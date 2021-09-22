РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6473 посетителя онлайн
Новости Происшествия Покушение на Шефира
7 134 99
Шефир_Сергей (117) Ермак Андрей (1192)

Покушение на Шефира - вызов нашему президенту. Преступники должны ответить, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Покушение на Шефира - вызов нашему президенту. Преступники должны ответить, - Ермак

Исполнитель, сообщники и заказчики покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира должны быть привлечены к ответственности.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра. Ранен водитель, который находится в реанимации. Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", - отметил Ермак. 

По его словам, полиция и другие службы должны принять все необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего.

"Преступник должен быть привлечен к ответственности. Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками", - пишет Ермак.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе. Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Далее будет действовать справедливость и закон", - резюмировал глава ОП.

Читайте также: Преступники хотели не напугать, а именно убить Шефира, - Монастырский

Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.

В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.

В настоящее время полиция расследует 3 версии покушения на Шефира. 

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
Дерьмак.

Больше добавить нечего.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:29
+17
Путинский холуй Ермак перенимает методы ФСБшных кураторов
показать весь комментарий
22.09.2021 15:30
+16
В ********* все по прежнему Минус 6. Аминь.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дерьмак.

Больше добавить нечего.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:29 Ответить
На один из меткомбинатов Ахметова (Гудка) поступил заказ: срочно изготовить для ************* особо прочный - бронепамперс
показать весь комментарий
22.09.2021 15:37 Ответить
Єрмак забув сказати що відповісти мають згідно з законом а не просто так по-пацанські десь там за кулісами. Вчинено терористичний акт і відповідно розслідування має вести СБУ. Невизнання цієї події терористичним актом вже породжує сумніви в тому що збираються реально розслідувати цей злочин.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:40 Ответить
Не преступники, а наридные местники - смєтуны

показать весь комментарий
22.09.2021 15:44 Ответить
- Ты не гони мне Сеня, не гони, здесь Уголовный Розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных.
- Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам. (с)
показать весь комментарий
22.09.2021 16:07 Ответить
ермак требует срочно наказать наказать виновников: ермака и зеленского))

Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.

Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.

Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения вопросов", а Зеленский упомянул о деле с передачей авторских прав (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» при котором "... кто то меня на..бал". (см. мы писали * )

Последним конфликтом (и незавершенным) был конфликт с депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.

* 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html
показать весь комментарий
22.09.2021 16:08 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 15:43 Ответить
ООООО "гЕРОЙ" України свою щелепу відкрив!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:29 Ответить
Предупреждаю, нового циркового представления из якобы покушения на пома зама непонятно чего не получиться. Народ уже получил пилюлю от бесконечного гавно-шоу. Принимайтесь за настоящую работу, ало
показать весь комментарий
22.09.2021 15:29 Ответить
кто громче всех кричит убили тот и... умные да поймут....
показать весь комментарий
22.09.2021 15:30 Ответить
Начинается эта кремлёвская сказка, что нужно сплотиться вокруг путина, ой ЗЕбила!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:30 Ответить
а ***** (і Патрушев) терористичні вибухи в 2000-му організовував, житлові 9-типоверхові будинки підривав...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:33 Ответить
Ну тоді вони готували народ до війни з Ічкєрією!!!!!! 3ю, на той час!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:50 Ответить
теперь у Зельки ко всем его фобиям еще и паранойя добавится
показать весь комментарий
22.09.2021 15:30 Ответить
Путинский холуй Ермак перенимает методы ФСБшных кураторов
показать весь комментарий
22.09.2021 15:30 Ответить
А от сам Єрмак вкупі з літінантом Ванєю - цілком можливо, міг організувати цей "вьізов"... Якщо Зе вирішив все ж таки позбутися когось з них...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:31 Ответить
понеслась
показать весь комментарий
22.09.2021 15:31 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 15:31 Ответить
Они ж там не дураки машину портить
показать весь комментарий
22.09.2021 15:36 Ответить
В ********* все по прежнему Минус 6. Аминь.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:31 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 15:32 Ответить
Покушение на шифер! А стгеляли в водия??? Стганноо....
показать весь комментарий
22.09.2021 15:32 Ответить
Для достижения справедливости и законности надо поймать исполнителей и заказчиков и привлечь их к ответственности через судебный приговор. Иначе сказанное Ермаком - простое сотрясание воздуха.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:32 Ответить
Интересно сколько они будут выть об этом "покушении"?

Хотя бы через неделю заткнутся?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:33 Ответить
Жаль, что это инсценировка, а не реальное покушение! Очень жаль
показать весь комментарий
22.09.2021 15:35 Ответить
Пока не забудут об изменниках государства в деле "вагнергейта"
показать весь комментарий
22.09.2021 15:43 Ответить
вжух - і ніякого "вагнергейту"

Букви@Bykvu



Через обстріл авто Сергія Шефіра збирають парламентську тимчасову слідчу комісію ¯\_(ツ)_/¯
показать весь комментарий
22.09.2021 22:43 Ответить
Убийства ветеранов АТО и журналистов - это вызов обществу! дЕрьмак, кто должен ответить?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:34 Ответить
Скорей всего это не покушение, на подобные автомобили не охотятся с автоматом
показать весь комментарий
22.09.2021 15:34 Ответить
а цілились все по задниці...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:34 Ответить
Своими заявлениями о том что это вызов клоуну эти дегенераты лишний раз подтверждают что все это инсцинировка и отвлекает от всего того что происходит в стране а в частности от скандала с Нафтогазем озвученным сегодня Тимошенко в Раде, о том как нас эти маланцы имеют во все дыры!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:35 Ответить
клоунада для зебилов
показать весь комментарий
22.09.2021 15:35 Ответить
Звучит угрожающе.А при чем тут не лох,он что в багажнике был?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:36 Ответить
Это ваша правоохранительная система вызов нашему обществу,по лесам бегают вооруженные бандиты,а полиция чем занята непонятно.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:36 Ответить
СБУ зайняте стиранням із заборів написів Зеля - фуйло
показать весь комментарий
22.09.2021 15:38 Ответить
напугали кусок пархатого дерьма до обсирания- все, нужно объявлять военное положение
показать весь комментарий
22.09.2021 15:36 Ответить
кому нахрен потрібен ваш шефір, зеля просто хоче затягнути гайки, щоб не було протесних виступів. Напруга в суспільстві зростає дедалі сильніше, зедебіли провалили все що могли, навіть найтупіші їхні виборці бачать що щось йде не так.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:39 Ответить
"...это вызов нашему президенту...Мы этот вызов принимаем..." я,лично, не принимаю
показать весь комментарий
22.09.2021 15:39 Ответить
Нагадує того дурня що кричав про пожежу. Ваші шоу вже всім набридли.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:39 Ответить
Постановка очередная. Ну не стреляют по нижней части авто, если хотят убить. Посмотреть на любое покушение настоящее и можно увидеть, что всегда разбиты СТЁКЛА. А здесь дешёвое кино.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:39 Ответить
Я все більше переконуюсь, що цей сценарій писали якісь наркомани. Нєвєрю!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:40 Ответить
Причому з вищою освітою😉.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:45 Ответить
Борьба за потоки. Не удивительно, после того как один СБУшный зам заказал другого. А они даже не могут понять о какой коррупции говорят наши партнеры.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:40 Ответить
Лайно бурлить во всю. Ще Лєща не вистачає.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:41 Ответить
Андрій Смолій

59 мин. ·



Зрозуміло, що ци ситуацію вже використовуть для максимального піару.

От і Шефір вже на прес-конференції на русскам язикє поруч з поліцейсьцими проводить брифінг.

От вже всі спікери ОП та СН, всякі арахамії-корнієнки розриваються про намагання зірвати деоліграхізацію.

От вже Зеленський в домашньому одязі кричить що «буде атвєтка».

Тільки два питання:
ПЕРШЕ. Чому Зеленський мовчить коли на Сході кожен день вбивають наших Захисників? Де «жорстка відповідь», пане Зеленський?

ДРУГЕ. Чому винен одразу хтось? Розберіть зі своїми. В країні бардак. Країну перетворили на корупційну клоаку 90х з елементами російського авторитаризму.

Зате вони їдуть в Трускавець. І (увага!!!) запрошують до депутатів також голову СБУ.

Так про які реальні розслідування може йти мова?

Це все просто перетворюєтсья на одну велику ганьбу на весь світ...
показать весь комментарий
22.09.2021 15:41 Ответить
Мені цікаво, а після цієї "очушеїтельної " новини, яка заполонила весь СМІ-простір, мудрий нарід ще пам"ятає про вагнергейт?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:42 Ответить
Народ то помнит, а СМИ нет.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:45 Ответить
Ви будете здивованими, але я спілкувався з зелебобіками - вони й гадки не мають про вагнерівців - від слова зовсім!
показать весь комментарий
22.09.2021 15:57 Ответить
Розборки в 95-му кварталі. Чи не важна пташка, яким спецслужбам воно потрібно, когось таки схоплять, ментам треба вислужитись.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:42 Ответить
Уже мало кто помнит убийство Кирова. История, как всегда, повторяется в виде фарса.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:44 Ответить
незабудемнепрастим !
показать весь комментарий
22.09.2021 15:44 Ответить
А з чого вони повинні налякатись???

Самі придумали, зараз почнуть під приводом замаху на державного діяча, хоча цей продюсер ним не є, закручувати гайки.

В Ужгороді від вчора щось незрозуміле відбувається. Носяться туди сюди з сиренами. В новинах нічого надзвичайного та і навчань ніяких.

Невже десь опіздали або десь перебзділи😂😂😂
показать весь комментарий
22.09.2021 15:51 Ответить
Ну наконец-то начало проясняться. А я все думаю: "Когда уже начнут запугивать бубочку реальными угрозами его бесценной жизни?". Здраво рассудили что напрямую это перебор. С непривычки главнокомандующий и обосраться может. Решили через помощника. Теперь можно и гайки начать закручивать. Ну а ****, угроза президенту - это не цацки-пецки.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:47 Ответить
Ну, да. Смішно та дотепно
показать весь комментарий
22.09.2021 15:48 Ответить
Добровольцям і волонтерам варто напрягтися. Не будуть же вони шукати п'яного суддю чи прокурора, який промахнувся по дичині.
показать весь комментарий
22.09.2021 15:49 Ответить
Елдак, а кто ваш президент?
показать весь комментарий
22.09.2021 15:54 Ответить
Ога-ога… що там по вагнергейт?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:00 Ответить
Вот что значит Аваков в отставке... ( шутка)
показать весь комментарий
22.09.2021 16:00 Ответить
PR удався!!! Я до цього часу не знав хто такий Шифер... чи як там його?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:04 Ответить
А это еще что за иксперт? На воре шапка горит.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:10 Ответить
Похоже по пьяне стреляли. С такой кучностью только на базаре пирожки продавать.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:23 Ответить
Ермак сделает сеппуку? Или аутодофе? Ну что б наказать преступника. Другого варианта я не вижу.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:24 Ответить
Саме "авторитетне" інтерв'ю дав Дерьмак по "Вагнерівцях" - "взяли картинку і домалювали..." там де нічого не було". Цією інсценіровкою бажає змусити українців забути про ту операцію?
показать весь комментарий
22.09.2021 16:37 Ответить
ТСК по вагнегейту може поки віжварити лапшу...
показать весь комментарий
22.09.2021 16:37 Ответить
Это дело рук ермака, чтобы заглушить дело о вагнеровцах. Ермак и Шефир тем болле в контрах.И его не жалко/Шефира/
показать весь комментарий
22.09.2021 17:13 Ответить
Iryna Gerashchenko

СБУ заявила , що з 19 року Зеленському 22 рази погрожували насильством. Це серйозно, погодьтеся!


Європейська Солідарність ініціює створення ТСК за фактом насильства проти Зеленського .

Головою ТСК ми пропонуємо обрати Мар'яну Безуглу, вона молодець, швидко все розкриє.

Ми делегуємо в ТСК Софія Федина/ Sofiya Fedyna, ти ж не проти, Софійка?

P.S. Водію пана Шефіра бажаємо одужання.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:28 Ответить
Хорошо, что у нас власть хоть дома с людьми не стала подрывать перед выборами, как это в параше делали. Фигурирует какой-то Кефир Шефир со странно-мутной должностью "помощник президента". Однако, побаиваюсь, зеленая плесень все-таки не устоит в будущем от организации более масштабного теракта.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:43 Ответить
Хотіли би вбити,- стріляли б "мухами".

А так це дурний розводняк для зє-бланів.
показать весь комментарий
22.09.2021 17:53 Ответить
Цікаво, хто буде відповідати замість Єрмака?
показать весь комментарий
22.09.2021 18:22 Ответить
Нужно правильно задавать вопросы: А почему не в Андрейку стреляли?
показать весь комментарий
22.09.2021 18:58 Ответить
Актёрам Дурацкого квартала, разыгравшим комедию с "покушением" на Шифера, скажу словами Станиславского: НЕ ВЕРЮ!...
показать весь комментарий
22.09.2021 19:22 Ответить
вот ты тварь и ответь - почему так бездарно сняли этот сериал?
показать весь комментарий
22.09.2021 19:30 Ответить
да уе.....вайте пока живы,клоунада как бы не удалась
показать весь комментарий
22.09.2021 20:23 Ответить
Стреляли очень точно, так чтоб хрен попасть 😏
показать весь комментарий
22.09.2021 20:43 Ответить
Конечно.

Поставили ПУСТУЮ машину и обстреляли. Потом подъехали к супермаркету, вызвали правоохранителей и журналистов и начали шоу.

Рана у водителя НИЖЕ колена. Рекомендую посмотреть на фотографию обстрелянного автомобиля и наложить на фотографию раненной ноги, ЛЕВОЙ ноги, а не правой, которая всегда на педали акселератора...
показать весь комментарий
22.09.2021 22:37 Ответить
Від завтра всі шукаємо кілєра того Шіфера.....Країна по#уй....якось переживе, головне знайти винуватих..

P.S...Навіть якщо хтось запропонує 1 млн$....Нах.....Зєля ХУ#ЙЛО навіки!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 21:03 Ответить
Ермак спалился? На пид…е шапка горит
показать весь комментарий
22.09.2021 21:56 Ответить
Гавно кацапское
показать весь комментарий
22.09.2021 22:12 Ответить
Твоя пика,коли вбивають твого найкращого друга :

показать весь комментарий
22.09.2021 22:29 Ответить
І ще один дружбан :

показать весь комментарий
22.09.2021 22:31 Ответить
Обстреляна ЛЕВАЯ сторона автомобиля.

Все окна целы.

Если стреляли из обгоняющего автомобиля, то крайне удобно стрелять по окнам и очень тяжело обстрелять двери автомобиля.

Если встречали из встречного автомобиля, то из за суммы скоростей автомобилей практически невозможно так кучно попасть по дверям, зато удобнее было стрелять в лобовое стекло, а оно ЦЕЛОЕ!!!

А вот от выстрелов с обочины, нижнюю часть автомобиля Шифера надежно прикрывал металлический отбойник.

Какой я делаю вывод? А это кино. Художественный фильм. Никакого покушения на автомобиль Шифера НЕ БЫЛО!!!
показать весь комментарий
22.09.2021 22:31 Ответить
Ребята... Внимательно посмотрите на фото с продстреленной машиной !
Дырки от попаданий ЧЁТКО под 90 градусов !!! А это значит, что басни о стрельбе по движущемуся авто - БРЕХНЯ ! АВТО стояло !!!
показать весь комментарий
22.09.2021 22:41 Ответить
"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. ... Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", - отметил Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3289774

Кому як не агенту фсб Єрмаку знати як зробити фейковий замах для підняття рейтинга Зе клоуна
показать весь комментарий
22.09.2021 23:17 Ответить
Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту Источник: https://censor.net/ru/n3289774

Кому воно калічне здалося
показать весь комментарий
22.09.2021 23:19 Ответить
Ваши методы с нами не работают. Далее будет действовать справедливость и закон", - резюмировал глава ОП.

Палево по-тупински

А до этого действовало беззаконие?
показать весь комментарий
22.09.2021 23:46 Ответить
Амину Акуєву вбили з автомата кількома кулями коли автівка рухалась,

а тут нам розказують що цього жирного хряка кілєр не міг поцілити ні разу.

На якого лоха розрахований цей трешний спектакль
показать весь комментарий
22.09.2021 23:58 Ответить
"Покушение на Шефира - вызов нашему президенту"

А вот и главный бенефициар мероприятия ротик раскрыл.
показать весь комментарий
23.09.2021 17:01 Ответить
 
 