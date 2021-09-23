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Україна перейшла в "жовту" зону карантину: нові правила і обмеження

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна перейшла в

Від сьогодні, 23 вересня, Україна перейшла в "жовту" зону карантину. Відповідне рішення ухвалила Держкомісія з питань ТЕБ ​​та НС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

- встановити з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
- застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
- головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни", - підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, в "жовтій" зоні карантину діють такі заходи:

- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. метри площі території або з наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- за столиком у закладі громадського харчування можуть перебувати не більш як 4 особи, а відстань між столами - мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працювати із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи в "жовтій" зоні карантину: Міносвіти пояснило, яким документом можна підтвердити COVID-вакцинацію

Водночас у "жовтій" зоні, відповідно до карантинних правил, можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Підтвердити вакцинацію можна одним з документів:

  • "Жовтий" сертифікат (підтверджує отримання 1 дози вакцини);
  • "Зелений" сертифікат (підтверджує завершення вакцинації);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

Читайте: "Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% перейдуть в онлайн, а початкова школа і дитсадки продовжать працювати, - Шкарлет

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити COVID-сертифікат про одужання, коли він з'явиться у додатку "Дія".

Однак вимога щодо вакцинації не поширюється на 1-4 класи та дитсадки. Початковій школі і садкам дозволили працювати у всіх зонах карантину, попри рівень вакцинації персоналу.

5-11 класи шкіл і вишів, де вакциновано менш ніж 80% персоналу, не можуть приймати школярів і студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу. Однак у деяких областях заявили, що такі школи просто закриють, а не переведуть в онлайн.

Закрити на карантин можуть і школи, де вакциновано достатню кількість персоналу, якщо понад 50% класів пішли на самоізоляцію. Клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Спасибо местным идиотам и кацапским троллям. Гонят волну против вакцинации. Мол, 10% всего гарантии. Да хоть пять процентов. Ремни и подушки безопасности в авто тоже не дают 100%, но шансы выжить больше
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23.09.2021 08:39
+2
Бачу, що з такими темпами на кінець жовтня - початок листопада вимальовується черговий локдаун...
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23.09.2021 08:08
+2
Нипонял, вам, вакцинутым, какая разница? На вас ведь ограничения не распространяются и риск тяжело заболеть минимален.

Шо, не? Ога
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23.09.2021 09:23
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Бачу, що з такими темпами на кінець жовтня - початок листопада вимальовується черговий локдаун...
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23.09.2021 08:08 Відповісти
Спасибо местным идиотам и кацапским троллям. Гонят волну против вакцинации. Мол, 10% всего гарантии. Да хоть пять процентов. Ремни и подушки безопасности в авто тоже не дают 100%, но шансы выжить больше
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23.09.2021 08:39 Відповісти
Нипонял, вам, вакцинутым, какая разница? На вас ведь ограничения не распространяются и риск тяжело заболеть минимален.

Шо, не? Ога
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23.09.2021 09:23 Відповісти
Йолоп. Даже ваш Михалков обдрыстался и привился. Не ясно одно. Ты мокшанский провокатор, или тебе Малышева мозги напрочь вынесла ?

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23.09.2021 09:30 Відповісти
Дадада, приём известный, у кацапов кто против ширялова, тот хохол всенепременно.

Ответить нечего? Изыди.
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23.09.2021 09:31 Відповісти
Дурнику! В тебе на лобі червона зірка намальована. Зараз тебе тестувати буду. Диктант писатиме. Пиши

1. Путін - *****

2. Крим це Україна

3. Раша - параша
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23.09.2021 09:46 Відповісти
Твоя Малышева за вакцинацію цим лайніщем

https://www.youtube.com/watch?v=wupfpGblBMI&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%8C%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%21
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23.09.2021 11:51 Відповісти
Стаття 28 Конституції України :... Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам"

Стаття 92 Закону України "Про лікарські засоби" зокрема передбачає "... звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників , медичних працівників, якщо застосування таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до інструкції, затвердженої центральним органом виконавчої влади України..."

Складіть дві наведені вище цитати
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23.09.2021 10:47 Відповісти
Ремни и подушки безопасности сами по себе не вредят здоровью пассажира/водителя.
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23.09.2021 12:53 Відповісти
Лечи Ковид бояркой, геморрой огурцом, свою тупизму соловьиным пометов. В мире сделано 6 млрд. прививок, но придурки, подобные тебе, пусть ходят не привитыми Даже ваш идиот Даже Жирик оказался умнее, чем "немец" Пацюк
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23.09.2021 15:56 Відповісти
Начхать
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23.09.2021 09:21 Відповісти
Где ты здрыснул, кацапед? Диктант не в жилу, мокша запоребриковый?
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23.09.2021 10:13 Відповісти
А в Днепре все по-прежнему. В школах ни гу-гу, в спортивных секциях молчок ( внук посещает ). ❓❓
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23.09.2021 09:47 Відповісти
 
 