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Борисполь (763) контрабанда (2376) таможня (1916) Силюк (4)

Подозреваемого во ввозе контрабанды чиновника увольняют, - глава Киевской таможни Силюк

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемого во ввозе контрабанды чиновника увольняют, - глава Киевской таможни Силюк

Государственный инспектор таможенного поста "Борисполь" лишится рабочего места.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Киевской таможни Сергей Силюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал предупреждение о предстоящем увольнении государственного инспектора таможенного поста "Борисполь", которого СБ Украины задержала в статусе подозреваемого по уголовному делу. Далее технические процедурные моменты и приказ об увольнении. Причина увольнения - нарушение условий контракта о прохождении государственной службы", - написал он.

Силюк поблагодарил сотрудников СБУ за помощь в выявлении коррупции. "Я только "за" чистоту рядов в Киевской таможни и вообще в таможенных органах", - подчеркнул он.

Читайте: Глава Киевской таможни Силюк прояснил ситуацию с "кражей года" в Борисполе

Напомним, накануне сотрудники СБУ задержали двух граждан по подозрению в контрабанде. По данным следствия, они ввозили в Украину подакцизные товары под видом личных вещей приезжих.

Автор: Ольга Лузан
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22.09.2021 23:02 Ответить
ото бюджет одразу поповниться плюс від ІГОРКИ та ЛОТАРЕЙКИ... Данілов, откривай закрома родіни ширє!!!
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22.09.2021 23:10 Ответить
печерский антиукраинский суд восстановит в должности и заставит Украину выплатить ему компенсацию
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22.09.2021 23:09 Ответить
Поставят нового, более акуратного. Что б не палился.
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22.09.2021 23:43 Ответить
 
 