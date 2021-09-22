Злочинці хотіли не налякати, а саме вбити Шефіра, - Монастирський. ВIДЕО
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Першого помічника президента Сергія Шефіра планували не налякати, а саме вбити.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
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"Хочу підкреслити, що метою цього нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. По автомобілю було здійснено більше десяти пострілів, понад 11 вхідних отворів зафіксовано", - зазначив він.
"Підкреслюю, що команду президента не налякати, ті реформи, які розпочато, в тому числі в боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - заявив Монастирський.
Він додав, що завдяки тому, що водій Шефіра вказав точне місце, звідки конкретно здійснювалися постріли, слідчі змогли здійснювати огляд місця події і проводити необхідні слідчі дії.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
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Вот такие идиоты в помощниках у пока что президента Украины Зеленского.
Зеле, как и всем диктаторам, тупо нужен повод для закручивания гаек, спасибА 73%ным дебилам-экспериментаторам, к вам тоже прийдут, уже стучатся, следите за платёжками-ценами, как минимум, дебилы..(
На вушко.
Прогнозуємо "пресуху" з гнівними звинуваченнями на адресу покі що невідомих патріотів.
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U
Наверно поэтому они и стреляли со стороны водилы ....( "Состояние его стабильное, угрозы жизни нет, он находится в одном из интенсивных отделений", - отметил главврач. " )
А дать очередь по несущемуся авто из лесу, да еще и по водительскому месту... Такое себе покушение, в стиле 95 квартала.
а съели Кука
А в данном случае---гнилая постановка...18 пуль в машине и ни одна в мишень не попала)))