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Сіммонс Мелінда (113) Шефір_Сергій (115)

Посол Великої Британії Сіммонс сподівається на швидке розслідування обстрілу авто Шефіра

Новини Цензор.НЕТ Події

Посол Великої Британії Сіммонс сподівається на швидке розслідування обстрілу авто Шефіра

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що сподівається на швидке розслідування обстрілу автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Про це вона написала в Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже стурбована цією новиною. Я бажаю пораненому водію повного одужання і сподіваюся, що інцидент буде розслідувано якомога швидше", - вказала Сіммонс.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

Читайте також: Замах на Шефіра - це реакція на реальні зміни в державі, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+13
А почему стреляли в дверь водителя? Шифер у него что, обычно на коленях сидит?
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22.09.2021 17:44
+12
Вот представляю себе пресконференцию Венедиктовой на которой она заявит, что покушение является инсценировкой по заказу Зеленского.
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22.09.2021 17:42
+10
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22.09.2021 17:44
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Вот представляю себе пресконференцию Венедиктовой на которой она заявит, что покушение является инсценировкой по заказу Зеленского.
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22.09.2021 17:42 Відповісти
А почему стреляли в дверь водителя? Шифер у него что, обычно на коленях сидит?
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22.09.2021 17:44 Відповісти
Тому що рубрика "кіноляпи"
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22.09.2021 17:52 Відповісти
- Есть грамотные люди, они не хочут, чтоб их портреты печатали в газете «Правда», таки имеют право, я им показал те бирки - они мне показали склад, я дал кладовщику немножко спирту в зубы, и он напряг мозги за ту партию обмундирования.(с)
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22.09.2021 17:58 Відповісти
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22.09.2021 17:44 Відповісти
Чё там расследовать? Прилетит **********, оденет памперс, и фсё разрулит!
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22.09.2021 17:44 Відповісти
Клоун пошутил, а она всерьёз .... Это из той же серии как Ермак расказывал CNN про своего погибшего на украинско-российском фронте брата
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22.09.2021 17:44 Відповісти
Она просто "квартал" и "слуги урода" не смотрела. Ничего в нашем юморе не понимает.
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22.09.2021 17:48 Відповісти
озабоченность именно британского посла наводит на мысль о британском паспорте рубероида
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22.09.2021 17:48 Відповісти
о покушении на .. Зефира

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22.09.2021 17:51 Відповісти
из всех версий единственная, похожая на правду)))
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22.09.2021 17:56 Відповісти
шефир знает, кто стрелял, стрелял тот , кого он ******
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22.09.2021 17:52 Відповісти
Не, мы не стриляли!
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22.09.2021 17:54 Відповісти
Пані посол, не переживайте ви так, то сценарій нашого самого самого ліпшого преза зЄлєпукіна!!!!!! Називається КІНО!!!!!!!!!!
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22.09.2021 17:55 Відповісти
Свята наївність! Вже місяць не можуть встановити чи був Трухін за кермом в момент ДТП, куди там знайти "покушавшогося".
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22.09.2021 17:56 Відповісти
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22.09.2021 18:02 Відповісти
Я вам напомню немного! До этого "покушение' на должностное лицо было тна Лазаренко!!!!!!! Ну вымысле он сам его организовал, чтобы сбить инфо шум от его коррупции!!!! И застраховаться от Кучмы!!!!
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22.09.2021 17:57 Відповісти
Послиця повірила? Це чергове шоу квартальщиків. Ми вже звикли і клоунам ніхто не вірить
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22.09.2021 17:58 Відповісти
Суркиси програли Порошенку та Гонтаревій в Лондонському суді?

Скільки ЗМІ про це сьогодні напишуть?

Сосни Подоляка про це навіть не згадають.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко

СУРКІС ПЕРЕМОЖЕНИЙ У ЛОНДОНІ

Поки весь ФБ обговорює замах на помічника президента Сергія Шефіра, адвокати Петра Порошенка оприлюднили інформацію про справжню перемогу. Ігор Суркіс і група компаній що належать його родині, ущент програли суд у Лондоні щодо націоналізації Приватбанку, через яку Суркіс ніби-то зазнав збитків. Ішлося про позов на більше ніж 350 мільйонів доларів США.

При чому претензії були висунуті проти п'ятого президента України Петра Порошенка і тодішньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Щодо Гонтаревої Лондонський суд (і це для нього нетипово) розплився в компліментах.

Він назвав її високоповажним професійним банкіром, з 30-річним стажем роботи, коментуючи роботу якої, керівництво МВФ у квітні 2017 р. заявило, що Гонтарева виконала фантастичну роботу.
І це - лише один з багатьох відгуків від авторитетних установ, які отримав Лондонський суд.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1353830581725856
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22.09.2021 18:00 Відповісти
судя по внешности, послица, прежде всего, глубоко озабочена проявлениями антисемитизма
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22.09.2021 18:02 Відповісти
Вот-вот...
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22.09.2021 18:06 Відповісти
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22.09.2021 18:05 Відповісти
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22.09.2021 18:07 Відповісти
"Покушение на Шефира: "антиолигархический" пшик ЗеБени"

https://www.youtube.com/watch?v=Hf9iC7i6X84
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22.09.2021 18:24 Відповісти
Посол Симмонс тролить ЗЄшоблу, бо знає що об'єктивне розслідування може вивести на саму ЗЄшоблу.
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22.09.2021 18:24 Відповісти
Наївна... Це ж не в Великобританії... На жаль...
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22.09.2021 18:33 Відповісти
Довольно самонадеянно со стороны киллера, стрелять в авто, проезжающее по трассе!

Шансы попасть, весьма низкие.

Куда проще расстрелять авто в городском трафике, предварительно заблокировав.

Но тогда будет масса свидетелей.

А свидетели для авторов этого фэйкового покушения, как раз и не нужны.
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22.09.2021 19:09 Відповісти
Каким боком посол к продюсерам и сценаристам 95 квартала?
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22.09.2021 19:20 Відповісти


Где то так, выглядит авто после покушения.

Это броневик, поэтому стреляли так много.
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22.09.2021 19:42 Відповісти
.......ох уж этот тонкий английский юмор..

всё равно в ОПе, возможно в ближайшее время, обнесённой колючей проволокой и усиленными нарядами ***************, не поймут, что это был троллинг..
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22.09.2021 19:57 Відповісти
Нацгвардія і поліція прочісують лісову зону...





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22.09.2021 19:58 Відповісти
Зверніть увагу коли цей напад стався: в день коли Верховна Рада прийняла конституційною більшістю постанову про невизнання легітимності новообраної державної думи росії. Такого в ******** історії України ще не було. Для росіян це шокуюча новина з наслідками, які поки навіть важко прогнозувати. По-друге, сьогодні на Генасамблеї ООН виступив наш президент з антиросійською промовою. Тому не здивуюся, якщо цей замах на вбивство замовлено у Москві як помста і пряма погроза президенту Зеленському. Ціллю вибрали наближену до президента людину, яка виявилася насправді фізично незахищеною. Бо їхати під час війни високопосадовцю постійно одним шляхом лісом у неброньованому автомобілі самому за кермом чи лише з водієм без охорони (а може і неозброєним), то просто пропонувати ворогу вчинити теракт. Ще і постійного мобільного зв'язку під час руху на цьому відрізку дороги не було! Шок! Хоч би потужними раціями автомобілі високопосадовців забезпечили. І на чергуванні цілодобовому оператор ДСО в Києві сидів. Ну не можна щоб під час війни була так бездарно організована безпека керівництву держави, як показує сьогоднішній випадок. А стріляли у водія теж зрозуміло чому. На його місці міг бути сам Шефір або щоб таким чином зупинити машину і добити всіх. Там на фото якраз на місці злочину знак повороту. Машина мабуть трохи сповільнилася, але черга пройшла по всьому корпусу, хоч почали стріляти саме у водія, бо так мабуть зручніше цілитися коли у бік кілера швидко їде машина. Така моя думка, а слідство покаже як було насправді. Бажаю щоб наші слідаки були майстерніші і вправніші за тих, хто цей злочин замовив і організував!
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22.09.2021 19:59 Відповісти
Ах как рано Зеля Авакяна отправил в отставку))) Тот бы сейчас такие понты развел по телевизору, как они с ног сбиваются и не жалея себя ищут киллера. А потом бы назначил кого нибудь первого попавшегося под руку как с Рифмастером.
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22.09.2021 20:54 Відповісти
 
 