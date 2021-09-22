Кабмин урегулировал дистанционную торговлю лекарствами, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения уточнили правила по электронной розничной торговле лекарственными средствами и их доставке конечному потребителю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Электронная торговля" лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства", - прокомментировал решение Кабмина первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Это постановление обеспечивает урегулирование вопроса по обеспечению населения лекарственными средствами и сопутствующими товарами с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) и доставку лекарственных средств конечному потребителю.

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