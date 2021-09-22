Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак
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Виконавець, спільники і замовники замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра повинні бути притягнуті до відповідальності.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Київській області був обстріляний автомобіль першого помічника Президента України та нашого друга Сергія Шефіра. Правоохоронці повідомили, що обстріл здійснили близько 10-ї ранку. Поранено водія, який перебуває в реанімації. Це не просто водій, а надійна та сильна людина, яку я особисто знаю багато років. Всім серцем сподіваюсь, що його життю нічого не загрожує та він швидко одужає", - зазначив Єрмак.
За його словами, поліція та інші служби повинні вжити всіх необхідних заходів для того, щоб затримати нападника.
"Злочинця має бути притягнуто до відповідальності. Він не повинен уникнути покарання разом зі спільниками та замовниками", - пише Єрмак.
"Замах на Сергія Шефіра – це виклик нашому президенту, а значить і нам всім. Ми цей виклик приймаємо, і будемо вирішувати будь-які проблеми тільки разом. Ким би ви не були, ви будете відповідати. Ваші методи з нами не працюють. Далі діятимуть справедливість та закон", - резюмував глава ОП.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.
Будь ласка, зачекайте...
Больше добавить нечего.
- Там отпечатки, Сеня, отпечатки, как клопы по всем шкафам. (с)
Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от Ермака. В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.
Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения вопросов", а Зеленский упомянул о деле с передачей авторских прав (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» при котором "... кто то меня на..бал". (см. мы писали * )
Последним конфликтом (и незавершенным) был конфликт с депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.
* 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html
Хотя бы через неделю заткнутся?
Букви@Bykvu
Через обстріл авто Сергія Шефіра збирають парламентську тимчасову слідчу комісію ¯\_(ツ)_/¯
59 мин. ·
Зрозуміло, що ци ситуацію вже використовуть для максимального піару.
От і Шефір вже на прес-конференції на русскам язикє поруч з поліцейсьцими проводить брифінг.
От вже всі спікери ОП та СН, всякі арахамії-корнієнки розриваються про намагання зірвати деоліграхізацію.
От вже Зеленський в домашньому одязі кричить що «буде атвєтка».
Тільки два питання:
ПЕРШЕ. Чому Зеленський мовчить коли на Сході кожен день вбивають наших Захисників? Де «жорстка відповідь», пане Зеленський?
ДРУГЕ. Чому винен одразу хтось? Розберіть зі своїми. В країні бардак. Країну перетворили на корупційну клоаку 90х з елементами російського авторитаризму.
Зате вони їдуть в Трускавець. І (увага!!!) запрошують до депутатів також голову СБУ.
Так про які реальні розслідування може йти мова?
Це все просто перетворюєтсья на одну велику ганьбу на весь світ...
Самі придумали, зараз почнуть під приводом замаху на державного діяча, хоча цей продюсер ним не є, закручувати гайки.
В Ужгороді від вчора щось незрозуміле відбувається. Носяться туди сюди з сиренами. В новинах нічого надзвичайного та і навчань ніяких.
Невже десь опіздали або десь перебзділи😂😂😂
СБУ заявила , що з 19 року Зеленському 22 рази погрожували насильством. Це серйозно, погодьтеся!
Європейська Солідарність ініціює створення ТСК за фактом насильства проти Зеленського .
Головою ТСК ми пропонуємо обрати Мар'яну Безуглу, вона молодець, швидко все розкриє.
Ми делегуємо в ТСК Софія Федина/ Sofiya Fedyna, ти ж не проти, Софійка?
P.S. Водію пана Шефіра бажаємо одужання.
КефирШефир со странно-мутной должностью "помощник президента". Однако, побаиваюсь, зеленая плесень все-таки не устоит в будущем от организации более масштабного теракта.
А так це дурний розводняк для зє-бланів.
Поставили ПУСТУЮ машину и обстреляли. Потом подъехали к супермаркету, вызвали правоохранителей и журналистов и начали шоу.
Рана у водителя НИЖЕ колена. Рекомендую посмотреть на фотографию обстрелянного автомобиля и наложить на фотографию раненной ноги, ЛЕВОЙ ноги, а не правой, которая всегда на педали акселератора...
P.S...Навіть якщо хтось запропонує 1 млн$....Нах.....Зєля ХУ#ЙЛО навіки!!!!!!!!!!
Все окна целы.
Если стреляли из обгоняющего автомобиля, то крайне удобно стрелять по окнам и очень тяжело обстрелять двери автомобиля.
Если встречали из встречного автомобиля, то из за суммы скоростей автомобилей практически невозможно так кучно попасть по дверям, зато удобнее было стрелять в лобовое стекло, а оно ЦЕЛОЕ!!!
А вот от выстрелов с обочины, нижнюю часть автомобиля Шифера надежно прикрывал металлический отбойник.
Какой я делаю вывод? А это кино. Художественный фильм. Никакого покушения на автомобиль Шифера НЕ БЫЛО!!!
Дырки от попаданий ЧЁТКО под 90 градусов !!! А это значит, что басни о стрельбе по движущемуся авто - БРЕХНЯ ! АВТО стояло !!!
Кому як не агенту фсб Єрмаку знати як зробити фейковий замах для підняття рейтинга Зе клоуна
Кому воно калічне здалося
Палево по-тупински
А до этого действовало беззаконие?
а тут нам розказують що цього жирного хряка кілєр не міг поцілити ні разу.
На якого лоха розрахований цей трешний спектакль
А вот и главный бенефициар мероприятия ротик раскрыл.