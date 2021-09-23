Аграрии Харьковщины просят помощи у СНБО

Агрофирма ДП "Агрогеофизика" обратилась к секретарю СНБО Алексею Данилову с заявлением о защите национальных интересов Украины в аграрном секторе экономики. Причиной обращения стал арест имущества и урожая на полях. Предприятие остановило сбор подсолнечника и кукурузы. По утверждениям руководства, это не единичный случай в стране, когда правоохранительные органы становятся "сборщиками" урожаев.

В заявлении в СНБО говорится, что несколько дней назад на поле ДП "Агрогеофизика" (Балаклейский район, Харьковская обл.) приехало несколько нарядов полиции и остановили уборку подсолнечника. Сельхозтехника была изъята без всяких оснований, и причину этих действий ни один из правоохранителей не мог объяснить. Впоследствии Изюмский горрайонный суд Харьковской области по ходатайству Изюмской окружной прокуратуры наложил арест на имущество, а именно на посевы кукурузы и подсолнечника общей площадью более 1600 га.

"Это позорное решение было принято без участия в судебном заседании представителей собственника посевов ДП "Агрогеофизика". Судья не имел права его без нас проводить, но это было проигнорировано. Изюмские районные прокуроры достали уголовное производство относительно государственных неизвестно каких лиц, злоупотребляющих служебным положением с целью получения выгоды от передачи права владения землей. При чем тут "Агрогеофизика", которое является частным юридическим лицом? Более года назад предприятие было приобретено на аукционе, все документы надлежащим образом оформлены, все реестры подтверждают правомерность землепользования на основании государственного акта, правоохранительные органы имеют все доказательства, но несмотря на логику и здравый смысл судья арестовал все наши посевы подсолнечника и кукурузы", - комментирует Игорь Мельник, адвокат ДП "Агрогеофизика".

На сегодняшний день предприятие обратилось с жалобой на действия судьи в Высший совет правосудия, который должен дать надлежащую оценку решению судьи Изюмского горрайонного суда Михаила Одарюка. Также жалоба была направлена ​​в МВД и Генеральную прокуратуру. Адвокат Игорь Мельник отметил, что предприятие подало апелляцию, но рассмотрение дела не назначается. "Прошло три дня со дня подачи апелляции и нет никакой реакции от Харьковского апелляционного суда. Это нарушение, потому что они должны в трехдневный срок назначить заседание. Представьте, если заседание будет через месяц и нам, например, позволят собрать урожай, то что мы будем собирать? Подсолнечник высипется, а кукуруза испортится в поле. А это - наше банкротство, потому что мы имеем обязательства перед банками, госбюджетом и перед работниками. Урожай - единственный источник нашего дохода!" - отмечает директор ДП "Агрогеофизика" Ростислав Мельник.

Ежегодно в Украине фиксируется несколько сотен случаев рейдерства в аграрном секторе. По утверждениям фермеров, в них активную роль играют правоохранительные органы. "Но бывает, что и сами правоохранители становятся рейдерами. Например, они арестовывают посевы, загоняют на поле "свою" компанию, которая собирает вырощенный урожай и якобы кладут себе на ответственное хранение до решение суда, но потом и компания, и урожай исчезают", - говорит в заключении адвокат Игорь Мельник.