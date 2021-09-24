Конфликт в кафе на Львовщине закончился стрельбой, ранен мужчина, - полиция

В городе Червоноград Львовской области между посетителями одного из кафе возник конфликт, который закончился стрельбой, один человек ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном в городе Червоноград, произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из неизвестного оружия в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители установили личности участников конфликта - оба жители райцентра в возрасте 34-х и 52-х лет. Также установлено, что выстрелы осуществил младший из мужчин, травмировав старшего, у которого медики диагностировали, в частности, "ушиб лобной и теменной области головы"",- говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.