Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта закона об олигархах до получения ее правового заключения.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на свои источники о визите одного из руководителей Секретариата комиссии Шнутц Рудолф Дурра в Киев, информирует Цензор.НЕТ.
"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту ", - сообщил Гончаренко.
По его словам, Венецианская комиссия считает, что принятие законопроекта в условиях отсутствия заключения комиссии будет крайне негативным сигналом западным партнерам особенно учитывая то, что Украина взяла на себя обязательства приводить законодательство к европейскому образцу.
"К сожалению, зеленая власть пошла по другому пути и пытается форсировать голосования и запугать депутатов, используя сегодняшнюю ситуацию с Сергеем Шефиром", - добавил Гончаренко.
Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.
Причинна - неконституционность норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека.
10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС в Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.
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- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;
- висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою - осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
- нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;
заклики до антисемітизму.
https://suspilne.media/165639-rada-prijnala-zakon-pro-protidiu-antisemitizmu/
Дитинізація економіки? Не чує баба.
Ай да Гончаренко , ай да щукин сьін !
Щось не чула.
"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
Друге. Знову, все та ж стаття "Державна зрада", для вашої Вави.
А Рудольф этот просто евро-бюрократ, который никогда не будет жить в Украине. И раз евро-бюрократы считают, что Украина не достигла критериев ЕС, Украине нужно быть смелее и действовать в своих собственных интересах. Поражение в правах олигархов это один из такихважнейших интересов. Закон не просто нужно принимать, но и требовать от власти его жесткого исполнения.
И кто-же этого Шнутца так скоропостижно в Киев доставил, ну прям ума не приложу .... может кто знает, а?