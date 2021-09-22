Подозреваемого во ввозе контрабанды чиновника увольняют, - глава Киевской таможни Силюк

Государственный инспектор таможенного поста "Борисполь" лишится рабочего места.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Киевской таможни Сергей Силюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подписал предупреждение о предстоящем увольнении государственного инспектора таможенного поста "Борисполь", которого СБ Украины задержала в статусе подозреваемого по уголовному делу. Далее технические процедурные моменты и приказ об увольнении. Причина увольнения - нарушение условий контракта о прохождении государственной службы", - написал он.

Силюк поблагодарил сотрудников СБУ за помощь в выявлении коррупции. "Я только "за" чистоту рядов в Киевской таможни и вообще в таможенных органах", - подчеркнул он.

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Напомним, накануне сотрудники СБУ задержали двух граждан по подозрению в контрабанде. По данным следствия, они ввозили в Украину подакцизные товары под видом личных вещей приезжих.