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Заробітчани попереджають про складнощі з меддопомогою для них за кордоном

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Заробітчани попереджають про складнощі з меддопомогою для них за кордоном

Ті, хто повернувся із заробітків, кажуть: за наявності страховки черга до профільних лікарів може розтягнутися на кілька місяців.

Навіть без пандемії і без масової потреби в медичній допомозі потрапити на прийом до лікарів українським заробітчанам за кордоном вкрай важко. Найдоступнішою можна було б назвати приватну медицину, але для них вона - непосильна. І справа не тільки в її вартості. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Ті, хто попрацював і повернувся, кажуть: за наявності страховки черга до профільних лікарів може розтягнутися щонайменше на кілька місяців. Жоден роботодавець працівника не очікуватиме, а за час такого "простою" доведеться ще й чимало заплатити.

"На практиці виходить, що медобслуговування ти можеш чекати місяцями, нібито отримати це медобслуговування безкоштовно. Однак страховку ти платиш щомісяця. За фактом виходить, що медобслуговування безкоштовне, але коли ти не отримуєш його вчасно, ти змушений за нього платити", – скаржиться Андрій Зеланс, блогер і заробітчанин.

За неналежних умов проживання, тотальної економії на харчуванні та медицині – ризики захворіти значно зростають. Найтяжче новоприбулим: вони без досвіду і поспіхом погоджуються на будь–які умови – цим і користуються, недобросовісні роботодавці, поепереджають експерти. На неофіційно працевлаштованих тотально економлять. Зокрема, Віталій Михайлов, керуючий партнер рекрутингової агенції, наголошує:

"Перше, на чому економить роботодавець, це на податках – якщо він не оформляє людину, то, відповідно, не платить податків. А більше – умови праці – спецодяг, приміщення: якщо це склад, то він може бути неопалюваний. Працювати при температурі +3 градуси – це не комфортно. Знову ж таки: житло, харчування, медична страховка...".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Очередная страшилка от олигархов, которым не хватает дешёвой рабсилы на ссвоих заводах в Украине.
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23.09.2021 13:56
+3
находите дети в африку гулять ...(с)
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23.09.2021 13:55
+3
Надо товарищи как то сообщить заробитчанам, что и у нас не очень с медпомощью..
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23.09.2021 14:20
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находите дети в африку гулять ...(с)
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23.09.2021 13:55 Відповісти
Кто такую хрень придумывает и пишет народу? Я работал в Венгрии и я сломал лодыжку на левой ноге. Сразу отвезли в больницу и там спросили- страховка есть? Я сказал номер страховки и всё лечение- операция( 3 часа), затем неделю в палате- всё для меня было бесплатно. Потом месяц на костылях( естественно на работу не ходил). Так вот за этот месяц полностью оплатили как если бы я ходил на работу. Когда вернулся в Украину, через неделю посмотрел свою карту венгерскую- а там ещё 60000 форинтов( видно за дни отпуска, что у меня ещё оставались). Так что, если вы едете официально работать за границу, хуже не будет. А эти пугалки для людей, в надежде что поток мигрантов остановится.
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23.09.2021 18:15 Відповісти
Очередная страшилка от олигархов, которым не хватает дешёвой рабсилы на ссвоих заводах в Украине.
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23.09.2021 13:56 Відповісти
У нас точно так же получается.
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23.09.2021 13:59 Відповісти
а ты в Украине пожалуйся!)))
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23.09.2021 14:02 Відповісти
****** и провокация!

Очереди есть только !!! на плановые!!! операции или процедуры.

которые чаще всего являются исключением из страховки
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23.09.2021 14:15 Відповісти
Я не понял, тут кто-то не верит 5 каналу??!!)))
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23.09.2021 14:18 Відповісти
Есть канешна.
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23.09.2021 14:22 Відповісти
Вы Господин хороший, если пишете, то пишите , как есть и правду в какой стране и так далее. А то получается, всё х.... во . но народ все равно валит пешком, через границу.
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23.09.2021 14:19 Відповісти
чо ж пешком?, на евробляхах)
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Надо товарищи как то сообщить заробитчанам, что и у нас не очень с медпомощью..
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23.09.2021 14:20 Відповісти
Возвращайтесь в Украину на 200 баксов работать. Ахметову не хватает рабов.
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23.09.2021 14:20 Відповісти
Достатньо мати страховий поліс, на весь період перебування, від нормальної агенції

+ песель, і жодних проблем в Польщі.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
Знову лякають.
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23.09.2021 14:23 Відповісти
В нас так само. Хочеш більш-менш швидко, йди в приватну. І до знайомих лікарів на прийом в лікарнях вже не так просто попасти.
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23.09.2021 15:23 Відповісти
вонючая заказная "джинса"!! "тотальной экономии на питании и медицине"___________И КТО ВАМ "ДОКТОР"?????? жрать куриные паровки и соевую "колбасу" и при этом требовать себе "бесплатную" медицину? а не занадто, панове?!!
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23.09.2021 16:28 Відповісти
 
 