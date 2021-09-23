Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо "законопроєкту про олігархів" у грудні. ДОКУМЕНТ

Венеціанська комісія підготує висновок щодо законопроєкту про протидію впливу олігархів у середині грудня.

Про це повідомили у своїх телеграм-каналах нардепи від "Голосу" Ярослав Железняк і "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко,, передає Цензор.НЕТ.

Обидва додали відповідний лист на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від голови комісії Джанні Букіккіо.

"Венеціанська комісія підготує висновок щодо імплементації під час своєї 129 пленарної сесії 15-16 грудня 2021 року", - сказано в листі.





Зазначимо, що розгляд законопроєкту №5599 у другому читанні заплановано на засідання Верховної Ради 23 вересня.