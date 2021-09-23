Венеціанська комісія закликала депутатів утриматися від розгляду законопроєкту про олігархів, - нардеп
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Венеціанська комісія наполегливо рекомендувала Україні утриматися від розгляду скандального проєкту закону про олігархів до отримання її правового висновку.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з посиланням на свої джерела щодо візиту одного з керівників Секретаріату комісії Шнутца Рудолф Дурра в Київ, інформує Цензор.НЕТ.
"За моєю інформацією, вчора з представниками ОП провів зустріч в Києві керівник відділу конституційної юстиції Секретаріату Венеційської комісії Шнутц Рудолф Дурр. Дурр наполегливо рекомендував владі утриматися від голосування по законопроєкту", - повідомив Гончаренко.
За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття законопроєкту в умовах відсутності висновку комісії буде вкрай негативним сигналом західним партнерам особливо з огляду на те, що Україна взяла на себе зобов’язання приводити законодавство до європейського зразку.
"На жаль, зелена влада пішла іншим шляхом і намагається форсувати голосування і залякати депутатів, використовуючи сьогоднішню ситуацію з Сергієм Шефіром", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, проєкт закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена направити цей проєкт до Венеціанської комісії.
Причина - неконституційність норм цього законопроєкту і порушення ним базових прав людини.
10 вересня спікер парламенту Дмитро Разумков направив законопроєкт для отримання висновку до Венеціанської комісії.
Це рішення вітали в консультаційній місії ЄС в Україні і європейські дипломати. Ідею передачі проєкту закону до Венеціанської комісії підтримали в консультаційної місії ЄС в Україні, а також іноземні дипломати і експерти під час форуму YES у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
- заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
- заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження;
- висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
- публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою - осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
- заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
- виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
- умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
- умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб єврейського походження, пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених особам єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
- нетерпимість до осіб неєврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження;
заклики до антисемітизму.
https://suspilne.media/165639-rada-prijnala-zakon-pro-protidiu-antisemitizmu/
Дитинізація економіки? Не чує баба.
Ай да Гончаренко , ай да щукин сьін !
Щось не чула.
"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.
"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
Друге. Знову, все та ж стаття "Державна зрада", для вашої Вави.
А Рудольф этот просто евро-бюрократ, который никогда не будет жить в Украине. И раз евро-бюрократы считают, что Украина не достигла критериев ЕС, Украине нужно быть смелее и действовать в своих собственных интересах. Поражение в правах олигархов это один из такихважнейших интересов. Закон не просто нужно принимать, но и требовать от власти его жесткого исполнения.
И кто-же этого Шнутца так скоропостижно в Киев доставил, ну прям ума не приложу .... может кто знает, а?