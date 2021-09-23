Україна перейшла в "жовту" зону карантину: нові правила і обмеження

Від сьогодні, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" зону карантину. Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань ТЕБ ​​та НС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

- встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

- застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

- головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", - підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в "жовтій" зоні карантину діють такі заходи:

- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

- за столиком у закладі громадського харчування можуть перебувати не більш як 4 особи, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;

- кінотеатри та інші заклади культури працювати із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;

- спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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Водночас у "жовтій" зоні, відповідно до карантинних правил, можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Підтвердити вакцинацію можна одним з документів:

"Жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"Зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

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Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити COVID-сертифікат про одужання, коли він з'явиться у додатку "Дія".

Однак вимога щодо вакцинації не поширюється на 1-4 класи та дитсадки. Початковій школі і садкам дозволили працювати у всіх зонах карантину, попри рівень вакцинації персоналу.

5-11 класи шкіл і вишів, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, не можуть приймати школярів і студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу. Однак у деяких областях заявили, що такі школи просто закриють, а не переведуть в онлайн.

Закрити на карантин можуть і школи, де вакциновано достатню кількість персоналу, якщо понад 50% класів пішли на самоізоляцію. Клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.