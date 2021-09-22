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Рада перенесла на два месяца запуск Бюро экономической безопасности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада на заседании 22 сентября поддержала поправку в закон Украины "О Бюро экономической безопасности" и перенесла конечный срок запуска органа на 2 месяца - до конца ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.
Так, 260 нардепов поддержали в целом законопроект 5851 "О валюте и валютных операциях". Ко второму чтению в тексте появилась правка, которой начало работы БЭБ переносится с 25 сентября на 25 ноября, то есть на два месяца.
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