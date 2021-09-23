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аграрії (183) рейдерство (284) РНБО (1714) урожай (71)

Аграрії з Харківщини просять допомогу у РНБО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Аграрії з Харківщини просять допомогу у РНБО

Агрофірма ДП "Агрогеофізика" звернулась до секретаря РНБО Олексія Данілова з заявою про захист національних інтересів України в аграрному секторі економіки. Причиною звернення став арешт майна та врожаю на полях.

Підприємство зупинило збір соняшнику та кукурудзи. За твердженнями керівництва, це не поодинокий випадок у країні, коли правоохоронні органи стають "збирачами" врожаїв.

У заяві до РНБО йдеться, що кілька днів тому на поле ДП "Агрогеофізика" (Балаклійський район, Харківська обл.) приїхало кілька нарядів поліції та зупинили прибирання соняшнику. Сільгосптехніка була вилучена без жодних підстав і причину цих дій жоден з правоохоронців не міг пояснити. Згодом Ізюмський міськрайонний суд Харківської області за клопотанням Ізюмської окружної прокуратури наклав арешт на майно, а саме посіви кукурудзи та соняшнику загальною площею понад 1600 га.

"Це ганебне рішення було ухвалено без участі в судовому засідання представників власника посівів ДП "Агрогеофізика". Суддя не мав права його без нас проводити, але це було проігноровано. Ізюмські районні прокурори дістали кримінальне провадження щодо державних невідомо яких осіб, які зловживають службовим становищем з метою отримання вигоди від передачі у володіння землі. До чого тут "Агрогеофізика", яке є приватною юридичною особою? Більше року тому підприємство було придбано на аукціоні, всі документи належно оформлені, всі реєстри підтверджують правомірність землекористування на підставі державного акта, правоохоронні органи мають всі докази цього, але попри логіку та здоровий глузд суддя арештував всі наші посіви соняшнику і кукурудзи", - коментує Ігор Мельник, адвокат ДП "Агрогеофізика".

На сьогоднішній день підприємство звернулось зі скаргою на дії судді до Вищої ради правосуддя, яке має дати належну оцінку рішенню судді Ізюмського міськрайонного суду Михайлу Одарюку. Також скарга була направлена до МВС та Генеральної прокуратури. Адвокат Ігор Мельник відмітив, що підприємство подало апеляцію, але розгляд справи не призначається. "Минуло три дні з дня подачі апеляції і ніякої реакції від Харківського апеляційного суду. Це порушення, бо вони мають у триденний строк призначити засідання. Уявіть, якщо засідання буде через місяць і нам, наприклад, дозволять зібрати врожай, то що ми будемо збирати? Соняшник висиплеться, а кукурудза зіпсується в полі. А це - наше банкрутство, бо ми маємо зобов’язання перед банками, держбюджетом і перед працівниками. Врожай - єдине джерело нашого доходу!", - наголошує директор ДП "Агрогеофізика" Ростислав Мельник.

Щороку в Україні фіксується кілька сотень випадків рейдерства в аграрному секторі. За твердженнями фермерів у них активну роль відіграють правоохоронні органи. "Але буває, що самі правоохоронці стають рейдерами. Наприклад, арештовуються посіви, вони заганяють на поле "свою" компанію, яка збирає вирощений врожай і нібито кладе собі на відповідальне зберігання до рішення суду, але згодом і компанія, і врожай зникають", - підсумовує адвокат Ігор Мельник.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Латиницей, пожалуйста. Данилов не поймет.
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23.09.2021 12:14
+3
И желательно в бюллетене голосования 2019 года.

Потому что все закомпостировано было еще тогда. А теперь аграрии, фопы, айтишники и прочие потерпевшие от конца эпохи бедности могут хоть в Спортлото писать.
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23.09.2021 12:18
+3
Бред полный. Привычка всё арестовывать, конфисковывать, и запрещать у "органов" ещё с совдепии и никто эту идиотскую практику не отменят. Это позволяет им фактически быть рэкетирами и совершенно легально кошмарить бизнес.
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23.09.2021 12:35
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Латиницей, пожалуйста. Данилов не поймет.
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23.09.2021 12:14 Відповісти
И желательно в бюллетене голосования 2019 года.

Потому что все закомпостировано было еще тогда. А теперь аграрии, фопы, айтишники и прочие потерпевшие от конца эпохи бедности могут хоть в Спортлото писать.
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23.09.2021 12:18 Відповісти
Звиняйте, настав час платити податки.
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23.09.2021 12:35 Відповісти
Просящий помощи аграрий случайно не из этих? -

фермер, генеральный директор местного ООО "Земля и воля", и бывший народный депутат Леонид Яковишин построил себе мавзолей стоимостью три миллиона долларов (около 84 миллионов гривен).
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23.09.2021 12:18 Відповісти
Квинтесенция жлобства
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23.09.2021 12:21 Відповісти
позорище.
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23.09.2021 12:25 Відповісти
могу предположить, земли не оформленные, или того хуже, рейдерованные... а теперь пошли в ход самые примитивные приемы... кто может предоствавить информацию???
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23.09.2021 12:29 Відповісти
"Это позорное решение было принято без участия в судебном заседании представителей владельца посевов ГП" Агрогеофизика "- нечто проясняется... владелец посева, что это за хрень?? без владельца замли на которой тот посев осуществлен.
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23.09.2021 12:33 Відповісти
Бред полный. Привычка всё арестовывать, конфисковывать, и запрещать у "органов" ещё с совдепии и никто эту идиотскую практику не отменят. Это позволяет им фактически быть рэкетирами и совершенно легально кошмарить бизнес.
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23.09.2021 12:35 Відповісти
Охоче вірю . Сам був свідком того як - два роки тому , у фермера ( мого товариша ) ,під надуманим приводом , прокурорські пробували відібрати врожай . Теж дочекались жнив , і тільки вони почались - негайно наклали арешт на техніку і врожай . Товариш підняв скандал , але йому прямим текстом повідомили що все дарма і треба - платити . Так як йому нічого більш не залишалось то він заплатив і встиг зібрати зерно . .

Це ( віджим правоохоронцями врожаю у дрібних землевласників ) вже стає національним лихом .
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23.09.2021 13:09 Відповісти
А ще мені розповідали про такий випадок - чоловік , простий власник паю , засіяв свій пай , а коли прийшов час збирати врожай , пригнав комбайна , а на полі молотити вже нічого .. Хтось його випередив . Він написав заяву в поліцію , але через деякий час , йому добрі люди підсказали , що самі ж поліціянти і забрали його врожай , найнявши комбайна аж із сусіднього району . Той приїхав вночі , за пару годин змолотив і поїхав . Ні свідків , ні сліду , нічого не залишивши ,, спробуй тепер щось комусь доведи . І змолотив не боячись розслідування , бо його доручили самим же крадіям .
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23.09.2021 13:28 Відповісти
...всегда поражаюсь тому , что "нечто под видом Данилова" рассматривает себя, как "нечто но уже с приставкой" , что должны ассоциировать с властью , которая к власти не имеет никакого отношения...

( ..бред сивой кобылы это нелепица или несуразица, которая сивого мерина метит тем, чем оно на самом деле является .,т.е нелепица и несуразица ...)

И всё.
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23.09.2021 14:11 Відповісти
Государство не выполняет свои обязанности, люди начинают сами себя защищать. Может вчера как раз такой случай и был.
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23.09.2021 15:25 Відповісти
 
 