Самопровозглашенного "мэра" Макеевки Голощапова обвинили в сепаратизме

Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Обвинение выдвинуто заочно - сам Голощапов находится на оккупированной территории.

"С января 2015 года злоумышленник преднамеренно и активно сотрудничает с оккупационными властями РФ, а именно - до мая 2019 занимал должность так называемого главы администрации Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 года стал псевдоглавой администрации города", - говорится в сообщении прокуратуры.

Действия Голощапова квалифицированы по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины). Наказание по этой статье - от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Как отмечают в прокуратуре, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами, в частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует т.н. местный бюджет и "пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспублики".