Глава Киевской таможни Силюк прояснил ситуацию с "кражей года" в Борисполе

Таможенное оформление предметов по авианакладным осуществляется в соответствии с требованиями таможенного законодательства.

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Киевской таможни Сергей Силюк, передает Цензор.НЕТ.

"Могут государственные органы осуществлять свои полномочия руководствуясь слухами, сплетнями или публикациями в сети интернет? Ответ однозначен - нет. Только в пределах и способом, определенным Конституцией и законодательством. Поскольку в случае превышения своих полномочий, ссылка на "одна баба сказала" будут сразу отвергнуты как гражданином или предпринимателем, которому принадлежит груз, так и соответствующими органами", - написал он.

Силюк напомнил, что 10 сентября на Youtube-канале (http://surl.li/afzvg) появляется видео с громким названием "Кража года! Как в Борисполе таможня выдала 3 тонны арестованной контрабанды", где упоминаются три авианакладные №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856. В видео автор утверждает, что товар, который перемещался по указанным авианакладным, был арестован и передан на ответственное хранение правоохранительными органами на склад аэропорта "Борисполь".

Начальник Киевской таможни в своем посте попытался подробно разобрать данную ситуацию, выделив несколько акцентов:

- Акцент номер один. В важной в этом контексте 558 статьи Таможенного кодекса Украины идет речь - правоохранительные органы обязаны письменно сообщать в таможенные органы о выявленных ими нарушениях таможенных правил или контрабанде.

Никакой информации, подчеркну - никакой, о наложении ареста на товары по указанным авианакладным в уголовном производстве, передаче их на ответственное хранение аэропорта "Борисполь", или наличие информации о перемещении данных товаров через таможенную границу Украины с нарушением таможенных правил, правоохранительным органом таможне передано не было. Хотя, если руководствоваться информацией из этого и предыдущего видео, с момента так называемого ареста товаров прошло недели три.

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- Акцент номер два. Должностные лица таможни не присутствовали, им не сообщалось и они не привлекались для проведения упомянутых следственных действий, а именно: изъятие правоохранительными органами товаров, указанных в авианакладных №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856, и передачи их на ответственное хранение работникам аэропорта "Борисполь". Поэтому таможня не владела информацией о проведенных мероприятиях.

- Акцент номер три. Документов об изъятии правоохранительными органами упомянутых товаров со склада ГПМА "Борисполь", ни от представителей аэропорта "Борисполь", ни от правоохранительных органов таможни передано не было.

- Акцент номер четыре. По авианакладным №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856 перемещались товары: подержанные вещи, личные вещи и литиево-ионные батареи. В данных накладных отсутствует информация относительно перемещения такого товара, как электронные сигареты - о них автор в видео лицемерит.

"Итак, в таможенном отношении имеем обычный груз подержанные вещи, личные вещи и литиево-ионные батареи, таможенное оформление которых надо провести с соблюдением требований Таможенного кодекса и других нормативно-правовых актов, регулирующих государственное таможенное дело. Что и было сделано.

И кому интересно, у кого есть терпение, небольшой экскурс по процедуре таможенного оформления: согласно Порядку выполнения таможенных формальностей на воздушном транспорте, операции по перемещению товаров с борта воздушного судна на склад контролируют должностные лица таможенных органов, которым было предоставлено разрешение на выгрузку товаров из воздушного судна и перевозка их на склад, документально или непосредственно (п.7 раздела IV приказа Минфина Украины от 03.08.2018 № 671).

Документальный контроль осуществляется путем проверки документов и сведений о товарах, необходимых для такого контроля.

Непосредственный контроль осуществляется путем личного сопровождения должностным лицом таможенного органа операций по выгрузке, перемещении и помещении товаров с борта воздушного судна на склад.

В данном случае, как документальный, так и непосредственный контроль не предусматривает проведения досмотра товаров по каждой авианакладной.

В дальнейшем упомянутые выше авианакладные были представлены к таможенному оформлению.

Во время таможенного оформления товаров по данным авианакладной был осуществлен форматологический контроль, контроль сопоставление и контроль системы управления рисками", - написал он.

Также Силюк отметил, что основания проведения таможенного досмотра предусмотрены статьей 338 ТКУ. Так, согласно части 2 статьи 338 Таможенного кодекса Украины таможенный досмотр проводится по результатам применения системы управления рисками.

Он добавил, что согласно части 3 статьи 338 Таможенного кодекса Украины по письменному решению руководителя таможенного органа или его заместителя досмотр товаров, транспортных средств коммерческого назначения может также проводиться, если:

1) таможенная декларация не подана декларантом в течение срока, установленного статьей 263 настоящего Кодекса, при наличии достаточных оснований полагать, что эти товары перемещаются через таможенную границу Украины с нарушением норм этого Кодекса и других законов по вопросам таможенного дела;

2) товары обнаружены (найдены) при осуществлении таможенного контроля в зонах таможенного контроля и / или транспортных средствах, пересекающих таможенную границу Украины, и их владелец неизвестен;

3) декларантом не выполняются обязанности, установленные статьей 266 настоящего Кодекса.

"Согласно части 5 статьи 338 Таможенного кодекса Украины осмотр (переосвидетельствование) товаров также может проводиться при наличии достаточных оснований полагать, что перемещение этих товаров, транспортных средств через таможенную границу Украины осуществляется вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, в том числе в случае получения соответствующей официальной информации от правоохранительных органов. Исчерпывающий перечень соответствующих оснований определяется Кабинетом Министров Украины.

Так, исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения таможенными органами Украины, утвержденный ПКМУ от 23.05.2012 №467.

Однако, в данном случае автоматизированной системой анализа и управления риском не сгенерирована необходимость осуществления таможенного досмотра товаров.

Ориентировок от правоохранительных органов относительно вышеупомянутых авианакладных и необходимости проведения таможенного досмотра в таможенный орган направлено не было.

Никаких других оснований, предусмотренных законодательством о необходимости осуществления таможенного досмотра, также не было.

Таким образом, у таможенного органа отсутствуют законные основания считать, что по указанным авианакладной перемещается что-то другое, чем указано в этих авианакладных.

Итак, таможенное оформление предметов по авианакладной №235-21143614, №235-21143496, №566-15140856 осуществляется в соответствии с требованиями таможенного законодательства", - резюмировал Силюк.

Напомним, ранее журналист Евгений Плинский провел расследование о возможной причастности главы Киевской таможни Сергея Силюка к контрабандным схемам. Глава столичной таможни заявил, что информация о причастности таможни к контрабанде товаров под видом личных вещей - не соответствуют действительности.