На Луганщині будуть висаджені рекордні 182 млн дерев, - Болоховець
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Керівник Держлісагентства Юрій Болоховець презентував дорожню карту програми президента Володимира Зеленського "Зелена країна".
"Найбільша увага – півдню країни, який внаслідок зміни клімату з часом може перетворитися на пустелю. За три роки ми створимо у південних областях потужний зелений щит, який відновить історичну екосистему", – повідомив Болоховець.
В Одеській і Херсонській областях буде висаджено 90+ та 85+ мільйонів дерев. У Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській – 43+ млн, 57+ та 45+ мільйонів.
"У центрі країни наймасштабнішу висадку дерев проведемо у Житомирській області. В минулі роки лісові пожежі знищили тут тисячі гектарів лісу. Лише на згарищах Житомирщини висадимо 18+ млн дерев. У цілому за три роки – 117+ млн дерев", – зазначив керівник Держлісагентства.
У Карпатах за три роки Держлісагентство планує висадити 47+ млн дерев. Відтворення лісів регіону значно пришвидшиться і внаслідок відмови від суцільних рубок.
Основна мета на сході – відновити знищені ліси Луганщини. Регіон втратив значну частину лісового фонду внаслідок потужних пожеж. На згарищах області Болоховець планує висадити 91+ млн дерев. За три роки сумарно на Луганщині буде висаджено 182+ млн нових дерев.
За словами Болоховця, дорожня карта узгоджена з регіональними та місцевими керівниками лісового агентства. У кожного є завдання по висадці – кожен знає, скільки має висадити у наступному році, через рік. Для кожного керівника лісового господарства області покрокове виконання завдання президента – це особистий KPI.
Найближчим часом Болоховець планує провести обговорення дорожньої карти з представниками регіонів – головами ОДА, місцевими депутатами.
"Ми відкриті до пропозицій та ініціатив – за наявності додаткових територій обсяг висадки може буде збільшений. Мільярд дерев – це абсолютно реальне завдання, яке поставив нам президент. Лише за декілька місяців ми провели дуже велику роботу для запуску цієї програми. Запустили процес створення потужної бази щодо вирощування якісних саджанців дерев, адаптованих під нові кліматичні умови. Домовились із місцевою владою про передачу нам територій під висадку лісів. Сформували фінансову модель програми. І тепер створили чітку та детальну дорожню карту заліснення для кожного регіону та кожної області", – зазначив керівник Держлісагентства.
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/7307880/
тебя не смущают некоторые фразы ?
например "Местные считают выгодоприобретателем его самого" - раз местные считают значит истинная правда . и какие собственно местные если согласно википедике цитирую "З 2008 р. в селі немає жителів"
"18 из 22 АТОшников свою землю перепродали, причем семеро в первые два дня после выделения сельсоветом. Другие распрощались со своей только приобретенной собственностью в течение 4 последующих месяцев" - во первых мил человек не было никаких "подставных атошников" . самые обычные атошники получив землю тут же ее самым честным способом продали . сумма не большая ? ну извините . их ни кто не заставлял . могли и поторговаться . в принципе правильно сделали что продали . я бы наверное тоже продал . причины разные . например я живу во Франковске а участок в этом Букруте . это хер знает где . ну и нах он мне сдался ? дом построю среди отелей ?
когда вы ***** научитесь головой пользоваться ?
теперь вопрос . зачем ты ее мне сбросил ?
и . столь любимая зелеными фраза " вырвано из контекста " ну ка . укажи что это я там вырвал ?
и самое главное . растолкуй мне в чем криминал ? что не так ?
местные власти обязаны выдавать землю атовцам или нет ?
атовцы имеют право эту землю продать или нет ?
Княжицкий имеет право ее купить или нет ?
что не так ? в чем **** преступление ?
Де ж ви дебіли візьмете 182 млн. кВ метрів якщо б взяти за розрахунок 1 дерево 1 кВ.м
Вопрос, это самое важное сейчас вложение в столь тяжелое для Украины время после дорог ?
47,000,000/3/365=42,922 дерева в день