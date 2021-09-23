Больных коронавирусом в Киеве будут принимать 16 больниц, - КГГА

На сегодняшний день в столице определили 16 медицинских учреждений для госпитализации пациентов с подозрением на острую респираторную болезнь COVID-19.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В этих учреждениях развернуты 4 192 койки, 96% которых обеспечены централизованным кислородом. Город определил две резервные больницы, которые также смогут принимать больных COVID-19 в случае обострения ситуации. А это еще 1 118 дополнительных койко-мест", — добавила она.

По ее словам, данные учреждения уже обеспечены необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

По состоянию на 23 сентября загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем СОVID-19, составляет 20%.

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