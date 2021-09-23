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Новости Общество
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лес (604) Гослесагентство (47)

На Луганщине будут высажены рекордные 182 млн деревьев, - Болоховец

Новости Цензор.НЕТ Общество

На Луганщине будут высажены рекордные 182 млн деревьев, - Болоховец

Руководитель Гослесагентства Юрий Болоховец представил дорожную карту программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна".


"Наибольшее внимание - югу страны, который в результате изменения климата со временем может превратиться в пустыню. За три года мы создадим в южных областях мощный зеленый щит, который восстановит историческую экосистему ", - сообщил Болоховец.
В Одесской и Херсонской областях будет высажено 90+ и 85+ миллионов деревьев. В Запорожской, Николаевской, Днепропетровской - 43+ млн, 57+ и 45+ миллионов.
"В центре страны самую масштабную высадку деревьев проведем в Житомирской области. В прошлые годы лесные пожары уничтожили здесь тысячи гектаров леса. Только на пожарищах Житомирщины взорвем 18+ млн деревьев. В целом за три года - 117+ млн деревьев ", - отметил руководитель Гослесагентства.
В Карпатах за три года Держлисагентство планирует высадить 47+ млн деревьев. Воспроизводства лесов региона значительно ускорится и в результате отказа от сплошных рубок.
Основная цель на востоке - восстановить уничтоженные леса Луганщины. Регион потерял значительную часть лесного фонда в результате мощных пожаров. На пожарищах области Болоховец планирует высадить 91+ млн деревьев. За три года суммарно на Луганщине будет высажено 182+ млн новых деревьев.

По словам Болоховца, дорожная карта согласована с региональными и местными руководителями лесного агентства. У каждого есть задачи по высадке - каждый знает, сколько должен высадить в следующем году, через год. Для каждого руководителя лесного хозяйства области пошаговое выполнение задания президента - это личный KPI.

В ближайшее время Болоховец планирует провести обсуждение дорожной карты с представителями регионов - председателями ОГА, местными депутатами.
"Мы открыты к предложениям и инициативам - при наличии дополнительных территорий объем высадки может будет увеличен. Миллиард деревьев - это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы. Запустили процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов. Сформировали финансовую модель программы. И теперь создали четкую и подробную дорожную карту залеснения для каждого региона и каждой области ", - отметил руководитель Гослесагентства.
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Топ комментарии
+11
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23.09.2021 12:55
+4
золотое дно... это как на стройке, хрен сосчитаешь сколько закопали-выкопали
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23.09.2021 12:56
+4
Эпоха трепачей и воров
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23.09.2021 13:01
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23.09.2021 12:55 Ответить
А сколько будут высажены?
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23.09.2021 12:55 Ответить
золотое дно... это как на стройке, хрен сосчитаешь сколько закопали-выкопали
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23.09.2021 12:56 Ответить
щось мільярда не виходить
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23.09.2021 13:00 Ответить
Эпоха трепачей и воров
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23.09.2021 13:01 Ответить
и дибилов которые сперва приводят их к власти а потом продолжают верить не смотря ни на что
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23.09.2021 13:06 Ответить
Это ты про того ловкача из партии Порошенка, который через подставных атошников - скупил за копейки (за 17 тыс долларов) 2 гектара земли бывшего курорта, закарпатья?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/7307880/
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23.09.2021 13:16 Ответить
серлещ из той же партии. где щас та партия? понабирали для кворума всякого говна. работа над ошибками сделана. но тебе Порох до твоей смерти будет в трусы гадить.
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23.09.2021 13:26 Ответить
Да, но вот только работа над ошибками - народом Украины проведена, и потрох твой вороватый пошел на.. со своей шайкой от власти. Но тебе Порох до твоей смерти будет продолжать ссать в глаза и уши.
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23.09.2021 13:41 Ответить
у вас зеленых одна проблема ( на самом деле их больше ) вы ведетесь на громкие заголовки и не пытаетесь вникнуть в тему . ты сам то по этой ссылке переходил ?

тебя не смущают некоторые фразы ?

например "Местные считают выгодоприобретателем его самого" - раз местные считают значит истинная правда . и какие собственно местные если согласно википедике цитирую "З 2008 р. в селі немає жителів"

"18 из 22 АТОшников свою землю перепродали, причем семеро в первые два дня после выделения сельсоветом. Другие распрощались со своей только приобретенной собственностью в течение 4 последующих месяцев" - во первых мил человек не было никаких "подставных атошников" . самые обычные атошники получив землю тут же ее самым честным способом продали . сумма не большая ? ну извините . их ни кто не заставлял . могли и поторговаться . в принципе правильно сделали что продали . я бы наверное тоже продал . причины разные . например я живу во Франковске а участок в этом Букруте . это хер знает где . ну и нах он мне сдался ? дом построю среди отелей ?

когда вы ***** научитесь головой пользоваться ?
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23.09.2021 13:43 Ответить
Сам ты зеленый, я по поводу Зели в отличии от вас(как вы за потрохом трепещите и выгроаживаете) иллюзий не испытваю. Это раз, а два, конечно же читал. А зачем ты из контекста вырываешь один абзац и с умным видом выгораживаешь? Там скорее всего банальная схема, местная власть дает добро на выделение земли, и атошники на ровном месте получают деньги за продажу земли. Без воли местной власти, никакой передачи земли не будет.
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23.09.2021 15:35 Ответить
ты мне зачем то сбросил ссылку . обвинил и чудика из ЕС и атовцев а теперь и местные власти . по факту ни каких доказательств не предоставил
теперь вопрос . зачем ты ее мне сбросил ?
и . столь любимая зелеными фраза " вырвано из контекста " ну ка . укажи что это я там вырвал ?
и самое главное . растолкуй мне в чем криминал ? что не так ?
местные власти обязаны выдавать землю атовцам или нет ?
атовцы имеют право эту землю продать или нет ?
Княжицкий имеет право ее купить или нет ?
что не так ? в чем **** преступление ?
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23.09.2021 16:14 Ответить
Це напевно в одну ямку???

Де ж ви дебіли візьмете 182 млн. кВ метрів якщо б взяти за розрахунок 1 дерево 1 кВ.м
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23.09.2021 13:02 Ответить
ну во первых до миллиарда далеко а во вторых все это будет . когда то . а может и не будет
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23.09.2021 13:04 Ответить
Найголовніше розробити проектну документацію та економічний розрахунок. І за цю макулатуру з бюджету витратити 5 млн. Грн.
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23.09.2021 13:07 Ответить
Сколько стоит вырастить и подготовить к посадке один саженец, доставка саженца к месту посадки, и сама посадка , а затем умножить все на 185 миллионов ?
Вопрос, это самое важное сейчас вложение в столь тяжелое для Украины время после дорог ?
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23.09.2021 13:06 Ответить
а шо кто-то верит что єто правда?
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23.09.2021 13:10 Ответить
Да уж поверьте, и не мало
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23.09.2021 13:12 Ответить
В Карпатах за три года Держлисагентство планирует высадить 47+ млн деревьев.

47,000,000/3/365=42,922 дерева в день
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23.09.2021 13:08 Ответить
ишо чучуть и будет обещанный милярд.
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23.09.2021 13:20 Ответить
на неподконтрольной территории можно и больше, кто их там сосчитает....
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23.09.2021 13:44 Ответить
 
 