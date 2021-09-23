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"ЄС" і "Голос" вимагають відсторонити головуючого на засіданні Ради Стефанчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракції "ЄС" і "Голос" вимагають усунути головуючого на засіданні ВР першого віцеспікера Руслана Стефанчука.

Про це повідомив Стефанчук під час блокування опозицією трибуни, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він запропонував колегам зайняти свої місця і обговорити це питання, після чого проголосувати.

Стефанчук на час розгляду цього питання передав право вести засідання віцеспікерці Олені Кондратюк. Представники фракцій по черзі почали виступати з трибуни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арахамія про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів: "Як-то кажуть, терпіння лопнуло"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
ага, его отстранишь.. фронтальным погрузчиком разве что
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23.09.2021 13:23
+8
Ну и рожа.
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23.09.2021 13:24
+7
Уже и БЮТ с ними.

в раде полный бардак.
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23.09.2021 13:21
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Уже и БЮТ с ними.

в раде полный бардак.
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23.09.2021 13:21 Відповісти
Отстранить и заменить на олигарха, на время голосования.
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23.09.2021 13:21 Відповісти
ага, его отстранишь.. фронтальным погрузчиком разве что
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23.09.2021 13:23 Відповісти
Сумоиста хорошего из Японии пригласить..
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23.09.2021 15:28 Відповісти
Ну и рожа.
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23.09.2021 13:24 Відповісти
Давно пора! Ну вы поняли...

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23.09.2021 13:25 Відповісти
хорошой закон, раз олигархи так возбудились, нужно брать..
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23.09.2021 13:29 Відповісти
Зебіле, як там закон про недоторканність?
Вже працює?
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23.09.2021 16:31 Відповісти
ты о чем, помоешный?)
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24.09.2021 03:27 Відповісти
Воно й недивно, що ти не вкурсі.
Зайвий доказ того, що у зібілів пам'ять як у акваріумних рибок.
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24.09.2021 07:04 Відповісти
помоешный, куришь то чего?..на приму не хватает, мухоморы в затяжку прешь несвежие?))завязывай ото...а гнать на Зе напраслину в угоду кремлю, удел конченых, не работает это...
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24.09.2021 13:30 Відповісти
Нечипайте Бубочку бо путен нападьот!

Ну це вже класика
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24.09.2021 14:55 Відповісти
Какая ЕС- ПЭС это правильное название
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23.09.2021 13:32 Відповісти
Правильно поц, бо ПЄС означаэ - пора в ЭС.
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23.09.2021 13:50 Відповісти
Пшёл вон...зеленый "ахурец"
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23.09.2021 14:33 Відповісти
Так нет проблем. пусть голосуют. У нас демократия.
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23.09.2021 13:34 Відповісти
верховная дума
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23.09.2021 13:57 Відповісти
кнеседума ИМХО...
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23.09.2021 15:29 Відповісти
 
 