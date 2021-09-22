Посол Великої Британії Сіммонс сподівається на швидке розслідування обстрілу авто Шефіра
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що сподівається на швидке розслідування обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.
Про це вона написала в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якомога швидше", - вказала Сіммонс.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.
Будь ласка, зачекайте...
Скільки ЗМІ про це сьогодні напишуть?
Сосни Подоляка про це навіть не згадають.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
СУРКІС ПЕРЕМОЖЕНИЙ У ЛОНДОНІ
Поки весь ФБ обговорює замах на помічника президента Сергія Шефіра, адвокати Петра Порошенка оприлюднили інформацію про справжню перемогу. Ігор Суркіс і група компаній що належать його родині, ущент програли суд у Лондоні щодо націоналізації Приватбанку, через яку Суркіс ніби-то зазнав збитків. Ішлося про позов на більше ніж 350 мільйонів доларів США.
При чому претензії були висунуті проти п'ятого президента України Петра Порошенка і тодішньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
Щодо Гонтаревої Лондонський суд (і це для нього нетипово) розплився в компліментах.
Він назвав її високоповажним професійним банкіром, з 30-річним стажем роботи, коментуючи роботу якої, керівництво МВФ у квітні 2017 р. заявило, що Гонтарева виконала фантастичну роботу.
І це - лише один з багатьох відгуків від авторитетних установ, які отримав Лондонський суд.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1353830581725856
https://www.youtube.com/watch?v=Hf9iC7i6X84
Шансы попасть, весьма низкие.
Куда проще расстрелять авто в городском трафике, предварительно заблокировав.
Но тогда будет масса свидетелей.
А свидетели для авторов этого фэйкового покушения, как раз и не нужны.
Где то так, выглядит авто после покушения.
Это броневик, поэтому стреляли так много.
всё равно в ОПе, возможно в ближайшее время, обнесённой колючей проволокой и усиленными нарядами ***************, не поймут, что это был троллинг..