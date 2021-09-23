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Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко

Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".

"Если мы вакцинированы, нужно носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество невакцинированных. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных и это приведет к тяжелым последствиям течения болезни у того, кто не вакцинировался. Поэтому если мы вакцинируем большое количество людей, тогда мы будем рассматривать вопрос снятия масок", - заявил Ляшко.

Он добавил, что в настоящее время Министерство здравоохранения ищет "золотую середину" в вопросе возможных карантинных ограничений.

"Если сегодня посмотреть, то мы можем сказать, что наступает время - нужно вводить жесткие карантинные ограничения. Будут недовольны все. Почему мы разрешаем вакцинированным сегодня проходить, а невакцинированным - идти тестироваться? Потому что главная цель наших карантинных ограничений - предотвратить коллапс системы здравоохранения. Поверьте, для меня, как министра здравоохранения, главное, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи, смогли ее получить как можно скорее, как можно ближе к своему месту жительства. Если вакцинированный человек инфицируется, то он не попадет в больницу", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 чиновников и работников учебных заведений, - Ляшко. ВИДЕО

Он напомнил, что на данный момент 92% госпитализированных больных COVID-19 - это невакцинированные лица, 99,2% умерших от COVID-19 за летний период - невакцинированные люди.

По словам Ляшко, если человек, который является носителем инфекции, наденет защитную маску на лицо, он не инфицирует другого человека.

"Если кто-то этому не верит, возьмите свечу, зажгите свечу, отведите на вытянутую руку и подуйте на нее без маски и в маске. Если кто-то задует свечу в маске, приезжайте ко мне, я вам буду что-то креативить, потому такого человека я еще не встречал. Маска на лице позволяет уменьшить расстояние, на которое вы выдыхаете воздух, в котором может быть возбудитель, который может инфицировать другого человека", - подчеркнул министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: В США разрешили не носить маски тем, кто дважды вакцинировался от коронавируса

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, с 00:00 часов 23 сентября 2021 года, на всей территории Украины начал действовать желтый уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября.
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Топ комментарии
+10
Выходит фразы чиновников из МОЗ, аля: "вакцЫнация единственный шанс вернуться к нормальной жизни", это полная чушь?
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23.09.2021 13:17
+9
Не ображайся, Валєра, але єдиний ідіот тут - це ти
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23.09.2021 13:26
+7
Да как жеж так? Они ж вакцЫнированные, как они могут кого-то заражать?
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23.09.2021 12:58
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Правила форума Совет форумчан
какя разница..
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23.09.2021 12:57 Ответить
Да как жеж так? Они ж вакцЫнированные, как они могут кого-то заражать?
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23.09.2021 12:58 Ответить
А кто сказал, что вакцина - это презерватив, предотвращающий заражение? антиваксеры сами себе выдумывают бред, и сами с собой спорят
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23.09.2021 13:12 Ответить
Выходит фразы чиновников из МОЗ, аля: "вакцЫнация единственный шанс вернуться к нормальной жизни", это полная чушь?
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23.09.2021 13:17 Ответить
Откуда выходит? Ты снова выдумываешь всякую чушь
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23.09.2021 13:19 Ответить
Челик укололся? Укололся! Если ему все равно нужно носить маску, то он вернулся к нормальной жизни после этого? Нет. Л-Логика, Валерчик
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23.09.2021 13:21 Ответить
Т.е. ты гуманность к идиотам-антиваксерам рассматриваешь как слабость?
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23.09.2021 13:23 Ответить
Не ображайся, Валєра, але єдиний ідіот тут - це ти
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23.09.2021 13:26 Ответить
Хе-хе. Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
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23.09.2021 13:26 Ответить
так маска носиться для iнших а нe для сebe.
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23.09.2021 13:56 Ответить
правильна тeза. нормальнe життя цe нe вмeрти а жити.
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23.09.2021 13:55 Ответить
Если на пальцах, то:

Вакцинирование дает антитела к вирусу, то есть при попадании вируса в организм ему не требуется время на создание антител - они уже есть, а потому организм справляется с вирусом быстро и как правило - без последствий.

Однако пару дней, пока вирус не уничтожен - зараженный человек с прививкой может быть источником вируса для других людей.
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23.09.2021 13:14 Ответить
Так у переболевших уже есть антитела. Вы вакцинированные нам угрозу не представляете
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23.09.2021 14:15 Ответить
Переболевший Разумков снова заболел. Антитела у переболевших держатся 3-6 месяцев, после чего повторное заболевание может быть даже более тяжелым.

Кроме того - переболевшие точно также могут быть переносчиками инфекции, как и вакцинированные - принцип вакцинации по сути в выработке тех же самых антител, что и при болезни, но в больших количествах и БЕЗ заражения.
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23.09.2021 14:35 Ответить
При вакцинации этими этими "вакцинами", антитела вырабатываются,но ЭТИ!!! чужие для организма, искусственно стимулируемые антитела, они только блокируют вирус, и не дают организму его уничтожить и утилизировать, и вывести продукты распада,чего не происходит при естественном иммунитете. Это касается всех основных препаратов, называемых вакцинами, непонятно из чего приготовленных. Исключение составляет китайская CoronaVac, которая содержит убитый вирус, как старые вакцины которыми прививали нас. Да,пол года-год ни один тест не покажет наличие вируса у привитых,и они считают себя здоровыми, но в один момент, когда срок действия шмурдяка закончится, вся эта зараза, которая никуда не изчезала, проявит себя с новой силой, приспособившись и изменившись, и у вас просто не будет выбора, либо ширяться, либо лечиться или подохнуть. Для этого и была затеяна фармакологическими корпорациями эта афера мирового масштаба, посадить до конца своих дней идиотов на иглу,первыми двумя дозами,которые бесплатно.
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23.09.2021 17:29 Ответить
Где вы этого бреда начитались? Как могут антитела, вырабатываемые вашим организмом быть чужими?

"они только блокируют вирус, и не дают организму его уничтожить и утилизировать"

Бред.
При введении вакцины вырабатываются самые обыкновенные антитела, единственные отличия от тех антител, что вырабатываются при болезни - их меньшее разнообразие при использовании РНК-вакци вроде Пфайзера или Модерны.
Если же вы используете традиционную вакцину типа Коронавак - разницы с антителами, которые вы получили бы при реально перенесенном Коронавирусе и вовсе нет никакой.

"но в один момент, когда срок действия шмурдяка закончится, вся эта зараза, которая никуда не изчезала"

"Срок действия шмурдяка" не заканчивается - просто в организме естественным образом снижается количество антител - точно также происходит и после перенесенной болезни.

Вопрос в том, что для того, чтобы эта зараза исчезла - необходимо привить 80% людей - и тогда зараза реально исчезнет, тк перестанет распространяться
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23.09.2021 19:17 Ответить
Количество антител после реально перенесенной болезни и вакцинации не имеет значения.. главное реакция организма .Вот здесь и зарыта собака.Если после болезни проходит допустим год,и вирус вновь попадает в организм, он уже будет опознан системой,и антитела выработается очень быстро. При принудительной стимуляции, организм просто не среагирует и будет ждать команды из ВНЕ! Я не против вакцинации, и соглашаюсь,что вакцина должна иметь убитый или ослабленный вирус и понятный состав,но тот генетический продукт сваренный за пол года, последствия применения которого не изучены,и какими проблемами это обернется в будущем,тут я Пасс! Нельзя иммунитет постоянно держать в состоянии сжатой пружины!
Или лопнет или выстрелит,когда, это только вопрос времени.
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24.09.2021 05:57 Ответить
"Если после болезни проходит допустим год,и вирус вновь попадает в организм, он уже будет опознан системой,и антитела выработается очень быстро. При принудительной стимуляции, организм просто не среагирует и будет ждать команды из ВНЕ! "

Что за бред? Какой еще команды из вне? Механизм при болезни и вакцинации абсолютно тот же самый - в организм попадает раздражитель в виде реального вируса или же синтезированных белков - организм на это вторжение реагирует, вырабатывая антитела.
При повторном попадании вируса в организм - реакция организма одинаковая - вне зависимости от того - переболел ли он ранее или был вакцинирован.
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24.09.2021 12:56 Ответить
"и соглашаюсь,что вакцина должна иметь убитый или ослабленный вирус и понятный состав"

Для вас есть китайский CoronaVac - это именно то, что вы описали. Так что вперед вакцинироваться КоронаВаком.
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24.09.2021 12:57 Ответить
валера ваксер, ты тут хоть в маске?, а то ляшко тебя продырявит повторно
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23.09.2021 12:58 Ответить
Главное вовремя об этом рассказать, после того как вакцинировали (слегка заразили) почти 6 миллионов людей, который тут же принялись мотаться по своим делам ) А теперь удивляются почему 8 тыщ заражений в день опять ) Ох и клоуны )
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23.09.2021 12:58 Ответить
ВакцЫнированный должен иметь привилегии и плюшки. Как это укололся и все равно носи маски?
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23.09.2021 13:02 Ответить
В деццком садике и школе может работать. Ну в том случае, когда не менее 80% так сказать единомышленников в так сказать коллективе
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23.09.2021 13:16 Ответить
А тут видимо что-то пошло не так
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23.09.2021 13:23 Ответить
Так студентов то хрен загонишь. А терь тем более хрен загонишь - шара прикатила, до обеда можно дрыхнуть.
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23.09.2021 13:26 Ответить
В той новости мы спорили, что если не написали цифру вакцЫнированных, то значит вакцЫнировано 80% и более, но мой апонент начал нести какую-то ахинею
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23.09.2021 13:32 Ответить
Сказал, что уколотые, в плане защиты от вируса, от нормальных людей ничем не отличаются. Показатель уколотости - агрессивность по отношению к неверующим.
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23.09.2021 13:01 Ответить
Он сказал совершенно другое. Но вы его слова перекрутили так, как вам удобнее.

Я выже расписал смысл им сказанного для тех, кто ничего не понимает.
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23.09.2021 13:15 Ответить
Та он уже, что только не говорил. В частности, предлагал вывешивать таблички "У нас все вакцинированы. у нас безопасно". А теперь что? Он каждый день что-то новое лепит. несовместимое со вчерашним.
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23.09.2021 13:21 Ответить
Шоб вакцынированые не заражали... невакцынированых. Вот это поворот!
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23.09.2021 13:01 Ответить
а потом нужно будет хожить в масках, чтобы вакцинированые не заражали вакцинированых
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23.09.2021 13:38 Ответить
а вообще прально,пацак должен носить цак, и делать ку
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23.09.2021 13:01 Ответить
Сьогодні їхав в автобусі. В масках лише двоє.
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23.09.2021 13:02 Ответить
Ого, окрім Вас ще хтось живим доїхав?
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23.09.2021 13:05 Ответить
Він та водітєль
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23.09.2021 13:07 Ответить
а разве это только в автобусе? заходи в любой маркет,половина без масок. а в маленьких магазинчиках и на рынках,вообще всем по х--
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23.09.2021 13:06 Ответить
и все живы странная "эпидемия"
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23.09.2021 13:11 Ответить
Ну как все....всего-то 57 тысяч умерло от Ковид в Украине...

Или по-вашему - эпидемия - это когда умирают все?
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23.09.2021 13:16 Ответить
Ну почему все. Вон чума в средние века - Первая пандемия - «Юстинианова чума», началась в Египте, опустошила почти все страны Средиземноморья и держалась около 60 лет. В разгар эпидемии в 542 году только в Константинополе ежедневно умирали тысячи человек. Всего погибло около 100 миллионов человек, Византия потеряла примерно половину населения. (с)
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23.09.2021 13:29 Ответить
Верно. Чума значительно смертоноснее Коронавируса. Не говоря уже о том, что возможности медицины тогда и сейчас - не сравнимы. Но вы для сравнения взяли одну из самых страшных пандемий в истории человечества.
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23.09.2021 13:58 Ответить
Или вот вторая так сказать волна

Чёрная смерть (или Чёрный мор от лат. Atra mors) - вторая в истории пандемия чумы, пик которой пришёлся на 1346-1353 годы, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей: по разным оценкам, от болезни погибло от 30% до 60% населения Европы
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23.09.2021 13:32 Ответить
Манипуляция в цифрах расчитана только на оболванивании людей которые перестали думать и разучились считать. на сегодня за все время коронобесия 55т смертности или 2,2% от заболевших 2,3млн .Если учесть что не все обращаються , то можно смело увеличить кол-во заболевших за этот период в 2 раза минимум, а это значит что смертность станет 1,1%. От рака смертность на сегодня 45 на каждые 100 заболевших в этом году, вас это никак не напрягает? 1,2млн на сегодня на учете,смертников в этом году сами прикините?
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23.09.2021 13:33 Ответить
езжу в переполненном транспорте постоянно, оооочень редко когда одного увижу.
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23.09.2021 13:06 Ответить
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23.09.2021 13:03 Ответить
ну надо же...эта новость,как серпом по яйцам ВАКЦИНАТОРАМ!
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23.09.2021 13:05 Ответить
Хагагага И вакцинированных, кстате, тоже могут заражать. Такчта без намордника никуда, как не раз уже ковидобесам говорилось
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23.09.2021 13:14 Ответить
Як сказав один баран: носити маски треба всім, бо вакциновані також хворіють і можуть розповсюджувати вірус серед інших вакцинованих та невакцинованих.

Можна також зі статистикою погратись і отримати результат, що співвідношення кількості вакцинованих, які захворіли до загальної кількості вакцинованих та співвідношення невакцинованих, які захворіли до загальної кількості невакцинованих однакові, або їх різниця знаходиться в межах статистичної похибки.😂
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23.09.2021 13:19 Ответить
для того чтоб носили маски, нужно вводить штрафы (но только при наличии видеодоказательства нахождения без маски).
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23.09.2021 13:20 Ответить
Так есть жеж. Пользуйтесь.
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23.09.2021 13:21 Ответить
Ляшко тупо повторює мантри західних соціалістів. Наказ носити маски не допомагає при пандеміі взагалі. Це демонстрація влади своєї силиі привід для репресій.
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23.09.2021 13:20 Ответить
социалистов, слово та какое! ФАШИЗМ, ПОПУЛИЗМ и так далее..
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23.09.2021 13:37 Ответить
Маски это мало!
Нужно их изолировать от общества.
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23.09.2021 13:23 Ответить
верно сказал.
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23.09.2021 13:28 Ответить
Пусть невакцинированные носят шапочки из фольги, чтоб не заразиться...
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23.09.2021 13:29 Ответить
Пусть вакцинированные носят, не вакцинированным и так хорошо - чипа то нет
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23.09.2021 13:33 Ответить
Естественный отбор хоть как то должен работать. Пусть лучше тупые умирают...
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23.09.2021 13:36 Ответить
а умные стали безсмертными
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23.09.2021 13:43 Ответить
судя по "ипидемии " чет хреново он работает. У онкологии показатели круче - 45 к 100, практически 50/50 ,если заболел то либо выживешь либо нет, у коронобесия как то все туманно и размыто можешь заболеть а можешь и нет, может вяло пройти а может накрыть, можешь быть переносчиком а можешь и нет охрененная болезнь ,вариаций мульён
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23.09.2021 13:52 Ответить
Так поставь вопрос ребром этому коронавирусу. Пригрози ему чтобы он получше работал. Чтоб даже тупые его понимали. А то ишь какой? Один вкусный, а другой нет. Жри всё подряд и не перебирай у меня.

Открою секрет. Вирусам, бактериям, тиграм, волкам и вселенной похрен на то, понимешь ли ты их или нет...
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23.09.2021 13:58 Ответить
дададад, я эти мантры читал в начале 2020, и нихрена не могу понять, то ли мантры хреновые, толи вирус мутный, мершрутки и электрички что весной,летом забитые до отказа, что сейчас на работу хрен уедешь.И не мрут заразы, вирус с ляшком их и так,и так пугает, а они подлюки все едут без масок в переполненном транспорте и едут, все идут на дни города бухать и идут, ща букавель начнеться вирус в том регионе вообще отступит
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23.09.2021 14:02 Ответить
вселенной похер на то, что ее тупые не понинмают
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23.09.2021 14:11 Ответить
А на футболі маску забув вдягнути. Чи йому можно?
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23.09.2021 13:50 Ответить
как работает нормальная вакцина, например от туберкулеза:

Привитый если и подхватывает штамм, то имунная система справляется и привитый не чувствует никаких симптомов заболевания, болезнь проходит мимо.
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23.09.2021 13:55 Ответить
потому что тубик - болезнь, а коронобесие хз что, играют на иммунитете как на скрипке, меняя постоянно то исполнителя,то смычок,то струны .
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23.09.2021 14:07 Ответить
Расселите города по селам,щоб не было больших скоплений людей.Разделите людей на сов и жаворонков.Одни выходят ночью,другие живут днём.Так они будут меньше пересекаться.Раздайте каждой семье по большому дому,щоб муж с женой реже встречались.Жене одну половину дома,детям другую,мужу гараж...Короче в таком ключе действуйте
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23.09.2021 14:23 Ответить
Настораживает такая забота государства о нас. Ведь до не давнего дня на#й не нужны были. Так что хотел бы видел я их с их вакциной там же.
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23.09.2021 14:28 Ответить
Не большая поправка, не государство, власти.
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23.09.2021 14:36 Ответить
Да пошли они нах...! Почему я должен доставлять себе неудобство и носить маску из-за полудурков-ковидиотов??? Они о своем здоровье не думают, а я должен их оберегать от заражения??? Да пускай передохнут нафиг, земля от дураков очистится!
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23.09.2021 14:29 Ответить
Bакцинированные и переболевшие знайте, что короновирус поражает мозг. Прямое действие корнавируса вызывает разрушение серого вещества- инсульты,энцефалиты.Не прямое в ответ на вакцину организм вырабатывает антитела, у некоторых возникает аутоимунная реакция, когда выработанные антитела поражают собственные клетки в том числе и головного мозга пример Гиена-Барре (аутоимунное заболеавние разрушающее нейроны мозга), но поражение отделов влияющих на выработку серотонина, других нейромедиаторов- вызывает слабоумие, олигофрению, деменцию, идиотизм,инициирует шизофрению, биполярные расстройства, самое безобидное -снижение запоминания, рассеянность, не возможность вспомнить где положили кючи, другие преметы(т.е быстрая память которая часто восстанавливается со временем). Самое опасное это чиновник, выбранный представитель власти с этими нарушениями(не воспринимает себя больным). Мы его воспринимаем, как адекватного, здорового до поры до времени.Пока вред, нанесенный его действиями не нанесет серьезный вред
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23.09.2021 14:29 Ответить
Другими словами вакцинирование,делает из людей идиотов
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23.09.2021 14:44 Ответить
Вы разве не заметили? Валера тому наглядный пример
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23.09.2021 14:55 Ответить
Очень похоже. Вон , что Ляшко чудит. 🤔
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23.09.2021 14:54 Ответить
Человек в праве и может с открытым забралом и без вакцинации,выйти на вирус и забороть его.Но человека убеждают,що без вакцины он потенциальный труп и ассоциальный элемент с низкой социальной ответственностью.Тем более,що переболевший человек не может определить,благодаря чему он выжил.Благодаря вакцине или своему природному иммунитету.Его тупо лишают права знать.Сам ли он заборол вирус или с помощью вакцины.Если сам,то нафига ему вакцина?Но его опять же убеждают,що заборол не сам,а это сделала вакцина
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23.09.2021 14:39 Ответить
Теперь вакцинированные загрызут невакцинированных!
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23.09.2021 15:03 Ответить
Все вакцины действуют на белок S-Шип( белок припомощи которого вирус прикрепляется к клетке) но ни одна вакцина от коронавируса не дейстует на всю РНК вируса. Переболевшие имеют весь спектр антител, вакцинированные -на поверхностный белок, который меняется, поэтому вакцинированные и болеют и переносят випрус. время иммунитета есть вопрос индивидуальный- у некоторых он не вырабатывается вообще
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23.09.2021 15:08 Ответить
Какого черта я должен носить маску, чтобы защитить барана, который не хочет защитить себя сам?
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27.09.2021 07:47 Ответить
Який тоді сенс у вакцинації ?? Коли вакцинована людина так само розносить заразу ? Як вчитель , який вакцинується має захистити дітей , коли він і надалі буде розносити вірус ?? НУ що бредятіна ?
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29.09.2021 21:10 Ответить
Вакцинація є ДОБРОВІЛЬНОЮ справою кожної повнолітньої дієздатної людини !!!
Вчитель який вакцинується - так само розносить вірус і яким тоді чином він захищає своєю вакцинацією дітей ?????????
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29.09.2021 21:21 Ответить
длб бл
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29.09.2021 21:28 Ответить
 
 