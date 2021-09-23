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здоровье (1376) заробитчане (584)

Заробитчане предупреждают о сложностях с медпомощью для них за границей

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

Заробитчане предупреждают о сложностях с медпомощью для них за границей

Те, кто вернулся с заработков, говорят: при наличии страховки очередь к профильным врачам может растянуться на несколько месяцев.

Даже без пандемии и без массовой потребности в медицинской помощи попасть на прием к врачам украинским заробитчанам за рубежом крайне тяжело. Самой доступной можно было бы назвать частную медицину, но для них она – непосильная. И дело не только в ее стоимости. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Те кто поработал и вернулся, говорят: при наличии страховки очередь к профильным врачам может растянуться минимум на несколько месяцев. Ни один работодатель работника не будет ожидать, а за время такого "простоя" придется еще и немало заплатить.

"На практике получается, что медобслуживания ты можешь ждать месяцами, чтобы якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – жалуется Андрей Зеланс, блогер и гастарбайтер.

При ненадлежащих условиях проживания, тотальной экономии на питании и медицине – риски заболеть значительно возрастают. Тяжелее всего новоприбывшим: они без опыта и поспешно соглашаются на любые условия – этим и пользуются недобросовестные работодатели, предупреждают эксперты. На неофициально трудоустроенных тотально экономят. В частности, Виталий Михайлов, управляющий партнер рекрутингового агентства, отмечает:

"Первое, на чем экономит работодатель, это на налогах – если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше-условия труда – спецодежда, помещение: если это склад, то он может быть неотапливаемый. Работать при температуре +3 градуса – это не комфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка...".
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Топ комментарии
+7
Очередная страшилка от олигархов, которым не хватает дешёвой рабсилы на ссвоих заводах в Украине.
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23.09.2021 13:56
+3
находите дети в африку гулять ...(с)
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23.09.2021 13:55
+3
Надо товарищи как то сообщить заробитчанам, что и у нас не очень с медпомощью..
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23.09.2021 14:20
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находите дети в африку гулять ...(с)
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23.09.2021 13:55 Ответить
Кто такую хрень придумывает и пишет народу? Я работал в Венгрии и я сломал лодыжку на левой ноге. Сразу отвезли в больницу и там спросили- страховка есть? Я сказал номер страховки и всё лечение- операция( 3 часа), затем неделю в палате- всё для меня было бесплатно. Потом месяц на костылях( естественно на работу не ходил). Так вот за этот месяц полностью оплатили как если бы я ходил на работу. Когда вернулся в Украину, через неделю посмотрел свою карту венгерскую- а там ещё 60000 форинтов( видно за дни отпуска, что у меня ещё оставались). Так что, если вы едете официально работать за границу, хуже не будет. А эти пугалки для людей, в надежде что поток мигрантов остановится.
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23.09.2021 18:15 Ответить
Очередная страшилка от олигархов, которым не хватает дешёвой рабсилы на ссвоих заводах в Украине.
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23.09.2021 13:56 Ответить
У нас точно так же получается.
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23.09.2021 13:59 Ответить
а ты в Украине пожалуйся!)))
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23.09.2021 14:02 Ответить
****** и провокация!

Очереди есть только !!! на плановые!!! операции или процедуры.

которые чаще всего являются исключением из страховки
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23.09.2021 14:15 Ответить
Я не понял, тут кто-то не верит 5 каналу??!!)))
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23.09.2021 14:18 Ответить
Есть канешна.
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23.09.2021 14:22 Ответить
Вы Господин хороший, если пишете, то пишите , как есть и правду в какой стране и так далее. А то получается, всё х.... во . но народ все равно валит пешком, через границу.
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23.09.2021 14:19 Ответить
чо ж пешком?, на евробляхах)
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23.09.2021 14:23 Ответить
Надо товарищи как то сообщить заробитчанам, что и у нас не очень с медпомощью..
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23.09.2021 14:20 Ответить
Возвращайтесь в Украину на 200 баксов работать. Ахметову не хватает рабов.
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23.09.2021 14:20 Ответить
Достатньо мати страховий поліс, на весь період перебування, від нормальної агенції

+ песель, і жодних проблем в Польщі.
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23.09.2021 14:23 Ответить
Знову лякають.
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23.09.2021 14:23 Ответить
В нас так само. Хочеш більш-менш швидко, йди в приватну. І до знайомих лікарів на прийом в лікарнях вже не так просто попасти.
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23.09.2021 15:23 Ответить
вонючая заказная "джинса"!! "тотальной экономии на питании и медицине"___________И КТО ВАМ "ДОКТОР"?????? жрать куриные паровки и соевую "колбасу" и при этом требовать себе "бесплатную" медицину? а не занадто, панове?!!
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23.09.2021 16:28 Ответить
 
 