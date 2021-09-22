1 015 6
Венецианская комиссия примет решение по "законопроекту об олигархах" в декабре. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту о противодействии влияния олигархов в середине декабря.
Об этом сообщили в своих телеграм-каналах нардепы от "Голоса" Ярослав Железняк и "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Оба добавили соответствующее письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от председателя комиссии Джанни Букиккио.
"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - говорится в письме.
Отметим, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении запланировано на заседание Верховной Рады 23 сентября.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виктор Ли a3db1a1b
показать весь комментарий22.09.2021 18:37 Ответить Мне нравится 7
Fantomas
показать весь комментарий22.09.2021 18:44 Ответить Мне нравится 3
Ан Мур
показать весь комментарий22.09.2021 18:56 Ответить Мне нравится 1
Александр Ивашин 054948b9
показать весь комментарий22.09.2021 18:56 Ответить Мне нравится 1
Vad Gross 16efe2c7
показать весь комментарий22.09.2021 19:09 Ответить Мне нравится 1
Ned Stark
показать весь комментарий22.09.2021 22:36 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...