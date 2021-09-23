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Новости Политика Украины
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ВР (28825) олигарх (1014) Арахамия (957) Слуга народа (2548) Буймистер (70)

"Слуга народа" может исключить из фракции нардепа Буймистер, которая не голосовала за законопроект об олигархах, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "СН" должна принять решение относительно дальнейшего пребывания в ее составе нардепа Людмилы Буймистер, которая проголосовала против законопроекта о деолигархзации.

Об этом сегодня журналистам в Раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ко мне подходят много наших депутатов и говорят - за такую красную позицию нужно исключать госпожу Буймистер. Я знаю, что она не против этого, мы будем решать: будем ли ее мучить, если оставим во фракции (или исключим - Ред.)", - подчеркнул он.

Он напомнил ,что Буймистер не против того, чтобы ее исключили.

"Лично я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины нужно ее исключать, но это будут решать 70% нашей фракции", - добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Буймистер не будет голосовать за законопроект об олигархах: Мне нечего терять

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
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23.09.2021 14:57
+8
Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
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23.09.2021 14:59
+7
что, не танцует румбу? Расстрелять!
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23.09.2021 14:54
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може вона впопихах кнопки сплутала
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23.09.2021 14:54 Ответить
ні, це її "принципова позиція" в розрізі вимого рижої мразі. Подивись хоча би пропаганду на рижемразівських аналах, зокрема на уркаїна24.
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23.09.2021 14:57 Ответить
ей давно самой надо было выйти из этой так называемой партии.....бо прытомна
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23.09.2021 14:54 Ответить
. Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте мусор в соседний двор!(с)
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23.09.2021 15:03 Ответить
что, не танцует румбу? Расстрелять!
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23.09.2021 14:54 Ответить
То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
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23.09.2021 14:57 Ответить
не сосной оказалась или не заплатили
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23.09.2021 14:59 Ответить
Може, і заплатили.... але платила рижа мразь.
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23.09.2021 15:00 Ответить
Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
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23.09.2021 14:59 Ответить
До речі, проти цього "закону" ще й декілька нардепів СН, як просто не зайшли до залу.
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23.09.2021 14:59 Ответить
их в кулуарах свои наручниками к батареям пристегнули.
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23.09.2021 15:05 Ответить
Оказалась единственной у кого всё в порядке в голове.
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23.09.2021 15:00 Ответить
Какая интересная "демократия" при ЗЕ наступила.
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23.09.2021 15:00 Ответить
Зелені будуть в Україні кацапію. Наступним "законом" буде заборона критики чиновників.
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23.09.2021 15:02 Ответить
среди толпы дебилов нашлась одна умная. дебилы этого не потерпят.
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23.09.2021 15:04 Ответить
Что это за совок где было принято голосовать только единогласно, каждый имеет право на свое мнение.
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23.09.2021 15:07 Ответить
;Партбілєт на стол!;
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23.09.2021 15:09 Ответить
в неї партбілет опоблоку
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23.09.2021 16:48 Ответить
Будущий троян в какой-нибудь оппозиционной партии. Так всегда делается: на важных голосования, принятиях решений находится пара-тройка человек против. Их потом используют для засылки в тыл врага, поскольку они пользуются у них доверием, и якобы свои. Ну а затем понемногу они вносят разброд и шатание в стан врага. И враг бежит, бежит, бежит
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23.09.2021 15:23 Ответить
Навіщо тоді взагалі голосування, якщо всі мають бути як один?
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23.09.2021 15:23 Ответить
Партия вождя,отрицает любое инакомыслие и компромиссы.Она шо дралась,або бухая за рулём попалась?!А може якось сдала нац.интересы?Тоюто исключать за позицию без обоснованных причин,могут только в монополистких и вождистких авторитарных партиях.Ара Хам Ли китайский агент,ученик мастера Си подтвердит
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23.09.2021 16:23 Ответить
Фотка с трассы?
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23.09.2021 16:39 Ответить
единственный разум на всю - безголовую партию....
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23.09.2021 16:46 Ответить
Противно смотреть на Васю в стае зе-бобиков(эх Вася,ты снеслася..)
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23.09.2021 17:46 Ответить
 
 