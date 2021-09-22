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Посол Великобритании Симмонс надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля Шефира
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что надеется на быстрое расследование обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Об этом она написала в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень обеспокоена этой новостью. Я желаю раненому водителю полного выздоровления и надеюсь, что инцидент будет расследован как можно быстрее", - указала Симмонс.
Как сообщалось, 22 сентября 2021 года стреляли в автомобиль помощника Зеленского Шефира, ранение получил водитель. В полиции сообщили, что в автомобиль попали более 10 пуль.
В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает.
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+10 акаб акабіч
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Скільки ЗМІ про це сьогодні напишуть?
Сосни Подоляка про це навіть не згадають.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
СУРКІС ПЕРЕМОЖЕНИЙ У ЛОНДОНІ
Поки весь ФБ обговорює замах на помічника президента Сергія Шефіра, адвокати Петра Порошенка оприлюднили інформацію про справжню перемогу. Ігор Суркіс і група компаній що належать його родині, ущент програли суд у Лондоні щодо націоналізації Приватбанку, через яку Суркіс ніби-то зазнав збитків. Ішлося про позов на більше ніж 350 мільйонів доларів США.
При чому претензії були висунуті проти п'ятого президента України Петра Порошенка і тодішньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Щодо Гонтаревої Лондонський суд (і це для нього нетипово) розплився в компліментах.
Він назвав її високоповажним професійним банкіром, з 30-річним стажем роботи, коментуючи роботу якої, керівництво МВФ у квітні 2017 р. заявило, що Гонтарева виконала фантастичну роботу.
І це - лише один з багатьох відгуків від авторитетних установ, які отримав Лондонський суд.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1353830581725856
https://www.youtube.com/watch?v=Hf9iC7i6X84
Шансы попасть, весьма низкие.
Куда проще расстрелять авто в городском трафике, предварительно заблокировав.
Но тогда будет масса свидетелей.
А свидетели для авторов этого фэйкового покушения, как раз и не нужны.
Где то так, выглядит авто после покушения.
Это броневик, поэтому стреляли так много.
всё равно в ОПе, возможно в ближайшее время, обнесённой колючей проволокой и усиленными нарядами ***************, не поймут, что это был троллинг..