"ЕС" и "Голос" требуют отстранить председательствующего на заседании Рады Стефанчука

Фракции "ЕС" и "Голос" потребовали отстранить председательствующего на заседании ВР первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Об этом сообщил Стефанчук во время блокирования оппозицией трибуны, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он предложил коллегам занять свои места и обсудить этот вопрос, после чего проголосовать.

Стефанчук на время рассмотрения данного вопроса передал право вести заседание вице-спикеру Елене Кондратюк. Представители фракций по очереди начали выступать с трибуны.

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