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Новини Суспільство
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ліс (447) Держлісагентство (39)

На Луганщині будуть висаджені рекордні 182 млн дерев, - Болоховець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Луганщині будуть висаджені рекордні 182 млн дерев, - Болоховець

Керівник Держлісагентства Юрій Болоховець презентував дорожню карту програми президента Володимира Зеленського "Зелена країна".

"Найбільша увага – півдню країни, який внаслідок зміни клімату з часом може перетворитися на пустелю. За три роки ми створимо у південних областях потужний зелений щит, який відновить історичну екосистему", – повідомив Болоховець.

В Одеській і Херсонській областях буде висаджено 90+ та 85+ мільйонів дерев. У Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській – 43+ млн, 57+ та 45+ мільйонів.

"У центрі країни наймасштабнішу висадку дерев проведемо у Житомирській області. В минулі роки лісові пожежі знищили тут тисячі гектарів лісу. Лише на згарищах Житомирщини висадимо 18+ млн дерев. У цілому за три роки – 117+ млн дерев", – зазначив керівник Держлісагентства.

У Карпатах за три роки Держлісагентство планує висадити 47+ млн дерев. Відтворення лісів регіону значно пришвидшиться і внаслідок відмови від суцільних рубок.

Основна мета на сході – відновити знищені ліси Луганщини. Регіон втратив значну частину лісового фонду внаслідок потужних пожеж. На згарищах області Болоховець планує висадити 91+ млн дерев. За три роки сумарно на Луганщині буде висаджено 182+ млн нових дерев.

За словами Болоховця, дорожня карта узгоджена з регіональними та місцевими керівниками лісового агентства. У кожного є завдання по висадці – кожен знає, скільки має висадити у наступному році, через рік. Для кожного керівника лісового господарства області покрокове виконання завдання президента – це особистий KPI.

Найближчим часом Болоховець планує провести обговорення дорожньої карти з представниками регіонів – головами ОДА, місцевими депутатами.

"Ми відкриті до пропозицій та ініціатив – за наявності додаткових територій обсяг висадки може буде збільшений. Мільярд дерев – це абсолютно реальне завдання, яке поставив нам президент. Лише за декілька місяців ми провели дуже велику роботу для запуску цієї програми. Запустили процес створення потужної бази щодо вирощування якісних саджанців дерев, адаптованих під нові кліматичні умови. Домовились із місцевою владою про передачу нам територій під висадку лісів. Сформували фінансову модель програми. І тепер створили чітку та детальну дорожню карту заліснення для кожного регіону та кожної області", – зазначив керівник Держлісагентства.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
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23.09.2021 12:55
+4
золотое дно... это как на стройке, хрен сосчитаешь сколько закопали-выкопали
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23.09.2021 12:56
+4
Эпоха трепачей и воров
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23.09.2021 13:01
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23.09.2021 12:55 Відповісти
А сколько будут высажены?
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23.09.2021 12:55 Відповісти
золотое дно... это как на стройке, хрен сосчитаешь сколько закопали-выкопали
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23.09.2021 12:56 Відповісти
щось мільярда не виходить
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23.09.2021 13:00 Відповісти
Эпоха трепачей и воров
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23.09.2021 13:01 Відповісти
и дибилов которые сперва приводят их к власти а потом продолжают верить не смотря ни на что
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23.09.2021 13:06 Відповісти
Это ты про того ловкача из партии Порошенка, который через подставных атошников - скупил за копейки (за 17 тыс долларов) 2 гектара земли бывшего курорта, закарпатья?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/21/7307880/
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23.09.2021 13:16 Відповісти
серлещ из той же партии. где щас та партия? понабирали для кворума всякого говна. работа над ошибками сделана. но тебе Порох до твоей смерти будет в трусы гадить.
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23.09.2021 13:26 Відповісти
Да, но вот только работа над ошибками - народом Украины проведена, и потрох твой вороватый пошел на.. со своей шайкой от власти. Но тебе Порох до твоей смерти будет продолжать ссать в глаза и уши.
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23.09.2021 13:41 Відповісти
у вас зеленых одна проблема ( на самом деле их больше ) вы ведетесь на громкие заголовки и не пытаетесь вникнуть в тему . ты сам то по этой ссылке переходил ?

тебя не смущают некоторые фразы ?

например "Местные считают выгодоприобретателем его самого" - раз местные считают значит истинная правда . и какие собственно местные если согласно википедике цитирую "З 2008 р. в селі немає жителів"

"18 из 22 АТОшников свою землю перепродали, причем семеро в первые два дня после выделения сельсоветом. Другие распрощались со своей только приобретенной собственностью в течение 4 последующих месяцев" - во первых мил человек не было никаких "подставных атошников" . самые обычные атошники получив землю тут же ее самым честным способом продали . сумма не большая ? ну извините . их ни кто не заставлял . могли и поторговаться . в принципе правильно сделали что продали . я бы наверное тоже продал . причины разные . например я живу во Франковске а участок в этом Букруте . это хер знает где . ну и нах он мне сдался ? дом построю среди отелей ?

когда вы ***** научитесь головой пользоваться ?
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23.09.2021 13:43 Відповісти
Сам ты зеленый, я по поводу Зели в отличии от вас(как вы за потрохом трепещите и выгроаживаете) иллюзий не испытваю. Это раз, а два, конечно же читал. А зачем ты из контекста вырываешь один абзац и с умным видом выгораживаешь? Там скорее всего банальная схема, местная власть дает добро на выделение земли, и атошники на ровном месте получают деньги за продажу земли. Без воли местной власти, никакой передачи земли не будет.
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23.09.2021 15:35 Відповісти
ты мне зачем то сбросил ссылку . обвинил и чудика из ЕС и атовцев а теперь и местные власти . по факту ни каких доказательств не предоставил
теперь вопрос . зачем ты ее мне сбросил ?
и . столь любимая зелеными фраза " вырвано из контекста " ну ка . укажи что это я там вырвал ?
и самое главное . растолкуй мне в чем криминал ? что не так ?
местные власти обязаны выдавать землю атовцам или нет ?
атовцы имеют право эту землю продать или нет ?
Княжицкий имеет право ее купить или нет ?
что не так ? в чем **** преступление ?
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23.09.2021 16:14 Відповісти
Це напевно в одну ямку???

Де ж ви дебіли візьмете 182 млн. кВ метрів якщо б взяти за розрахунок 1 дерево 1 кВ.м
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23.09.2021 13:02 Відповісти
ну во первых до миллиарда далеко а во вторых все это будет . когда то . а может и не будет
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23.09.2021 13:04 Відповісти
Найголовніше розробити проектну документацію та економічний розрахунок. І за цю макулатуру з бюджету витратити 5 млн. Грн.
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23.09.2021 13:07 Відповісти
Сколько стоит вырастить и подготовить к посадке один саженец, доставка саженца к месту посадки, и сама посадка , а затем умножить все на 185 миллионов ?
Вопрос, это самое важное сейчас вложение в столь тяжелое для Украины время после дорог ?
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23.09.2021 13:06 Відповісти
а шо кто-то верит что єто правда?
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23.09.2021 13:10 Відповісти
Да уж поверьте, и не мало
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23.09.2021 13:12 Відповісти
В Карпатах за три года Держлисагентство планирует высадить 47+ млн деревьев.

47,000,000/3/365=42,922 дерева в день
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23.09.2021 13:08 Відповісти
ишо чучуть и будет обещанный милярд.
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23.09.2021 13:20 Відповісти
на неподконтрольной территории можно и больше, кто их там сосчитает....
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23.09.2021 13:44 Відповісти
 
 