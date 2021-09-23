Заробітчани попереджають про складнощі з меддопомогою для них за кордоном

Ті, хто повернувся із заробітків, кажуть: за наявності страховки черга до профільних лікарів може розтягнутися на кілька місяців.

Навіть без пандемії і без масової потреби в медичній допомозі потрапити на прийом до лікарів українським заробітчанам за кордоном вкрай важко. Найдоступнішою можна було б назвати приватну медицину, але для них вона - непосильна. І справа не тільки в її вартості. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Ті, хто попрацював і повернувся, кажуть: за наявності страховки черга до профільних лікарів може розтягнутися щонайменше на кілька місяців. Жоден роботодавець працівника не очікуватиме, а за час такого "простою" доведеться ще й чимало заплатити.

"На практиці виходить, що медобслуговування ти можеш чекати місяцями, нібито отримати це медобслуговування безкоштовно. Однак страховку ти платиш щомісяця. За фактом виходить, що медобслуговування безкоштовне, але коли ти не отримуєш його вчасно, ти змушений за нього платити", – скаржиться Андрій Зеланс, блогер і заробітчанин.

За неналежних умов проживання, тотальної економії на харчуванні та медицині – ризики захворіти значно зростають. Найтяжче новоприбулим: вони без досвіду і поспіхом погоджуються на будь–які умови – цим і користуються, недобросовісні роботодавці, поепереджають експерти. На неофіційно працевлаштованих тотально економлять. Зокрема, Віталій Михайлов, керуючий партнер рекрутингової агенції, наголошує:

"Перше, на чому економить роботодавець, це на податках – якщо він не оформляє людину, то, відповідно, не платить податків. А більше – умови праці – спецодяг, приміщення: якщо це склад, то він може бути неопалюваний. Працювати при температурі +3 градуси – це не комфортно. Знову ж таки: житло, харчування, медична страховка...".