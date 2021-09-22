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Злочинці хотіли не налякати, а саме вбити Шефіра, - Монастирський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Першого помічника президента Сергія Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Відео Україна 24

"Хочу підкреслити, що метою цього нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено більше десяти пострілів, понад 11 вхідних отворів зафіксовано", - зазначив він.

"Підкреслюю, що команду президента не налякати, ті реформи, які розпочато, в тому числі в боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - заявив Монастирський.

Він додав, що завдяки тому, що водій Шефіра вказав точне місце, звідки конкретно здійснювалися постріли, слідчі змогли здійснювати огляд місця події і проводити необхідні слідчі дії.

Також читайте: Шефір про замах: Жодних конфліктів у команді немає. Мета - залякування вищих ешелонів влади. ВIДЕО

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
Автор сценария тамбовский волк?
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22.09.2021 15:18
+48
судя по дебильной задумке - лично бубачка. Даже у тамбовского мозгов больше
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22.09.2021 15:19
+38
так "хотели убить", что попали куда угодно - но только НЕ в заднюю дверь, за которой сидел шефир))\

Правильно говорить - покушение на шОфера авто.. а шефир - какой-то чувак, которого подвозил пострадавший водитель
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22.09.2021 15:25
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Ну зрозуміло ...Нам громадянам треба чітко думати що Шефіра хотіли іменно вбити а не налякати ..І головне "команду Зеленського не налякати.." Ну як тут не зрозуміти ... Питаннечко є пан Монастирський ..Можна??? А як що я не вважаю так як ви хочете ??? Як що я вважаю що пан Шефір в останній час мабуть багато лізе в чужий бізнес, ну грабить награблене от його і заставили спідне обгадити..
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22.09.2021 16:52 Відповісти
Хотіли б убити - убили б. Найняли б снайпера або заклали б вибухівку. А так - що виходить... Випустили по авто пару десятків куль - і лише поранили водія. Якісь лузери.
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22.09.2021 16:55 Відповісти
Что-то Монастырский резво так определил..
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22.09.2021 18:11 Відповісти
Прафффіссіанал, що ж ти хотів.
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23.09.2021 12:42 Відповісти
Для того, для чого ж і Біла, кіно, фсьо - згідно сценарію. Уже й цей головний мусор зашкварився з подачі зільоного пріпіздєнта.
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23.09.2021 12:46 Відповісти
Убить Шефира ЗАЧЕМ?
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22.09.2021 16:56 Відповісти
Хотели бы убить,жахнули бы с гранатомёта.Скорее тонкий намёк на толстые обстоятельства
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22.09.2021 16:59 Відповісти
Яка дурість, не хотіли вони його вбити. Просто хочуть на когось цей напад повішати.
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22.09.2021 17:04 Відповісти
Шоумен вышел на новый уровень постановки.
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22.09.2021 17:05 Відповісти
Хотели бы убить, то стреляли бы в него. А в данном случае, большинство выстрелов, как показывает кучность выстрелов, как раз в месте водителя.

Вот такие идиоты в помощниках у пока что президента Украины Зеленского.
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22.09.2021 17:05 Відповісти
Целили в шифера, попали в шофера. Дааа уж...обмельчали киллеры.
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22.09.2021 17:41 Відповісти
Блд. Спец
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22.09.2021 17:07 Відповісти
якби хотіли вбити. то вбилиб
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22.09.2021 17:09 Відповісти
очередное зебильное шоу свартала.. если бы хотели убить, то убили бы.. даже среди "гражданских" в Украине уже есть большая часть профессионалов по ликвидации с подтверждением, если кто из зебилов ещё не в курсе...

Зеле, как и всем диктаторам, тупо нужен повод для закручивания гаек, спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам, к вам тоже прийдут, уже стучатся, следите за платёжками-ценами, как минимум, дебилы..(
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22.09.2021 17:11 Відповісти
Мабуть просто хотіли встигнути ДО прийняття закону про антисемізьм.
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Монастырский, это тебе сказал лично сам киллер?
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22.09.2021 17:14 Відповісти
Мені от цікаво як що так хотіли надавити на керівництво держави... щобуде.. Хто вважає що кервництво держави почне боятись і змінить свої дії??? Я от ввжаю це дурнею... Ні тут щось інше... або бізнес або тупа гра
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22.09.2021 17:22 Відповісти
Хочу подчеркнуть, что целью данного нападения было не напугать, а именно убить... уж кому знать, как не мне.
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22.09.2021 17:26 Відповісти
Ну, да. Кому ж знать... Якби хотіли вбити, то спершу б по колесах стріляли.
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22.09.2021 18:37 Відповісти
Если хотели убить, то почему стреляли в водителя?
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22.09.2021 17:28 Відповісти
Мабуть, пацани розважалися, а потім рвонули по домівках.
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22.09.2021 18:42 Відповісти
Монастирському цю х...ню мабуть САМОЛІЧНА директор особистого інституту всіх "ікспердних" експертів Раввін, тьху, Рувім нашептав.

На вушко.

Прогнозуємо "пресуху" з гнівними звинуваченнями на адресу покі що невідомих патріотів.
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22.09.2021 17:34 Відповісти
Пан Монастирский,

https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
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22.09.2021 17:35 Відповісти
Бажаю невдасі-кіллеру доброго здоровя, безкарності, часу та коштів на кращу підготовку і врешті виконати задумане. Може тоді ці корумповані зелені потвори схаменуться і вимкнуть "скаженний прінтер"...
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22.09.2021 17:40 Відповісти
хотели убить выпустили 18 пуль и попали в жопу шоферу
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22.09.2021 17:42 Відповісти
ну и сиденье наверно пострадало...оббивка не понравилась, что ли?
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22.09.2021 18:14 Відповісти
Хотели бы убить - стреляли бы по головам, а так все пули пошли по ногам. А в жопу этто уже случайно получилось.
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22.09.2021 18:16 Відповісти
Судя по попаданиям, стрелок или первый раз держал в руках автомат, или был в дым бухой...
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22.09.2021 17:45 Відповісти
Фігня все оце,давай по новій,бо за це кіно ніхто грошей не дасть.
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22.09.2021 17:54 Відповісти
1000 % ... , что "хотели убить " .

Наверно поэтому они и стреляли со стороны водилы ....( "Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач. " )
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22.09.2021 17:54 Відповісти
В центре Черкасс в кафе расстреляли из автомата местного бизнесмена Козлова. Мужчина получил огнестрельное ранение и погиб по дороге в медучреждение. - вот это хотели убить, а не напугать.

А дать очередь по несущемуся авто из лесу, да еще и по водительскому месту... Такое себе покушение, в стиле 95 квартала.
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22.09.2021 17:58 Відповісти
Дебіли, якби хотіли то НУ ХОТЧЯ Б одна куля попала НУ ХОЧА Б в задній капот !!!!!!
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22.09.2021 17:59 Відповісти
За кермом, як завжди, мав сидіти Шефір. Не було спостерігача і коректувальника. Думаю надалі будуть працювати по всьому салону авто.
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22.09.2021 18:30 Відповісти
хотеть не вредно
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22.09.2021 18:00 Відповісти
хотели - кока
а съели Кука
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22.09.2021 18:06 Відповісти
Чому "злочинці"? Це Кармалюки, Робін Гуди, Гонти і Залізняки яких дістало все це корумповане кодло і їх "скаженний прінтер".
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22.09.2021 18:27 Відповісти
Видимо, за базар таки нужно отвечать...
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22.09.2021 19:19 Відповісти
один вопрос - а кому он на хер нужен?
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22.09.2021 19:29 Відповісти
Че тут коментировать позиция стрелка и следы от пуль сами за себя говорят что министр супер профи...
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22.09.2021 19:31 Відповісти
Не понял: "По автомобилю было осуществлено более десяти выстрелов, более 11 входных отверстий зафиксированы" Источник: https://censor.net/ru/n3289771
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22.09.2021 19:45 Відповісти
хотели бы убить- убили бы. С одного выстрела- е*анули бы с гранатомета. а то по не по шафиру, а по шоферу 18 пуль выпустили
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22.09.2021 19:51 Відповісти
Дешевая постановка в стиле 95-го квартала.
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22.09.2021 19:59 Відповісти
Жыд...овский трюк никто никого неубивал.эти мерзавцы еще те артисты
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22.09.2021 20:03 Відповісти
Откуда такая инфа? Если бы хотели убить, то вальнули бы с РПГ вдогонку
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22.09.2021 20:03 Відповісти
Правду каже Монастирський, хотіли вбити Щифера як Матіоса, тепловізором через вікно, але поки думали через яке(їх в авто багато), то і не вдалося, вірніше вдалося тільки відволікати увагу від чогось істотнішого.
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22.09.2021 20:08 Відповісти
В сценарии, *** написано "...стреляй в шефира, а не в шофера!!!!..."
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22.09.2021 20:29 Відповісти
И охота им такую чепуху городить? Врослые люди! Хотели бы, убили бы.
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22.09.2021 20:35 Відповісти
Хотели бы убить-грохнули, только зачем грохать своих?
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22.09.2021 20:47 Відповісти
Міністр такий самий дебіл як зеля.
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22.09.2021 20:55 Відповісти
Хотели убить--убили Амину Окуеву!

А в данном случае---гнилая постановка...18 пуль в машине и ни одна в мишень не попала)))
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23.09.2021 00:13 Відповісти
Нет ,этого делать нельзя! А если очень хочется ? Если очень хочется , тогда - можно! Если бы очень хотели убить - убили бы!
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23.09.2021 03:15 Відповісти
3.14здить, як дихає міністр, якби хотіли вбити, а зі слів і міністра, і генпрокурорки "ані - прафєссіанали", ТО ПЕРШ ЗА ВСЕ - ПРАВИЛЬНО ОБИРАЛИ б ЗБРОЮ. А це - не ружжо-автомат, а ГРАНАТОМЕТИ різноманітної номенклатури. ТОМУ - нє вєрю, фуфєльна постанова.
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23.09.2021 13:17 Відповісти
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