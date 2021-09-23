Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп

Венеціанська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проєкту закону про олігархів до отримання її правового висновку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на свої джерела щодо візиту одного з керівників Секретаріату комісії Шнутца Рудолф Дурра в Київ, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр. Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроєкту", - повідомив Гончаренко.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроєкту в умовах відсутності висновку комісії буде вкрай негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання приводити законодавство до європейського зразку.

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"На жаль, зелена влада пішла іншим шляхом і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена направити цей проєкт до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеціанської комісії.

Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС в Україні і європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в консультаційної місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати і експерти під час форуму YES у Києві.