Заробитчане предупреждают о сложностях с медпомощью для них за границей

Те, кто вернулся с заработков, говорят: при наличии страховки очередь к профильным врачам может растянуться на несколько месяцев.

Даже без пандемии и без массовой потребности в медицинской помощи попасть на прием к врачам украинским заробитчанам за рубежом крайне тяжело. Самой доступной можно было бы назвать частную медицину, но для них она – непосильная. И дело не только в ее стоимости. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Те кто поработал и вернулся, говорят: при наличии страховки очередь к профильным врачам может растянуться минимум на несколько месяцев. Ни один работодатель работника не будет ожидать, а за время такого "простоя" придется еще и немало заплатить.

"На практике получается, что медобслуживания ты можешь ждать месяцами, чтобы якобы получить это медобслуживание бесплатно. Однако страховку ты платишь ежемесячно. По факту получается, что медобслуживание бесплатное, но когда ты не получаешь его вовремя, ты вынужден за него платить", – жалуется Андрей Зеланс, блогер и гастарбайтер.

При ненадлежащих условиях проживания, тотальной экономии на питании и медицине – риски заболеть значительно возрастают. Тяжелее всего новоприбывшим: они без опыта и поспешно соглашаются на любые условия – этим и пользуются недобросовестные работодатели, предупреждают эксперты. На неофициально трудоустроенных тотально экономят. В частности, Виталий Михайлов, управляющий партнер рекрутингового агентства, отмечает:

"Первое, на чем экономит работодатель, это на налогах – если он не оформляет человека, то, соответственно, не платит налогов. А больше-условия труда – спецодежда, помещение: если это склад, то он может быть неотапливаемый. Работать при температуре +3 градуса – это не комфортно. Опять же: жилье, питание, медицинская страховка...".