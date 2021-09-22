Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский. ВИДЕО
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Первого помощника президента Сергея Шефира планировали не напугать, а именно убить.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.
Видео Украина 24
"Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины. По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий зафиксированы", - отметил он.
"Подчеркиваю, что команду президента не напугать, те реформы, которые начаты, в том числе в борьбе с организованной преступностью, будут продолжены", - заявил Монастырский.
Он добавил, что благодаря тому, что водитель Шефира указал точное место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы, следователи смогли осуществлять осмотр места происшествия и проводить необходимые следственные действия.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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Вот такие идиоты в помощниках у пока что президента Украины Зеленского.
Зеле, как и всем диктаторам, тупо нужен повод для закручивания гаек, спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам, к вам тоже прийдут, уже стучатся, следите за платёжками-ценами, как минимум, дебилы..(
На вушко.
Прогнозуємо "пресуху" з гнівними звинуваченнями на адресу покі що невідомих патріотів.
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
Наверно поэтому они и стреляли со стороны водилы ....( "Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач. " )
А дать очередь по несущемуся авто из лесу, да еще и по водительскому месту... Такое себе покушение, в стиле 95 квартала.
а съели Кука
А в данном случае---гнилая постановка...18 пуль в машине и ни одна в мишень не попала)))