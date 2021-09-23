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"ЕС" и "Голос" требуют отстранить председательствующего на заседании Рады Стефанчука
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракции "ЕС" и "Голос" потребовали отстранить председательствующего на заседании ВР первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
Об этом сообщил Стефанчук во время блокирования оппозицией трибуны, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он предложил коллегам занять свои места и обсудить этот вопрос, после чего проголосовать.
Стефанчук на время рассмотрения данного вопроса передал право вести заседание вице-спикеру Елене Кондратюк. Представители фракций по очереди начали выступать с трибуны.
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показать весь комментарий23.09.2021 13:23
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в раде полный бардак.
Вже працює?
Зайвий доказ того, що у зібілів пам'ять як у акваріумних рибок.
Ну це вже класика