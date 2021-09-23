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КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября

Новости Цензор.НЕТ Общество

КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября

В четверг, 23 сентября, КНУ имени Тараса Шевченко перешел на дистанционное обучение. Оно продлиться до 13 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации КНУ.

"Согласно части третьей статьи 2 Закона Украины "О высшем образовании", Постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 по № 1236 (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 26.08.2021 г. по № 09 Устава университета и приказом ректора университета от 11 марта 2020 по №205-32 (с изменениями), во исполнение решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС об установлении с 23 сентября 2021 "желтого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины и применении ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для "желтого" уровня эпидемической опасности и принятия мер по привлечению к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений, а также с целью обеспечения для соискателей образования возможности выполнения индивидуальных учебных планов в условиях действия карантина принято решение (приказ ректора от 22 сентября 2021 № 714-32):

1. В период с 23 сентября 2021 по 13 октября 2021 проведения всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения. При этом определить что:

- рекомендованными средствами дистанционной синхронной и асинхронной коммуникации в КНУТШ является Google Meet и Google Classroom (с использованием аккаунтов корпоративной почты Университета @ knu.ua), Moodle и Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad и другие, исключая те, использование которых может быть основанием для иска о нарушении авторских прав владельцев программного обеспечения.

- при использовании научно-педагогическими работниками и соискателями образования платных сервисов дистанционного обучения (коммуникации) Университет ответственности не несет;

- при проведении занятий с использованием технологий дистанционного обучения максимальное суммарное время непосредственной работы соискателей образования и преподавателей с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня не может превышать 6 часов;

- в связи с необходимостью соблюдения требований государственных санитарных норм через каждый академический час (45 минут) работы занятие должно прерываться минимум на 5-10 минут", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения

Кроме того, руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата тестирования (действует 72 часа), или выздоровления от COVID-19) и "зеленого" (полный курс прививок) COVID сертификатов.
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Топ комментарии
+2
Нынешнее поколение и так тупое. Представляю какие с них тупаки получатся на дистанционке из-за кариновириса
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23.09.2021 10:27
+2
Тяжела доля антиваксеров
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23.09.2021 10:29
+1
А благодарность, что тоже дистанционно?
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23.09.2021 10:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нынешнее поколение и так тупое. Представляю какие с них тупаки получатся на дистанционке из-за кариновириса
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23.09.2021 10:27 Ответить
Тяжела доля антиваксеров
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23.09.2021 10:29 Ответить
Покажи мне где в этой статье указано, что вакцЫнировано менее 80 % педагагическага састава
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23.09.2021 10:33 Ответить
А сколько?
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23.09.2021 10:34 Ответить
Тогда при чем тут вакцЫнация? Лешко и зешобла из МОЗ ясно сказали, что если будет 80% провакцинировано, то ВУЗы будут работать даже в "черной зоне карантина", когда трупы будет некому вывозить, военные будут отстреливать инфицированных, а условно больных помещать в гетто
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23.09.2021 10:36 Ответить
Так сколько вакцинировано?
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23.09.2021 10:37 Ответить
Не знаю. Но если в статье про это не указано это не значит, что вакцЫнировано менее 80 %, а значит Рехтур занимается самоуправством
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23.09.2021 10:39 Ответить
Так сколько вакцинировано?
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23.09.2021 10:42 Ответить
А значит, если в этой шараге вакцЫнировано 80% и более и ее закрывают на карантин, то педагагическай персанал банально нае...обманули и заставили принудительно сделать прививки и они себя сейчас чувтвуют лохами в "квадрате", а то и в "кубе", кто знает
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23.09.2021 10:44 Ответить
Это всё твои фантазии. А сколько вакцинировано НА САМОМ ДЕЛЕ?
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23.09.2021 11:12 Ответить
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23.09.2021 11:14 Ответить
Шо там? Ты не выделывайся - цифрами напиши.
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23.09.2021 11:23 Ответить
После избрания ректором фахивця по марксизьму-ленинизьму этот горе-вуз можно смело ликвидировать.

Докторская диссертация декана физфака, завкафедрой теорфизики переписана из учебников.

Спасались лекциями приглашенных специалистов.
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23.09.2021 11:10 Ответить
А благодарность, что тоже дистанционно?
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23.09.2021 10:28 Ответить
на карточку монобанка
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23.09.2021 10:30 Ответить
ура! каникулы!
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23.09.2021 10:37 Ответить
Карантин, карантин, это праздник для нас. Прокатись на нашем карантине!!!

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23.09.2021 10:41 Ответить
 
 