Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".
"Если мы вакцинированы, нужно носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество невакцинированных. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных и это приведет к тяжелым последствиям течения болезни у того, кто не вакцинировался. Поэтому если мы вакцинируем большое количество людей, тогда мы будем рассматривать вопрос снятия масок", - заявил Ляшко.
Он добавил, что в настоящее время Министерство здравоохранения ищет "золотую середину" в вопросе возможных карантинных ограничений.
"Если сегодня посмотреть, то мы можем сказать, что наступает время - нужно вводить жесткие карантинные ограничения. Будут недовольны все. Почему мы разрешаем вакцинированным сегодня проходить, а невакцинированным - идти тестироваться? Потому что главная цель наших карантинных ограничений - предотвратить коллапс системы здравоохранения. Поверьте, для меня, как министра здравоохранения, главное, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи, смогли ее получить как можно скорее, как можно ближе к своему месту жительства. Если вакцинированный человек инфицируется, то он не попадет в больницу", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что на данный момент 92% госпитализированных больных COVID-19 - это невакцинированные лица, 99,2% умерших от COVID-19 за летний период - невакцинированные люди.
По словам Ляшко, если человек, который является носителем инфекции, наденет защитную маску на лицо, он не инфицирует другого человека.
"Если кто-то этому не верит, возьмите свечу, зажгите свечу, отведите на вытянутую руку и подуйте на нее без маски и в маске. Если кто-то задует свечу в маске, приезжайте ко мне, я вам буду что-то креативить, потому такого человека я еще не встречал. Маска на лице позволяет уменьшить расстояние, на которое вы выдыхаете воздух, в котором может быть возбудитель, который может инфицировать другого человека", - подчеркнул министр.
Читайте на Цензор.НЕТ: В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса
Как сообщалось, с сегодняшнего дня, с 00:00 часов 23 сентября 2021 года, на всей территории Украины начал действовать желтый уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Вакцинирование дает антитела к вирусу, то есть при попадании вируса в организм ему не требуется время на создание антител - они уже есть, а потому организм справляется с вирусом быстро и как правило - без последствий.
Однако пару дней, пока вирус не уничтожен - зараженный человек с прививкой может быть источником вируса для других людей.
Кроме того - переболевшие точно также могут быть переносчиками инфекции, как и вакцинированные - принцип вакцинации по сути в выработке тех же самых антител, что и при болезни, но в больших количествах и БЕЗ заражения.
"они только блокируют вирус, и не дают организму его уничтожить и утилизировать"
Бред.
При введении вакцины вырабатываются самые обыкновенные антитела, единственные отличия от тех антител, что вырабатываются при болезни - их меньшее разнообразие при использовании РНК-вакци вроде Пфайзера или Модерны.
Если же вы используете традиционную вакцину типа Коронавак - разницы с антителами, которые вы получили бы при реально перенесенном Коронавирусе и вовсе нет никакой.
"но в один момент, когда срок действия шмурдяка закончится, вся эта зараза, которая никуда не изчезала"
"Срок действия шмурдяка" не заканчивается - просто в организме естественным образом снижается количество антител - точно также происходит и после перенесенной болезни.
Вопрос в том, что для того, чтобы эта зараза исчезла - необходимо привить 80% людей - и тогда зараза реально исчезнет, тк перестанет распространяться
Или лопнет или выстрелит,когда, это только вопрос времени.
Что за бред? Какой еще команды из вне? Механизм при болезни и вакцинации абсолютно тот же самый - в организм попадает раздражитель в виде реального вируса или же синтезированных белков - организм на это вторжение реагирует, вырабатывая антитела.
При повторном попадании вируса в организм - реакция организма одинаковая - вне зависимости от того - переболел ли он ранее или был вакцинирован.
Для вас есть китайский CoronaVac - это именно то, что вы описали. Так что вперед вакцинироваться КоронаВаком.
Я выже расписал смысл им сказанного для тех, кто ничего не понимает.
Или по-вашему - эпидемия - это когда умирают все?
Чёрная смерть (или Чёрный мор от лат. Atra mors) - вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30% до 60% населения Европы
Можна також зі статистикою погратись і отримати результат, що співвідношення кількості вакцинованих, які захворіли до загальної кількості вакцинованих та співвідношення невакцинованих, які захворіли до загальної кількості невакцинованих однакові, або їх різниця знаходиться в межах статистичної похибки.😂
Нужно их изолировать от общества.
Открою секрет. Вирусам, бактериям, тиграм, волкам и вселенной похрен на то, понимешь ли ты их или нет...
Привитый если и подхватывает штамм, то имунная система справляется и привитый не чувствует никаких симптомов заболевания, болезнь проходит мимо.
Вчитель який вакцинується - так само розносить вірус і яким тоді чином він захищає своєю вакцинацією дітей ?????????