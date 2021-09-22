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Новини Політика України
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ВР (11782) Бюро економічної безпеки (202)

Рада перенесла на два місяці запуск Бюро економічної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада перенесла на два місяці запуск Бюро економічної безпеки

Верховна Рада на засіданні 22 вересня підтримала поправку до закону України "Про Бюро економічної безпеки" і перенесла кінцевий термін запуску органу на 2 місяці - до кінця листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

Так, 260 нардепів підтримали в цілому законопроєкт 5851 "Про валюту і валютні операції". До другого читання в тексті з'явилася правка, якою початок роботи БЕБ переноситься з 25 вересня на 25 листопада, тобто на два місяці.

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22.09.2021 15:57 Відповісти
та не, більше схоже на те, що прокурорам потрібен час щоб ще трохи підзоробити на "податкових справах" і податковим міліціонерам треба підкопити кошти для потрапляння в БЕБ
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22.09.2021 16:27 Відповісти
Які "швидкі" рехформи, ппц...
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22.09.2021 16:37 Відповісти
не отвлекайте нас от преступления века!) что там с покушением на рубероид?
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22.09.2021 16:40 Відповісти
бе-бе-беб
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22.09.2021 19:33 Відповісти
 
 