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Новини Політика України
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Венеціанська комісія (211) законопроєкт (1790) олігарх (688) Гончаренко (456) Железняк Ярослав (398)

Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо "законопроєкту про олігархів" у грудні. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо

Венеціанська комісія підготує висновок щодо законопроєкту про протидію впливу олігархів у середині грудня.

Про це повідомили у своїх телеграм-каналах нардепи від "Голосу" Ярослав Железняк і "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко,, передає Цензор.НЕТ.

Обидва додали відповідний лист на ім'я голови Верховної Ради Дмитра Разумкова від голови комісії Джанні Букіккіо.

"Венеціанська комісія підготує висновок щодо імплементації під час своєї 129 пленарної сесії 15-16 грудня 2021 року", - сказано в листі.

Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо законопроєкту про олігархів у грудні 01
Венеціанська комісія ухвалить рішення щодо законопроєкту про олігархів у грудні 02

Зазначимо, що розгляд законопроєкту №5599 у другому читанні заплановано на засідання Верховної Ради 23 вересня.
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До грудня РНБО признає олігархами всю венеційську комісію.
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22.09.2021 18:37 Відповісти
да всему цивилизованному миру ясно, что этот закон чисто коррупционный и политический.. закон будет направлен исключительно для борьбы с Порошенко зеленским и его хозяином олигархом коломойским
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22.09.2021 18:44 Відповісти
та не стільки з Порошенком, (а що вони можуть йому зробити? по великому рахунку? продасть телеканали, тігіпок ще вистачає в Україні) - як скільки з системною правоцентриською національною опозицією, до якої входить сам Порошенко.
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22.09.2021 18:56 Відповісти
Так кому-то хочется потянуть резину до конца года , но - перед смертью не надьішишься ...
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22.09.2021 18:56 Відповісти
нафиг все эти "комиссии" - Украина суверенное государство и вправе принимать решения САМОСТОЯТЕЛЬНО! p.s. что то я не слышал, что б депутаты посылали гонцов в "еврокомиссии" когда принимали законы о поднятии налогов или упразднению льгот чернобыльцам!
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22.09.2021 19:09 Відповісти
Навчися спочатку писати українською, а потім уже про суверенітет тут розповідатимеш!
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22.09.2021 22:36 Відповісти
 
 