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Новости Политика Украины
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"ЕС" и "Голос" требуют отстранить председательствующего на заседании Рады Стефанчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракции "ЕС" и "Голос" потребовали отстранить председательствующего на заседании ВР первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Об этом сообщил Стефанчук во время блокирования оппозицией трибуны, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он предложил коллегам занять свои места и обсудить этот вопрос, после чего проголосовать.

Стефанчук на время рассмотрения данного вопроса передал право вести заседание вице-спикеру Елене Кондратюк. Представители фракций по очереди начали выступать с трибуны.

Читайте также: Оппозиция заблокировала трибуну ВР

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
ага, его отстранишь.. фронтальным погрузчиком разве что
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23.09.2021 13:23
+8
Ну и рожа.
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23.09.2021 13:24
+7
Уже и БЮТ с ними.

в раде полный бардак.
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23.09.2021 13:21
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Уже и БЮТ с ними.

в раде полный бардак.
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23.09.2021 13:21 Ответить
Отстранить и заменить на олигарха, на время голосования.
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23.09.2021 13:21 Ответить
ага, его отстранишь.. фронтальным погрузчиком разве что
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23.09.2021 13:23 Ответить
Сумоиста хорошего из Японии пригласить..
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23.09.2021 15:28 Ответить
Ну и рожа.
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23.09.2021 13:24 Ответить
Давно пора! Ну вы поняли...

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23.09.2021 13:25 Ответить
хорошой закон, раз олигархи так возбудились, нужно брать..
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23.09.2021 13:29 Ответить
Зебіле, як там закон про недоторканність?
Вже працює?
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23.09.2021 16:31 Ответить
ты о чем, помоешный?)
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24.09.2021 03:27 Ответить
Воно й недивно, що ти не вкурсі.
Зайвий доказ того, що у зібілів пам'ять як у акваріумних рибок.
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24.09.2021 07:04 Ответить
помоешный, куришь то чего?..на приму не хватает, мухоморы в затяжку прешь несвежие?))завязывай ото...а гнать на Зе напраслину в угоду кремлю, удел конченых, не работает это...
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24.09.2021 13:30 Ответить
Нечипайте Бубочку бо путен нападьот!

Ну це вже класика
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24.09.2021 14:55 Ответить
Какая ЕС- ПЭС это правильное название
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23.09.2021 13:32 Ответить
Правильно поц, бо ПЄС означаэ - пора в ЭС.
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23.09.2021 13:50 Ответить
Пшёл вон...зеленый "ахурец"
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23.09.2021 14:33 Ответить
Так нет проблем. пусть голосуют. У нас демократия.
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23.09.2021 13:34 Ответить
верховная дума
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23.09.2021 13:57 Ответить
кнеседума ИМХО...
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23.09.2021 15:29 Ответить
 
 