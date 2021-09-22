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Новини Події Замах на Шефіра
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Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Події

Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак

Виконавець, спільники і замовники замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра повинні бути притягнуті до відповідальності.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента України та нашого друга Сергія Шефіра. Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку. Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - зазначив Єрмак.

За його словами, поліція та інші служби повинні вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника.

"Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками", - пише Єрмак.

Також читайте: Злочинці хотіли не налякати, а саме вбити Шефіра, - Монастирський. ВIДЕО

"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", - резюмував глава ОП.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Дерьмак.

Больше добавить нечего.
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22.09.2021 15:29
+17
Путинский холуй Ермак перенимает методы ФСБшных кураторов
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22.09.2021 15:30
+16
В ********* все по прежнему Минус 6. Аминь.
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22.09.2021 15:31
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Дерьмак.

Больше добавить нечего.
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22.09.2021 15:29 Відповісти
На один из меткомбинатов Ахметова (Гудка) поступил заказ: срочно изготовить для ************* особо прочный - бронепамперс
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22.09.2021 15:37 Відповісти
Єрмак забув сказати що відповісти мають згідно з законом а не просто так по-пацанські десь там за кулісами. Вчинено терористичний акт і відповідно розслідування має вести СБУ. Невизнання цієї події терористичним актом вже породжує сумніви в тому що збираються реально розслідувати цей злочин.
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22.09.2021 15:40 Відповісти
Не преступники, а наридные местники - смєтуны

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22.09.2021 15:44 Відповісти
- Ты не гони мне Сеня, не гони, здесь Уголовный Розыск, а не баня, нема ни голых, ни дурных.
- Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам. (с)
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22.09.2021 16:07 Відповісти
ермак требует срочно наказать наказать виновников: ермака и зеленского))

Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.

Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.

Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения вопросов", а Зеленский упомянул о деле с передачей авторских прав (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» при котором "... кто то меня на..бал". (см. мы писали * )

Последним конфликтом (и незавершенным) был конфликт с депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.

* 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html
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22.09.2021 16:08 Відповісти
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22.09.2021 15:43 Відповісти
ООООО "гЕРОЙ" України свою щелепу відкрив!!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 15:29 Відповісти
Предупреждаю, нового циркового представления из якобы покушения на пома зама непонятно чего не получиться. Народ уже получил пилюлю от бесконечного гавно-шоу. Принимайтесь за настоящую работу, ало
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22.09.2021 15:29 Відповісти
кто громче всех кричит убили тот и... умные да поймут....
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22.09.2021 15:30 Відповісти
Начинается эта кремлёвская сказка, что нужно сплотиться вокруг путина, ой ЗЕбила!
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22.09.2021 15:30 Відповісти
а ***** (і Патрушев) терористичні вибухи в 2000-му організовував, житлові 9-типоверхові будинки підривав...
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22.09.2021 15:33 Відповісти
Ну тоді вони готували народ до війни з Ічкєрією!!!!!! 3ю, на той час!!!!!
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22.09.2021 15:50 Відповісти
теперь у Зельки ко всем его фобиям еще и паранойя добавится
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22.09.2021 15:30 Відповісти
Путинский холуй Ермак перенимает методы ФСБшных кураторов
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22.09.2021 15:30 Відповісти
А от сам Єрмак вкупі з літінантом Ванєю - цілком можливо, міг організувати цей "вьізов"... Якщо Зе вирішив все ж таки позбутися когось з них...
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22.09.2021 15:31 Відповісти
понеслась
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22.09.2021 15:31 Відповісти
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22.09.2021 15:31 Відповісти
Они ж там не дураки машину портить
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22.09.2021 15:36 Відповісти
В ********* все по прежнему Минус 6. Аминь.
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22.09.2021 15:31 Відповісти
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22.09.2021 15:32 Відповісти
Покушение на шифер! А стгеляли в водия??? Стганноо....
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22.09.2021 15:32 Відповісти
Для достижения справедливости и законности надо поймать исполнителей и заказчиков и привлечь их к ответственности через судебный приговор. Иначе сказанное Ермаком - простое сотрясание воздуха.
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22.09.2021 15:32 Відповісти
Интересно сколько они будут выть об этом "покушении"?

Хотя бы через неделю заткнутся?
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22.09.2021 15:33 Відповісти
Жаль, что это инсценировка, а не реальное покушение! Очень жаль
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22.09.2021 15:35 Відповісти
Пока не забудут об изменниках государства в деле "вагнергейта"
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22.09.2021 15:43 Відповісти
вжух - і ніякого "вагнергейту"

Букви@Bykvu



Через обстріл авто Сергія Шефіра збирають парламентську тимчасову слідчу комісію ¯\_(ツ)_/¯
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22.09.2021 22:43 Відповісти
Убийства ветеранов АТО и журналистов - это вызов обществу! дЕрьмак, кто должен ответить?
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22.09.2021 15:34 Відповісти
Скорей всего это не покушение, на подобные автомобили не охотятся с автоматом
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22.09.2021 15:34 Відповісти
а цілились все по задниці...
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22.09.2021 15:34 Відповісти
Своими заявлениями о том что это вызов клоуну эти дегенераты лишний раз подтверждают что все это инсцинировка и отвлекает от всего того что происходит в стране а в частности от скандала с Нафтогазем озвученным сегодня Тимошенко в Раде, о том как нас эти маланцы имеют во все дыры!!!!!!!
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22.09.2021 15:35 Відповісти
клоунада для зебилов
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22.09.2021 15:35 Відповісти
Звучит угрожающе.А при чем тут не лох,он что в багажнике был?
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22.09.2021 15:36 Відповісти
Это ваша правоохранительная система вызов нашему обществу,по лесам бегают вооруженные бандиты,а полиция чем занята непонятно.
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22.09.2021 15:36 Відповісти
СБУ зайняте стиранням із заборів написів Зеля - фуйло
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22.09.2021 15:38 Відповісти
напугали кусок пархатого дерьма до обсирания- все, нужно объявлять военное положение
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22.09.2021 15:36 Відповісти
кому нахрен потрібен ваш шефір, зеля просто хоче затягнути гайки, щоб не було протесних виступів. Напруга в суспільстві зростає дедалі сильніше, зедебіли провалили все що могли, навіть найтупіші їхні виборці бачать що щось йде не так.
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22.09.2021 15:39 Відповісти
"...это вызов нашему президенту...Мы этот вызов принимаем..." я,лично, не принимаю
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Нагадує того дурня що кричав про пожежу. Ваші шоу вже всім набридли.
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Постановка очередная. Ну не стреляют по нижней части авто, если хотят убить. Посмотреть на любое покушение настоящее и можно увидеть, что всегда разбиты СТЁКЛА. А здесь дешёвое кино.
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22.09.2021 15:39 Відповісти
Я все більше переконуюсь, що цей сценарій писали якісь наркомани. Нєвєрю!
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22.09.2021 15:40 Відповісти
Причому з вищою освітою😉.
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22.09.2021 15:45 Відповісти
Борьба за потоки. Не удивительно, после того как один СБУшный зам заказал другого. А они даже не могут понять о какой коррупции говорят наши партнеры.
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22.09.2021 15:40 Відповісти
Лайно бурлить во всю. Ще Лєща не вистачає.
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22.09.2021 15:41 Відповісти
Андрій Смолій

59 мин. ·



Зрозуміло, що ци ситуацію вже використовуть для максимального піару.

От і Шефір вже на прес-конференції на русскам язикє поруч з поліцейсьцими проводить брифінг.

От вже всі спікери ОП та СН, всякі арахамії-корнієнки розриваються про намагання зірвати деоліграхізацію.

От вже Зеленський в домашньому одязі кричить що «буде атвєтка».

Тільки два питання:
ПЕРШЕ. Чому Зеленський мовчить коли на Сході кожен день вбивають наших Захисників? Де «жорстка відповідь», пане Зеленський?

ДРУГЕ. Чому винен одразу хтось? Розберіть зі своїми. В країні бардак. Країну перетворили на корупційну клоаку 90х з елементами російського авторитаризму.

Зате вони їдуть в Трускавець. І (увага!!!) запрошують до депутатів також голову СБУ.

Так про які реальні розслідування може йти мова?

Це все просто перетворюєтсья на одну велику ганьбу на весь світ...
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22.09.2021 15:41 Відповісти
Мені цікаво, а після цієї "очушеїтельної " новини, яка заполонила весь СМІ-простір, мудрий нарід ще пам"ятає про вагнергейт?
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Народ то помнит, а СМИ нет.
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22.09.2021 15:45 Відповісти
Ви будете здивованими, але я спілкувався з зелебобіками - вони й гадки не мають про вагнерівців - від слова зовсім!
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22.09.2021 15:57 Відповісти
Розборки в 95-му кварталі. Чи не важна пташка, яким спецслужбам воно потрібно, когось таки схоплять, ментам треба вислужитись.
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Уже мало кто помнит убийство Кирова. История, как всегда, повторяется в виде фарса.
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22.09.2021 15:44 Відповісти
незабудемнепрастим !
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22.09.2021 15:44 Відповісти
А з чого вони повинні налякатись???

Самі придумали, зараз почнуть під приводом замаху на державного діяча, хоча цей продюсер ним не є, закручувати гайки.

В Ужгороді від вчора щось незрозуміле відбувається. Носяться туди сюди з сиренами. В новинах нічого надзвичайного та і навчань ніяких.

Невже десь опіздали або десь перебзділи😂😂😂
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22.09.2021 15:51 Відповісти
Ну наконец-то начало проясняться. А я все думаю: "Когда уже начнут запугивать бубочку реальными угрозами его бесценной жизни?". Здраво рассудили что напрямую это перебор. С непривычки главнокомандующий и обосраться может. Решили через помощника. Теперь можно и гайки начать закручивать. Ну а ****, угроза президенту - это не цацки-пецки.
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22.09.2021 15:47 Відповісти
Ну, да. Смішно та дотепно
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Добровольцям і волонтерам варто напрягтися. Не будуть же вони шукати п'яного суддю чи прокурора, який промахнувся по дичині.
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Елдак, а кто ваш президент?
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22.09.2021 15:54 Відповісти
Ога-ога… що там по вагнергейт?
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22.09.2021 16:00 Відповісти
Вот что значит Аваков в отставке... ( шутка)
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22.09.2021 16:00 Відповісти
PR удався!!! Я до цього часу не знав хто такий Шифер... чи як там його?
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22.09.2021 16:04 Відповісти
А это еще что за иксперт? На воре шапка горит.
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Похоже по пьяне стреляли. С такой кучностью только на базаре пирожки продавать.
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22.09.2021 16:23 Відповісти
Ермак сделает сеппуку? Или аутодофе? Ну что б наказать преступника. Другого варианта я не вижу.
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22.09.2021 16:24 Відповісти
Саме "авторитетне" інтерв'ю дав Дерьмак по "Вагнерівцях" - "взяли картинку і домалювали..." там де нічого не було". Цією інсценіровкою бажає змусити українців забути про ту операцію?
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22.09.2021 16:37 Відповісти
ТСК по вагнегейту може поки віжварити лапшу...
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22.09.2021 16:37 Відповісти
Это дело рук ермака, чтобы заглушить дело о вагнеровцах. Ермак и Шефир тем болле в контрах.И его не жалко/Шефира/
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Iryna Gerashchenko

СБУ заявила , що з 19 року Зеленському 22 рази погрожували насильством. Це серйозно, погодьтеся!


Європейська Солідарність ініціює створення ТСК за фактом насильства проти Зеленського .

Головою ТСК ми пропонуємо обрати Мар'яну Безуглу, вона молодець, швидко все розкриє.

Ми делегуємо в ТСК Софія Федина/ Sofiya Fedyna, ти ж не проти, Софійка?

P.S. Водію пана Шефіра бажаємо одужання.
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22.09.2021 17:28 Відповісти
Хорошо, что у нас власть хоть дома с людьми не стала подрывать перед выборами, как это в параше делали. Фигурирует какой-то Кефир Шефир со странно-мутной должностью "помощник президента". Однако, побаиваюсь, зеленая плесень все-таки не устоит в будущем от организации более масштабного теракта.
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22.09.2021 17:43 Відповісти
Хотіли би вбити,- стріляли б "мухами".

А так це дурний розводняк для зє-бланів.
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22.09.2021 17:53 Відповісти
Цікаво, хто буде відповідати замість Єрмака?
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22.09.2021 18:22 Відповісти
Нужно правильно задавать вопросы: А почему не в Андрейку стреляли?
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22.09.2021 18:58 Відповісти
Актёрам Дурацкого квартала, разыгравшим комедию с "покушением" на Шифера, скажу словами Станиславского: НЕ ВЕРЮ!...
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22.09.2021 19:22 Відповісти
вот ты тварь и ответь - почему так бездарно сняли этот сериал?
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22.09.2021 19:30 Відповісти
да уе.....вайте пока живы,клоунада как бы не удалась
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22.09.2021 20:23 Відповісти
Стреляли очень точно, так чтоб хрен попасть 😏
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22.09.2021 20:43 Відповісти
Конечно.

Поставили ПУСТУЮ машину и обстреляли. Потом подъехали к супермаркету, вызвали правоохранителей и журналистов и начали шоу.

Рана у водителя НИЖЕ колена. Рекомендую посмотреть на фотографию обстрелянного автомобиля и наложить на фотографию раненной ноги, ЛЕВОЙ ноги, а не правой, которая всегда на педали акселератора...
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22.09.2021 22:37 Відповісти
Від завтра всі шукаємо кілєра того Шіфера.....Країна по#уй....якось переживе, головне знайти винуватих..

P.S...Навіть якщо хтось запропонує 1 млн$....Нах.....Зєля ХУ#ЙЛО навіки!!!!!!!!!!
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22.09.2021 21:03 Відповісти
Ермак спалился? На пид…е шапка горит
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22.09.2021 21:56 Відповісти
Гавно кацапское
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22.09.2021 22:12 Відповісти
Твоя пика,коли вбивають твого найкращого друга :

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22.09.2021 22:29 Відповісти
І ще один дружбан :

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22.09.2021 22:31 Відповісти
Обстреляна ЛЕВАЯ сторона автомобиля.

Все окна целы.

Если стреляли из обгоняющего автомобиля, то крайне удобно стрелять по окнам и очень тяжело обстрелять двери автомобиля.

Если встречали из встречного автомобиля, то из за суммы скоростей автомобилей практически невозможно так кучно попасть по дверям, зато удобнее было стрелять в лобовое стекло, а оно ЦЕЛОЕ!!!

А вот от выстрелов с обочины, нижнюю часть автомобиля Шифера надежно прикрывал металлический отбойник.

Какой я делаю вывод? А это кино. Художественный фильм. Никакого покушения на автомобиль Шифера НЕ БЫЛО!!!
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22.09.2021 22:31 Відповісти
Ребята... Внимательно посмотрите на фото с продстреленной машиной !
Дырки от попаданий ЧЁТКО под 90 градусов !!! А это значит, что басни о стрельбе по движущемуся авто - БРЕХНЯ ! АВТО стояло !!!
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22.09.2021 22:41 Відповісти
"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира. ... Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", - отметил Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3289774

Кому як не агенту фсб Єрмаку знати як зробити фейковий замах для підняття рейтинга Зе клоуна
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22.09.2021 23:17 Відповісти
Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту Источник: https://censor.net/ru/n3289774

Кому воно калічне здалося
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22.09.2021 23:19 Відповісти
Ваши методы с нами не работают. Далее будет действовать справедливость и закон", - резюмировал глава ОП.

Палево по-тупински

А до этого действовало беззаконие?
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22.09.2021 23:46 Відповісти
Амину Акуєву вбили з автомата кількома кулями коли автівка рухалась,

а тут нам розказують що цього жирного хряка кілєр не міг поцілити ні разу.

На якого лоха розрахований цей трешний спектакль
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22.09.2021 23:58 Відповісти
"Покушение на Шефира - вызов нашему президенту"

А вот и главный бенефициар мероприятия ротик раскрыл.
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23.09.2021 17:01 Відповісти
 
 