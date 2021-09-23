КНУ им. Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября

В четверг, 23 сентября, КНУ имени Тараса Шевченко перешел на дистанционное обучение. Оно продлиться до 13 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации КНУ.

"Согласно части третьей статьи 2 Закона Украины "О высшем образовании", Постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 по № 1236 (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача Украины от 26.08.2021 г. по № 09 Устава университета и приказом ректора университета от 11 марта 2020 по №205-32 (с изменениями), во исполнение решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС об установлении с 23 сентября 2021 "желтого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины и применении ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для "желтого" уровня эпидемической опасности и принятия мер по привлечению к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений, а также с целью обеспечения для соискателей образования возможности выполнения индивидуальных учебных планов в условиях действия карантина принято решение (приказ ректора от 22 сентября 2021 № 714-32):

1. В период с 23 сентября 2021 по 13 октября 2021 проведения всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденными расписаниями с использованием технологий дистанционного обучения. При этом определить что:

- рекомендованными средствами дистанционной синхронной и асинхронной коммуникации в КНУТШ является Google Meet и Google Classroom (с использованием аккаунтов корпоративной почты Университета @ knu.ua), Moodle и Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad и другие, исключая те, использование которых может быть основанием для иска о нарушении авторских прав владельцев программного обеспечения.

- при использовании научно-педагогическими работниками и соискателями образования платных сервисов дистанционного обучения (коммуникации) Университет ответственности не несет;

- при проведении занятий с использованием технологий дистанционного обучения максимальное суммарное время непосредственной работы соискателей образования и преподавателей с персональным компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня не может превышать 6 часов;

- в связи с необходимостью соблюдения требований государственных санитарных норм через каждый академический час (45 минут) работы занятие должно прерываться минимум на 5-10 минут", - говорится в сообщении.

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Кроме того, руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата тестирования (действует 72 часа), или выздоровления от COVID-19) и "зеленого" (полный курс прививок) COVID сертификатов.