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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) олигарх (1014) Гончаренко (515)

Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп

Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта закона об олигархах до получения ее правового заключения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники о визите одного из руководителей Секретариата комиссии Шнутц Рудолф Дурра в Киев, информирует Цензор.НЕТ.

"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту ", - сообщил Гончаренко.

По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу.

"К сожалению, зеленая власть пошла по другому пути и пытается форсировать голосования и запугать депутатов, используя сегодняшнюю ситуацию с Сергеем Шефиром", - добавил Гончаренко.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причинна - неконституционность норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.

10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС в Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
То у осла в жопе свербит...а не у депутатов...
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22.09.2021 18:40
+7
Так це венеціанка Шефіра замовила.
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22.09.2021 18:56
+7
почему не отправили уже принятый сегодня закон о бедных евреях?? который также противоречит Конституции Украины 24 статья и Конвенции основных прав и свобод Европы? почему уже фракции не заявили о подаче жалобы в КСУ на предмет конституционности этого пролоббированного евреями во власти и Рады закона о еврейских привилегиях??? и да пожелание ..... Вова- не подписывай закон.... верни его в Раду и тихо похорони.. но возникает вопрос- но если малочисленная народность и нация евреев- в Украине требует к себе статуса АРИЙСКОЙ РАССЫ и привилегий вне Конституции- то это все бабахнет... вопрос только -как и в какой способ и когда....??!!!
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22.09.2021 19:01
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Правила форума Совет форумчан
А депутатам не терпиться аж до **********.
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22.09.2021 18:37 Ответить
То у осла в жопе свербит...а не у депутатов...
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22.09.2021 18:40 Ответить
почему не отправили уже принятый сегодня закон о бедных евреях?? который также противоречит Конституции Украины 24 статья и Конвенции основных прав и свобод Европы? почему уже фракции не заявили о подаче жалобы в КСУ на предмет конституционности этого пролоббированного евреями во власти и Рады закона о еврейских привилегиях??? и да пожелание ..... Вова- не подписывай закон.... верни его в Раду и тихо похорони.. но возникает вопрос- но если малочисленная народность и нация евреев- в Украине требует к себе статуса АРИЙСКОЙ РАССЫ и привилегий вне Конституции- то это все бабахнет... вопрос только -как и в какой способ и когда....??!!!
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22.09.2021 19:01 Ответить
Відповідно до закону, проявами антисемітизму є:

- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;
- висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою - осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
- нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;
заклики до антисемітизму.
https://suspilne.media/165639-rada-prijnala-zakon-pro-protidiu-antisemitizmu/
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23.09.2021 05:40 Ответить
Yes! Dopeless

Дитинізація економіки? Не чує баба.
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22.09.2021 18:40 Ответить
Да слугам похрен, им нужно побыстрее принять и собираться на гулянку на курорт.
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22.09.2021 18:43 Ответить
Да как же воздержаться. Вон какую войну зеленые ведут. По ним даже стреляют.
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22.09.2021 18:43 Ответить
В Трускавці такому не вчили.
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22.09.2021 18:45 Ответить
А СН называют принятие так называемого закона борьбой с олигархами,хотя фактичеки он способствует защите олигархов сотрудничающих с властью.
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22.09.2021 18:53 Ответить
Нарушение прав олигархов !? А как насчет нарушений прав воров , насильников и педофилов ?

Ай да Гончаренко , ай да щукин сьін !
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22.09.2021 18:53 Ответить
А хіба депутати СН планують відмовитись від ахмєтовських грошей ?

Щось не чула.
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22.09.2021 18:59 Ответить
Леша Гончаренко не откажется от порошенковских грошей точно , а насчет депутатов СН - о.б.с. ?
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22.09.2021 19:07 Ответить
Саша, ты тупой? Этот закон только против Пороха. Не знаешь, не комментируй. А если заплатили тебе за коммент, то скажи сколько. И желательно кто.
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22.09.2021 19:07 Ответить
може, і тупий він, може; але точно подляковий бот на ставці, щоб озвучувати тут його методички
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22.09.2021 19:28 Ответить
Так я и хочу выяснить у этого правдолюба бестолкового сколько ему платят. Я же, может быть, помочь ему хочу чтобы не брал за высеры так дешево.
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22.09.2021 19:31 Ответить
Так це венеціанка Шефіра замовила.
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22.09.2021 18:56 Ответить
Висловити глибоке занепокоєння та стурбованість венеціанській комісії і проголосувати закон .
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22.09.2021 19:02 Ответить
Плюсую! Можно долго дискутировать о состоянии дел с правами человека в Украине, но с правами очень богатого человека в Украине всё вполне очевидно. Этих прав неприлично много и их однозначно стОи урезать.))
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22.09.2021 19:40 Ответить
"благая весть" от лешика))))))) всё и вся брошено на сохранение "системы"...
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22.09.2021 19:05 Ответить
Для особливо обдарований, найсвіжішій приклад боротьби Вави з Україною ЗА олігархів.

"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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22.09.2021 19:18 Ответить
Зебіле, це рішення ЛОНДОНСЬКОГО суду. Перше.

Друге. Знову, все та ж стаття "Державна зрада", для вашої Вави.
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22.09.2021 19:30 Ответить
Зараз хламідія увімкне турборежим. щоб не опинитися на місці водія, і не в броньованій машині, як у шифера. Бо за провал узурпації доведеться відповідати перед самим бенею.
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22.09.2021 19:12 Ответить
Керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційськї комісії Рудолф Шнутц- ПОРОХОБОТ !!!

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22.09.2021 19:24 Ответить
Нет. Порохоботов всего около 15%.
А Рудольф этот просто евро-бюрократ, который никогда не будет жить в Украине. И раз евро-бюрократы считают, что Украина не достигла критериев ЕС, Украине нужно быть смелее и действовать в своих собственных интересах. Поражение в правах олигархов это один из такихважнейших интересов. Закон не просто нужно принимать, но и требовать от власти его жесткого исполнения.
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22.09.2021 19:57 Ответить
Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта ФЕЙКОВОГО закона разработанного по приказу Бени
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22.09.2021 19:20 Ответить
шото в коментьі кацапо3,14даров с перевернутьім флагом Монако понабежало
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22.09.2021 19:33 Ответить
"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту ", - сообщил Гончаренко. Источник: https://censor.net/ru/n3289828

И кто-же этого Шнутца так скоропостижно в Киев доставил, ну прям ума не приложу .... может кто знает, а?
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22.09.2021 19:50 Ответить
Шнутц Рудолф Дурр і Квартал-95 ...
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22.09.2021 20:54 Ответить
Та оно усрется, но заставит своих уродов проголосовать за это дерьмо.
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22.09.2021 21:16 Ответить
 
 