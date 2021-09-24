Конфликт в кафе на Львовщине закончился стрельбой, ранен мужчина, - полиция
В городе Червоноград Львовской области между посетителями одного из кафе возник конфликт, который закончился стрельбой, один человек ранен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
"23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном в городе Червоноград, произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из неизвестного оружия в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения.
На месте происшествия правоохранители установили личности участников конфликта - оба жители райцентра в возрасте 34-х и 52-х лет. Также установлено, что выстрелы осуществил младший из мужчин, травмировав старшего, у которого медики диагностировали, в частности, "ушиб лобной и теменной области головы"",- говорится в сообщении.
С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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как-то непохоже на стартовый
С травматом кстати тоже бывают варианты. Если попасть в уязвимое место, типа в висок, в сердце (особенно если с ним проблемы), то есть шанс прибить насмерть и случаи такие были.