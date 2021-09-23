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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Макеевка (450) мэр (1631) прокуратура (4869) сепаратизм (11306)

Самопровозглашенного "мэра" Макеевки Голощапова обвинили в сепаратизме

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Самопровозглашенного

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинение выдвинуто заочно - сам Голощапов находится на оккупированной территории.

"С января 2015 года злоумышленник преднамеренно и активно сотрудничает с оккупационными властями РФ, а именно - до мая 2019 занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 года стал псевдоглавой администрации города", - говорится в сообщении прокуратуры.

Действия Голощапова квалифицированы по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины). Наказание по этой статье - от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Как отмечают в прокуратуре, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами, в частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует т.н. местный бюджет и "пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
он не родственник Голобородько?
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23.09.2021 17:47
+4
Террористов-людоедов надо уничтожать без суда и следствия!
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23.09.2021 17:58
+4
Маловатые сроки за преступления против государства. Надо пересматривать Уголовный Кодекс
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23.09.2021 18:10
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он не родственник Голобородько?
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23.09.2021 17:47 Ответить
Они оба родственники Голохвастова.
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23.09.2021 18:28 Ответить
Девичья фамилия у него - Членограй
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23.09.2021 18:59 Ответить
Террористов-людоедов надо уничтожать без суда и следствия!
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23.09.2021 17:58 Ответить
Маловатые сроки за преступления против государства. Надо пересматривать Уголовный Кодекс
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23.09.2021 18:10 Ответить
Оккупационный "городской голова" Макеевки Сергей Голощапов обратился к местным жительницам с призывом удержать мужей дома и не отпускать на заработки в РФ. В частности, он рекомендует всем, потерявшим работу на шахтах, идти в коммунальщики и ремонтировать и убирать дома.

В комментарии к публикации пользователи высмеяли слова "мэра", предложив ему самому прожить на среднюю зарплату в ОРДО в 10 тысяч рублей: "А мэр не хочет поработать за десятку в месяц?)) И прожить на нее. Детей прокормить. Деловые все такие", "Пора закрывать границу, чтоб рабы работали за еду)", "Пусть поменяется рабочими местами с каким-то шахтером! Тогда поверю)", "Скоро останутся одни начальники и дырозащитники с пенсами".
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23.09.2021 18:27 Ответить
Нефиг по заграницам шастать! И что за привычка у орков дурная: детей кормить! ЕС и Украину уже накормили ...
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23.09.2021 19:03 Ответить
Да быть не может! За что??
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23.09.2021 18:30 Ответить
І жожного комента українською! Якщо не ви, то ваші діти - потенційні голощапові.
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23.09.2021 19:10 Ответить
Україна існує,виключно завдяки україномовним громадянам,які мають і підтримують українські традиції і українську мову.
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23.09.2021 21:00 Ответить
Он ложил х@уй на ваши сраные условные осуждения. Будьте вы все прокляты хохлы ********...
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23.09.2021 22:51 Ответить
что горняцкий район засрал, а с 19 года, город активно засирает.
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24.09.2021 09:11 Ответить
 
 