, моя старая еврейская задница чувствует погром…

Сёма, но ведь у нас есть полиция!!! Сообщить ей об организаторе, они его арестуют и всё будет хорошо…

Жьора, проблема в том, что главный антисемит, организатор, сидит на Банковой и полиция ему подчиняетсяКогда «хипишь» начнётся, он сбежит, а бить будут нас…
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22.09.2021 15:20 Відповісти
В Україні президент єврей і влада є українською тільки якщо її примусять, і з горем пополам примусюють, тепер запитання знатокам: "ненавистнические заявленеия о лицах еврейского происхождения.."- це шо таке тепер, після двох років активного антиукраїнського правління- антисемітізм, ? дожилась українці- шолом брати казаки.
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22.09.2021 15:12 Відповісти
Це знущаня над украінським народом ,в краіні де президент і більшість олігархів є євреі ,де кожен день лєтся украінофобія я не кажу про рос. тв , своіх (бужанських,рабіновичів добкін ,шуфрич,червоненки, ківи) та іншоі наволочі,хто захистить укераінців в Украіні ?
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22.09.2021 15:17 Відповісти
А Франко ще більше описував,по цьому законі за цитування Франка можна на довічне посадити.
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22.09.2021 15:17 Відповісти
Наступний закон -про ліквідацію нації атнисимітів))))в Україні,тоб то нас українці!!!! Нажаль не смішно,що ж чекаємо ,коли нас полонять з нашої землі!! НАРОД МОВЧИТЬ БО БЛАГОДЕНСТВУЄ!!!)))

Одним словом -ШОК!!!!!
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22.09.2021 15:17 Відповісти
Якщо цей закон вступить в силу і не буде відмінений,то українці вже точно не козацького роду.І можна навіть не співати про це.Це буде вирок всім українцям.
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22.09.2021 15:23 Відповісти
А дані по кількості євреїв в кабміні, ВР та ін. владних структур у відсотковому відношенні до кількості україців в цих інституціях - це також антисімітізьм? Тим більше, що євреїв, які проживають в Україні, тільки 120 тисяч євреїв та осіб з єврейським родинним корінням Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/v-uryadi-nazvali-kilkist-jevrejiv-v-ukrajini-591277.html

%.
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22.09.2021 15:31 Відповісти
Чудні діла влади.У країні,де розстрілюють на війні українців,де паплюжать мову, раптом винирнув цей закон. Пагані справи у наші…Геть погані. Слідуючий -акон чекайте на захист геїв.Він теж буде жорстким.
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22.09.2021 15:45 Відповісти
Ну геї по етносі українці.Закон про антисемітизм набагато гірший.
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22.09.2021 15:48 Відповісти
А тепер ....Ізраіль прийма закон" об отрицании факта голодомора і массового уничтожения украинцев при більшовицькій владі" чекаємо,поки рак свисне.
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22.09.2021 16:05 Відповісти
от суки! жи д - презЕдент, а вони ще заїкаються про якийсь антисемітизм?? А давайте разом порахуємо скільки українців ВБИЛИ цього року в Україні, а скільки жи дів??? Може краще прийняти закон про боротьбу з антиукраїнством???
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22.09.2021 16:05 Відповісти
Саме тому й обезопашують себе: чуйка працює, розуміють, що люди то все бачать.
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Прийняли таки, грьобані расисти. Вітаю, тепер за "железнодорожниками" законодавчо закріплений статус вищих людей, ніж усі інші. З відповідними преференціями.

Які антисеміти до цього додумалися?
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22.09.2021 17:00 Відповісти
Невже бояться, шо до них можуть застосувати газенвагени та гасові камери?
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22.09.2021 17:02 Відповісти
Але спосіб так собі. Бо у цього закону може бути діаметрально протилежний ефект.
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22.09.2021 17:08 Відповісти
Хм,як вони своїм "законом" змусять мене не гидувати всякими зєлупенськими,коломойськими тощо?І чому ці довбойоби пишуть "антисемітизм",а говорять тільки про євреїв?Хоча араби теж семіти.І навіть у вірмен і грузин є семітська кров.

Давайте знесемо пам'ятники Хмельницькому і Шевченку.Вони ж були махровими антисемітами.

А взагалі цей "закон",який прийняли жидівські суки і слуги,які ненавидять Україну і українців,порушує моє ПРАВО.Тому вискрався я на нього з високої могили.
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22.09.2021 17:09 Відповісти
Тобто якісь дії проти українців, кримських татар, мадяр, гагаузів тощо - то фігня, а от проти євреїв це агентсмітизм?

Збсь. Давайте вже педаль в асфальт - закріпимо у Конституції за євреями статус богообраної панівної раси надлюдей.
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22.09.2021 17:14 Відповісти
саме так.

расизм і людиноненависництво.
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22.09.2021 17:58 Відповісти
А протидія українофобії буде ? В першу чергу з боку зе влади . Я так розумію : тепер не можна сказати : єврей-злодій , єврей-дурень , і т.д. ?
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22.09.2021 17:27 Відповісти
Пункт 1 Будь яка деолігархізація єврея це антисемітизм.
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22.09.2021 17:38 Відповісти
О-КУ-ЕТЬ. Ми уже не в своїй хаті.
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22.09.2021 17:50 Відповісти
Пора колиивщину повторить
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22.09.2021 18:08 Відповісти
Ну шо дебіли, заспівайте мені шось за Вальцмана
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22.09.2021 18:22 Відповісти
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22.09.2021 18:32 Відповісти
Вообще-то евреи считают всех остальных расово-неполноценными гоями. А по Шульхан Аруху преступления еврея против гоя вообще не считается преступлением. А Украинцы молодцы, нашли кому зады подлизывать...
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22.09.2021 18:37 Відповісти
Нацистський закон. Виходить, що всі нації рівні, а одна - найрівніша. Це ж треба було додуматися до такого ідіотизму! Видно, когось дуже непокоїть, що в Україні рівень антисемітизму НАЙНИЖЧИЙ у Європі.
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22.09.2021 19:32 Відповісти
как этот "закон" соответствует Конституции Украины? ведь по Конституции, в Украине все национальности - РАВНЫ. или семиты у нас "равнее" других? семитского ЗЕ-фюрера нам еще не хватало...
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22.09.2021 22:50 Відповісти
А почему в Украине нужно защищать евреев, а не украинцев и от КОГО?

Если у нас вся "верхушка"--евреи: -зепрезидент-еврей, все его окружение-евреи, большинство моносброда--евреи. Большинство олигархов --евреи.

Почему им особенные привилегии, которых не имеет в своей стране титульная нация?

Где закон об украинофобии?

В эсэсэсэре была такая присказка " когда пути таким открыты, растут ряды антисемитов".
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23.09.2021 00:35 Відповісти
 
 