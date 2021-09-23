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Украина перешла в "желтую" зону карантина: новые правила и ограничения

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина перешла в

С сегодняшнего дня, 23 сентября, Украина перешла в "желтую" зону карантина. Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
- председателям областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

"Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и одновременно не останавливать экономическую активность страны", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в "желтой" зоне карантина действуют такие меры:

- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- за столиком в заведении общественного питания могут находиться не более 4 человек, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы в "желтой" зоне карантина: Минобразования объяснило, каким документом можно подтвердить COVID-вакцинацию

Вместе с тем, в "желтой" зоне, в соответствии с карантинными правилами, могут работать только те учреждения образования, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

Подтвердить вакцинацию можно одним из документов:

- "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

- "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);

- международное свидетельство о вакцинации;

- справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Желтая" зона: школы с уровнем вакцинации сотрудников ниже 80% перейдут в онлайн, а начальная школа и детсады продолжат работать, - Шкарлет

Также работники учреждений образования, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить COVID-сертификат о выздоровлении, когда он появится в приложении "Дія".

Однако требование по вакцинации не распространяется на 1-4 классы и детсады. Начальной школе и садикам разрешили работать во всех зонах карантина, несмотря на уровень вакцинации персонала.

5-11 классы школ и вузы, где вакцинировано менее 80% персонала, не могут принимать школьников и студентов, поэтому они переходят на дистанционную работу. Однако в некоторых областях заявили, что такие школы просто закроют, а не переведут в онлайн.

Закрыть на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, если более 50% классов пошли на самоизоляцию. Класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.
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Топ комментарии
+7
Спасибо местным идиотам и кацапским троллям. Гонят волну против вакцинации. Мол, 10% всего гарантии. Да хоть пять процентов. Ремни и подушки безопасности в авто тоже не дают 100%, но шансы выжить больше
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23.09.2021 08:39
+2
Бачу, що з такими темпами на кінець жовтня - початок листопада вимальовується черговий локдаун...
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23.09.2021 08:08
+2
Нипонял, вам, вакцинутым, какая разница? На вас ведь ограничения не распространяются и риск тяжело заболеть минимален.

Шо, не? Ога
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23.09.2021 09:23
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Бачу, що з такими темпами на кінець жовтня - початок листопада вимальовується черговий локдаун...
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23.09.2021 08:08 Ответить
Спасибо местным идиотам и кацапским троллям. Гонят волну против вакцинации. Мол, 10% всего гарантии. Да хоть пять процентов. Ремни и подушки безопасности в авто тоже не дают 100%, но шансы выжить больше
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23.09.2021 08:39 Ответить
Нипонял, вам, вакцинутым, какая разница? На вас ведь ограничения не распространяются и риск тяжело заболеть минимален.

Шо, не? Ога
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23.09.2021 09:23 Ответить
Йолоп. Даже ваш Михалков обдрыстался и привился. Не ясно одно. Ты мокшанский провокатор, или тебе Малышева мозги напрочь вынесла ?

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23.09.2021 09:30 Ответить
Дадада, приём известный, у кацапов кто против ширялова, тот хохол всенепременно.

Ответить нечего? Изыди.
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23.09.2021 09:31 Ответить
Дурнику! В тебе на лобі червона зірка намальована. Зараз тебе тестувати буду. Диктант писатиме. Пиши

1. Путін - *****

2. Крим це Україна

3. Раша - параша
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23.09.2021 09:46 Ответить
Твоя Малышева за вакцинацію цим лайніщем

https://www.youtube.com/watch?v=wupfpGblBMI&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%21
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23.09.2021 11:51 Ответить
Стаття 28 Конституції України :... Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам"

Стаття 92 Закону України "Про лікарські засоби" зокрема передбачає "... звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників , медичних працівників, якщо застосування таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до інструкції, затвердженої центральним органом виконавчої влади України..."

Складіть дві наведені вище цитати
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23.09.2021 10:47 Ответить
Ремни и подушки безопасности сами по себе не вредят здоровью пассажира/водителя.
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23.09.2021 12:53 Ответить
Лечи Ковид бояркой, геморрой огурцом, свою тупизму соловьиным пометов. В мире сделано 6 млрд. прививок, но придурки, подобные тебе, пусть ходят не привитыми Даже ваш идиот Даже Жирик оказался умнее, чем "немец" Пацюк
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23.09.2021 15:56 Ответить
Начхать
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23.09.2021 09:21 Ответить
Где ты здрыснул, кацапед? Диктант не в жилу, мокша запоребриковый?
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23.09.2021 10:13 Ответить
А в Днепре все по-прежнему. В школах ни гу-гу, в спортивных секциях молчок ( внук посещает ). ❓❓
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23.09.2021 09:47 Ответить
 
 