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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) законопроект (3056) олигарх (1014) Гончаренко (515) Железняк Ярослав (341)

Венецианская комиссия примет решение по "законопроекту об олигархах" в декабре. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия примет решение по

Венецианская комиссия подготовит вывод по законопроекту о противодействии влияния олигархов в середине декабря.

Об этом сообщили в своих телеграм-каналах нардепы от "Голоса" Ярослав Железняк и "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Оба добавили соответствующее письмо на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от председателя комиссии Джанни Букиккио.

"Венецианская комиссия подготовит заключение по имплементации во время своей 129 пленарной сессии 15-16 декабря 2021 года", - говорится в письме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если закон об олигархах будут рассматривать с нарушением регламента, то молчать не будем, готовим креативный подход, - нардеп "Голоса" Железняк

Венецианская комиссия примет решение по законопроекту об олигархах в декабре 01
Венецианская комиссия примет решение по законопроекту об олигархах в декабре 02

Отметим, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении запланировано на заседание Верховной Рады 23 сентября.

Автор: Анна Судак
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До грудня РНБО признає олігархами всю венеційську комісію.
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22.09.2021 18:37 Ответить
да всему цивилизованному миру ясно, что этот закон чисто коррупционный и политический.. закон будет направлен исключительно для борьбы с Порошенко зеленским и его хозяином олигархом коломойским
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22.09.2021 18:44 Ответить
та не стільки з Порошенком, (а що вони можуть йому зробити? по великому рахунку? продасть телеканали, тігіпок ще вистачає в Україні) - як скільки з системною правоцентриською національною опозицією, до якої входить сам Порошенко.
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22.09.2021 18:56 Ответить
Так кому-то хочется потянуть резину до конца года , но - перед смертью не надьішишься ...
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22.09.2021 18:56 Ответить
нафиг все эти "комиссии" - Украина суверенное государство и вправе принимать решения САМОСТОЯТЕЛЬНО! p.s. что то я не слышал, что б депутаты посылали гонцов в "еврокомиссии" когда принимали законы о поднятии налогов или упразднению льгот чернобыльцам!
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22.09.2021 19:09 Ответить
Навчися спочатку писати українською, а потім уже про суверенітет тут розповідатимеш!
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22.09.2021 22:36 Ответить
 
 