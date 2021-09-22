Злочинці хотіли не налякати, а саме вбити Шефіра, - Монастирський. ВIДЕО

Першого помічника президента Сергія Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео Україна 24

"Хочу підкреслити, що метою цього нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено більше десяти пострілів, понад 11 вхідних отворів зафіксовано", - зазначив він.

"Підкреслюю, що команду президента не налякати, ті реформи, які розпочато, в тому числі в боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - заявив Монастирський.

Він додав, що завдяки тому, що водій Шефіра вказав точне місце, звідки конкретно здійснювалися постріли, слідчі змогли здійснювати огляд місця події і проводити необхідні слідчі дії.

Також читайте: Шефір про замах: Жодних конфліктів у команді немає. Мета - залякування вищих ешелонів влади. ВIДЕО

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.