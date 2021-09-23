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"ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракції "ЄС" і "Голос" вимагають усунути головуючого на засіданні ВР першого віцеспікера Руслана Стефанчука.
Про це повідомив Стефанчук під час блокування опозицією трибуни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він запропонував колегам зайняти свої місця і обговорити це питання, після чого проголосувати.
Стефанчук на час розгляду цього питання передав право вести засідання віцеспікерці Олені Кондратюк. Представники фракцій по черзі почали виступати з трибуни.
Топ коментарі
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показати весь коментар23.09.2021 13:23
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показати весь коментар23.09.2021 13:21
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в раде полный бардак.
Вже працює?
Зайвий доказ того, що у зібілів пам'ять як у акваріумних рибок.
Ну це вже класика