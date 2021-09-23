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Венеціанська комісія (211) олігарх (688) Гончаренко (456)

Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп

Венеціанська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проєкту закону про олігархів до отримання її правового висновку.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на свої джерела щодо візиту одного з керівників Секретаріату комісії Шнутца Рудолф Дурра в Київ, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр. Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроєкту", - повідомив Гончаренко.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроєкту в умовах відсутності висновку комісії буде вкрай негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання приводити законодавство до європейського зразку.

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"На жаль, зелена влада пішла іншим шляхом і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена направити цей проєкт до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеціанської комісії.

Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС в Україні і європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в консультаційної місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати і експерти під час форуму YES у Києві.
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Топ коментарі
+7
То у осла в жопе свербит...а не у депутатов...
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22.09.2021 18:40
+7
Так це венеціанка Шефіра замовила.
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22.09.2021 18:56
+7
почему не отправили уже принятый сегодня закон о бедных евреях?? который также противоречит Конституции Украины 24 статья и Конвенции основных прав и свобод Европы? почему уже фракции не заявили о подаче жалобы в КСУ на предмет конституционности этого пролоббированного евреями во власти и Рады закона о еврейских привилегиях??? и да пожелание ..... Вова- не подписывай закон.... верни его в Раду и тихо похорони.. но возникает вопрос- но если малочисленная народность и нация евреев- в Украине требует к себе статуса АРИЙСКОЙ РАССЫ и привилегий вне Конституции- то это все бабахнет... вопрос только -как и в какой способ и когда....??!!!
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22.09.2021 19:01
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А депутатам не терпиться аж до **********.
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22.09.2021 18:37 Відповісти
То у осла в жопе свербит...а не у депутатов...
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22.09.2021 18:40 Відповісти
почему не отправили уже принятый сегодня закон о бедных евреях?? который также противоречит Конституции Украины 24 статья и Конвенции основных прав и свобод Европы? почему уже фракции не заявили о подаче жалобы в КСУ на предмет конституционности этого пролоббированного евреями во власти и Рады закона о еврейских привилегиях??? и да пожелание ..... Вова- не подписывай закон.... верни его в Раду и тихо похорони.. но возникает вопрос- но если малочисленная народность и нация евреев- в Украине требует к себе статуса АРИЙСКОЙ РАССЫ и привилегий вне Конституции- то это все бабахнет... вопрос только -как и в какой способ и когда....??!!!
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22.09.2021 19:01 Відповісти
Відповідно до закону, проявами антисемітизму є:

- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;
- висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою - осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
- нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;
заклики до антисемітизму.
https://suspilne.media/165639-rada-prijnala-zakon-pro-protidiu-antisemitizmu/
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23.09.2021 05:40 Відповісти
Yes! Dopeless

Дитинізація економіки? Не чує баба.
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22.09.2021 18:40 Відповісти
Да слугам похрен, им нужно побыстрее принять и собираться на гулянку на курорт.
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22.09.2021 18:43 Відповісти
Да как же воздержаться. Вон какую войну зеленые ведут. По ним даже стреляют.
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22.09.2021 18:43 Відповісти
В Трускавці такому не вчили.
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22.09.2021 18:45 Відповісти
А СН называют принятие так называемого закона борьбой с олигархами,хотя фактичеки он способствует защите олигархов сотрудничающих с властью.
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22.09.2021 18:53 Відповісти
Нарушение прав олигархов !? А как насчет нарушений прав воров , насильников и педофилов ?

Ай да Гончаренко , ай да щукин сьін !
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22.09.2021 18:53 Відповісти
А хіба депутати СН планують відмовитись від ахмєтовських грошей ?

Щось не чула.
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22.09.2021 18:59 Відповісти
Леша Гончаренко не откажется от порошенковских грошей точно , а насчет депутатов СН - о.б.с. ?
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22.09.2021 19:07 Відповісти
Саша, ты тупой? Этот закон только против Пороха. Не знаешь, не комментируй. А если заплатили тебе за коммент, то скажи сколько. И желательно кто.
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22.09.2021 19:07 Відповісти
може, і тупий він, може; але точно подляковий бот на ставці, щоб озвучувати тут його методички
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22.09.2021 19:28 Відповісти
Так я и хочу выяснить у этого правдолюба бестолкового сколько ему платят. Я же, может быть, помочь ему хочу чтобы не брал за высеры так дешево.
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22.09.2021 19:31 Відповісти
Так це венеціанка Шефіра замовила.
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22.09.2021 18:56 Відповісти
Висловити глибоке занепокоєння та стурбованість венеціанській комісії і проголосувати закон .
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22.09.2021 19:02 Відповісти
Плюсую! Можно долго дискутировать о состоянии дел с правами человека в Украине, но с правами очень богатого человека в Украине всё вполне очевидно. Этих прав неприлично много и их однозначно стОи урезать.))
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22.09.2021 19:40 Відповісти
"благая весть" от лешика))))))) всё и вся брошено на сохранение "системы"...
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22.09.2021 19:05 Відповісти
Для особливо обдарований, найсвіжішій приклад боротьби Вави з Україною ЗА олігархів.

"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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22.09.2021 19:18 Відповісти
Зебіле, це рішення ЛОНДОНСЬКОГО суду. Перше.

Друге. Знову, все та ж стаття "Державна зрада", для вашої Вави.
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22.09.2021 19:30 Відповісти
Зараз хламідія увімкне турборежим. щоб не опинитися на місці водія, і не в броньованій машині, як у шифера. Бо за провал узурпації доведеться відповідати перед самим бенею.
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22.09.2021 19:12 Відповісти
Керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційськї комісії Рудолф Шнутц- ПОРОХОБОТ !!!

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22.09.2021 19:24 Відповісти
Нет. Порохоботов всего около 15%.
А Рудольф этот просто евро-бюрократ, который никогда не будет жить в Украине. И раз евро-бюрократы считают, что Украина не достигла критериев ЕС, Украине нужно быть смелее и действовать в своих собственных интересах. Поражение в правах олигархов это один из такихважнейших интересов. Закон не просто нужно принимать, но и требовать от власти его жесткого исполнения.
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22.09.2021 19:57 Відповісти
Венецианская комиссия настоятельно рекомендовала Украине воздержаться от рассмотрения скандального проекта ФЕЙКОВОГО закона разработанного по приказу Бени
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22.09.2021 19:20 Відповісти
шото в коментьі кацапо3,14даров с перевернутьім флагом Монако понабежало
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22.09.2021 19:33 Відповісти
"По моей информации, вчера с представителями ОП провел встречу в Киеве руководитель отдела конституционной юстиции Секретариата Венецианской комиссии Шнутц Рудолф Дурр. Дурр настойчиво рекомендовал властям воздержаться от голосования по законопроекту ", - сообщил Гончаренко. Источник: https://censor.net/ru/n3289828

И кто-же этого Шнутца так скоропостижно в Киев доставил, ну прям ума не приложу .... может кто знает, а?
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22.09.2021 19:50 Відповісти
Шнутц Рудолф Дурр і Квартал-95 ...
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22.09.2021 20:54 Відповісти
Та оно усрется, но заставит своих уродов проголосовать за это дерьмо.
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22.09.2021 21:16 Відповісти
 
 