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Хворих на коронавірус у Києві прийматимуть 16 лікарень, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Хворих на коронавірус у Києві прийматимуть 16 лікарень, - КМДА

На сьогодні в столиці визначили 16 медичних установ для госпіталізації пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У цих закладах розгорнуто 4192 ліжка, 96% яких забезпечені централізованим киснем. Крім того, місто визначило дві резервні лікарні, які також зможуть приймати хворих на COVID-19 у разі загострення ситуації. А це ще 1118 додаткових ліжко-місць", – додала вона.

Зазначені заклади охорони здоров’я забезпечені необхідним медичним обладнанням та медикаментами.

Станом на 23 вересня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком СОVID-19 – 20%.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вонючие козлы из Кабмина Украины не желают понять того факта, что только тепло в школах, детсадах, квартирах может избавить украинский народ от короновируса. И не забывайте кАзлы показывать Нам сколько людей болеют просто гриппом, ОРВИ, а не короной !!!!!





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23.09.2021 17:47 Відповісти
Відсьогодні Україна в «жовтій» зоні карантину
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23.09.2021 19:15 Відповісти
 
 