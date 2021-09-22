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Новости Политика Украины
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ВР (28825) Бюро экономической безопасности (165)

Рада перенесла на два месяца запуск Бюро экономической безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада перенесла на два месяца запуск Бюро экономической безопасности

Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала поправку в закон Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца - до конца ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

Так, 260 нардепов поддержали в целом законопроект 5851 "О валюте и валютных операциях". Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.

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Дайте ще щось вкрасти. І встигнути задекларувати )
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22.09.2021 15:57 Ответить
та не, більше схоже на те, що прокурорам потрібен час щоб ще трохи підзоробити на "податкових справах" і податковим міліціонерам треба підкопити кошти для потрапляння в БЕБ
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22.09.2021 16:27 Ответить
Які "швидкі" рехформи, ппц...
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22.09.2021 16:37 Ответить
не отвлекайте нас от преступления века!) что там с покушением на рубероид?
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22.09.2021 16:40 Ответить
бе-бе-беб
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22.09.2021 19:33 Ответить
 
 