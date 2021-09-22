Посол Великої Британії Сіммонс сподівається на швидке розслідування обстрілу авто Шефіра

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що сподівається на швидке розслідування обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це вона написала в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якомога швидше", - вказала Сіммонс.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

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