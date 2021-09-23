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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Макіївка (100) мер (483) прокуратура (3171) сепаратизм (752)

Самопроголошеного "мера" Макіївки Голощапова звинуватили в сепаратизмі

Новини Цензор.НЕТ Події

Самопроголошеного

Чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Звинувачення висунуто заочно - сам Голощапов перебуває на окупованій території.

"Від січня 2015 року зловмисник навмисно й активно співпрацює з окупаційною владою РФ, а саме - до травня 2019 обіймав посаду так званого голови адміністрації Гірницького району Макіївки, а з травня 2019 року стало псевдоголовою адміністрації міста", - сказано в повідомленні прокуратури.

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Дії Голощапова кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.

Як зазначають у прокуратурі, підозрюваний забезпечує реалізацію в Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами, зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує т.зв. місцевий бюджет і "пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки".
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Топ коментарі
+8
он не родственник Голобородько?
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23.09.2021 17:47
+4
Террористов-людоедов надо уничтожать без суда и следствия!
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23.09.2021 17:58
+4
Маловатые сроки за преступления против государства. Надо пересматривать Уголовный Кодекс
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23.09.2021 18:10
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он не родственник Голобородько?
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23.09.2021 17:47 Відповісти
Они оба родственники Голохвастова.
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23.09.2021 18:28 Відповісти
Девичья фамилия у него - Членограй
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23.09.2021 18:59 Відповісти
Террористов-людоедов надо уничтожать без суда и следствия!
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23.09.2021 17:58 Відповісти
Маловатые сроки за преступления против государства. Надо пересматривать Уголовный Кодекс
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23.09.2021 18:10 Відповісти
Оккупационный "городской голова" Макеевки Сергей Голощапов обратился к местным жительницам с призывом удержать мужей дома и не отпускать на заработки в РФ. В частности, он рекомендует всем, потерявшим работу на шахтах, идти в коммунальщики и ремонтировать и убирать дома.

В комментарии к публикации пользователи высмеяли слова "мэра", предложив ему самому прожить на среднюю зарплату в ОРДО в 10 тысяч рублей: "А мэр не хочет поработать за десятку в месяц?)) И прожить на нее. Детей прокормить. Деловые все такие", "Пора закрывать границу, чтоб рабы работали за еду)", "Пусть поменяется рабочими местами с каким-то шахтером! Тогда поверю)", "Скоро останутся одни начальники и дырозащитники с пенсами".
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23.09.2021 18:27 Відповісти
Нефиг по заграницам шастать! И что за привычка у орков дурная: детей кормить! ЕС и Украину уже накормили ...
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23.09.2021 19:03 Відповісти
Да быть не может! За что??
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23.09.2021 18:30 Відповісти
І жожного комента українською! Якщо не ви, то ваші діти - потенційні голощапові.
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23.09.2021 19:10 Відповісти
Україна існує,виключно завдяки україномовним громадянам,які мають і підтримують українські традиції і українську мову.
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23.09.2021 21:00 Відповісти
Он ложил х@уй на ваши сраные условные осуждения. Будьте вы все прокляты хохлы ********...
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23.09.2021 22:51 Відповісти
что горняцкий район засрал, а с 19 года, город активно засирает.
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24.09.2021 09:11 Відповісти
 
 