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аграрии (266) рейдерство (915) СНБО (4374) урожай (207)

Аграрии Харьковщины просят помощи у СНБО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Аграрии Харьковщины просят помощи у СНБО

Агрофирма ДП "Агрогеофизика" обратилась к секретарю СНБО Алексею Данилову с заявлением о защите национальных интересов Украины в аграрном секторе экономики. Причиной обращения стал арест имущества и урожая на полях. Предприятие остановило сбор подсолнечника и кукурузы. По утверждениям руководства, это не единичный случай в стране, когда правоохранительные органы становятся "сборщиками" урожаев.

В заявлении в СНБО говорится, что несколько дней назад на поле ДП "Агрогеофизика" (Балаклейский район, Харьковская обл.) приехало несколько нарядов полиции и остановили уборку подсолнечника. Сельхозтехника была изъята без всяких оснований, и причину этих действий ни один из правоохранителей не мог объяснить. Впоследствии Изюмский горрайонный суд Харьковской области по ходатайству Изюмской окружной прокуратуры наложил арест на имущество, а именно на посевы кукурузы и подсолнечника общей площадью более 1600 га.

"Это позорное решение было принято без участия в судебном заседании представителей собственника посевов ДП "Агрогеофизика". Судья не имел права его без нас проводить, но это было проигнорировано. Изюмские районные прокуроры достали уголовное производство относительно государственных неизвестно каких лиц, злоупотребляющих служебным положением с целью получения выгоды от передачи права владения землей. При чем тут "Агрогеофизика", которое является частным юридическим лицом? Более года назад предприятие было приобретено на аукционе, все документы надлежащим образом оформлены, все реестры подтверждают правомерность землепользования на основании государственного акта, правоохранительные органы имеют все доказательства, но несмотря на логику и здравый смысл судья арестовал все наши посевы подсолнечника и кукурузы", - комментирует Игорь Мельник, адвокат ДП "Агрогеофизика".

На сегодняшний день предприятие обратилось с жалобой на действия судьи в Высший совет правосудия, который должен дать надлежащую оценку решению судьи Изюмского горрайонного суда Михаила Одарюка. Также жалоба была направлена ​​в МВД и Генеральную прокуратуру. Адвокат Игорь Мельник отметил, что предприятие подало апелляцию, но рассмотрение дела не назначается. "Прошло три дня со дня подачи апелляции и нет никакой реакции от Харьковского апелляционного суда. Это нарушение, потому что они должны в трехдневный срок назначить заседание. Представьте, если заседание будет через месяц и нам, например, позволят собрать урожай, то что мы будем собирать? Подсолнечник высипется, а кукуруза испортится в поле. А это - наше банкротство, потому что мы имеем обязательства перед банками, госбюджетом и перед работниками. Урожай - единственный источник нашего дохода!" - отмечает директор ДП "Агрогеофизика" Ростислав Мельник.

Ежегодно в Украине фиксируется несколько сотен случаев рейдерства в аграрном секторе. По утверждениям фермеров, в них активную роль играют правоохранительные органы. "Но бывает, что и сами правоохранители становятся рейдерами. Например, они арестовывают посевы, загоняют на поле "свою" компанию, которая собирает вырощенный урожай и якобы кладут себе на ответственное хранение до решение суда, но потом и компания, и урожай исчезают", - говорит в заключении адвокат Игорь Мельник.
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Топ комментарии
+4
Латиницей, пожалуйста. Данилов не поймет.
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23.09.2021 12:14
+3
И желательно в бюллетене голосования 2019 года.

Потому что все закомпостировано было еще тогда. А теперь аграрии, фопы, айтишники и прочие потерпевшие от конца эпохи бедности могут хоть в Спортлото писать.
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23.09.2021 12:18
+3
Бред полный. Привычка всё арестовывать, конфисковывать, и запрещать у "органов" ещё с совдепии и никто эту идиотскую практику не отменят. Это позволяет им фактически быть рэкетирами и совершенно легально кошмарить бизнес.
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23.09.2021 12:35
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Латиницей, пожалуйста. Данилов не поймет.
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23.09.2021 12:14 Ответить
И желательно в бюллетене голосования 2019 года.

Потому что все закомпостировано было еще тогда. А теперь аграрии, фопы, айтишники и прочие потерпевшие от конца эпохи бедности могут хоть в Спортлото писать.
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23.09.2021 12:18 Ответить
Звиняйте, настав час платити податки.
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23.09.2021 12:35 Ответить
Просящий помощи аграрий случайно не из этих? -

фермер, генеральный директор местного ООО "Земля и воля", и бывший народный депутат Леонид Яковишин построил себе мавзолей стоимостью три миллиона долларов (около 84 миллионов гривен).
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23.09.2021 12:18 Ответить
Квинтесенция жлобства
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23.09.2021 12:21 Ответить
позорище.
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23.09.2021 12:25 Ответить
могу предположить, земли не оформленные, или того хуже, рейдерованные... а теперь пошли в ход самые примитивные приемы... кто может предоствавить информацию???
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23.09.2021 12:29 Ответить
"Это позорное решение было принято без участия в судебном заседании представителей владельца посевов ГП" Агрогеофизика "- нечто проясняется... владелец посева, что это за хрень?? без владельца замли на которой тот посев осуществлен.
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23.09.2021 12:33 Ответить
Бред полный. Привычка всё арестовывать, конфисковывать, и запрещать у "органов" ещё с совдепии и никто эту идиотскую практику не отменят. Это позволяет им фактически быть рэкетирами и совершенно легально кошмарить бизнес.
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23.09.2021 12:35 Ответить
Охоче вірю . Сам був свідком того як - два роки тому , у фермера ( мого товариша ) ,під надуманим приводом , прокурорські пробували відібрати врожай . Теж дочекались жнив , і тільки вони почались - негайно наклали арешт на техніку і врожай . Товариш підняв скандал , але йому прямим текстом повідомили що все дарма і треба - платити . Так як йому нічого більш не залишалось то він заплатив і встиг зібрати зерно . .

Це ( віджим правоохоронцями врожаю у дрібних землевласників ) вже стає національним лихом .
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23.09.2021 13:09 Ответить
А ще мені розповідали про такий випадок - чоловік , простий власник паю , засіяв свій пай , а коли прийшов час збирати врожай , пригнав комбайна , а на полі молотити вже нічого .. Хтось його випередив . Він написав заяву в поліцію , але через деякий час , йому добрі люди підсказали , що самі ж поліціянти і забрали його врожай , найнявши комбайна аж із сусіднього району . Той приїхав вночі , за пару годин змолотив і поїхав . Ні свідків , ні сліду , нічого не залишивши ,, спробуй тепер щось комусь доведи . І змолотив не боячись розслідування , бо його доручили самим же крадіям .
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23.09.2021 13:28 Ответить
...всегда поражаюсь тому , что "нечто под видом Данилова" рассматривает себя, как "нечто но уже с приставкой" , что должны ассоциировать с властью , которая к власти не имеет никакого отношения...

( ..бред сивой кобылы это нелепица или несуразица, которая сивого мерина метит тем, чем оно на самом деле является .,т.е нелепица и несуразица ...)

И всё.
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23.09.2021 14:11 Ответить
Государство не выполняет свои обязанности, люди начинают сами себя защищать. Может вчера как раз такой случай и был.
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23.09.2021 15:25 Ответить
 
 