Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак

Виконавець, спільники і замовники замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента України та нашого друга Сергія Шефіра. Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку. Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - зазначив Єрмак.

За його словами, поліція та інші служби повинні вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника.

"Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками", - пише Єрмак.

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"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", - резюмував глава ОП.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.