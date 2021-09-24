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Новости Силовики
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Конфликт в кафе на Львовщине закончился стрельбой, ранен мужчина, - полиция

Конфликт в кафе на Львовщине закончился стрельбой, ранен мужчина, - полиция

В городе Червоноград Львовской области между посетителями одного из кафе возник конфликт, который закончился стрельбой, один человек ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"23 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном в городе Червоноград, произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил из неизвестного оружия в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения.

На месте происшествия правоохранители установили личности участников конфликта - оба жители райцентра в возрасте 34-х и 52-х лет. Также установлено, что выстрелы осуществил младший из мужчин, травмировав старшего, у которого медики диагностировали, в частности, "ушиб лобной и теменной области головы"",- говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет, который направили на экспертное исследование.

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По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Нацполиция (16433) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) стрельба (3251) Львовская область (2897)


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Топ комментарии
+1
ви таки смішні.. отримана шкода від травмату - забій (синяк). попри це, всі люди можуть ходити із ножами взагалі без будь-яких дозволів. і шкода від ножа - це далеко не синяк. але вас це чомусь ніколи не бентежило і не бентежить. за вашою логікою ви вже давним-давно повинні в бункері сидіти і не вилазити.
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24.09.2021 13:08
+1
ви так написали, наче це факт для будь-якої ситуації. я з вами не згоден. є ситуації, де можна запросто втекти від травмату (особливо враховуючи його хрінову точність) і є ситуації, де не можна втекти від ножа. загалом, як показує практика, вогнепальна зброя не набагато ефективніша за ніж в плані летальності, якщо мова іде про калібр 9mm. 7 із 8 людей уражені з пістолета, виживають (США). смію припустити, що 10 із 10 виживають при уражені із травмату.
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24.09.2021 14:45
+1
Не ну понятное дело, что если атакующий подобрался на расстояние пырка ножом, то большой разницы нет. Если расстояние - несколько метров, то от чувака с ножом шанс сбежать больше, чем от пули. И опять же, если мы обсуждаем именно фобии, то тут меньше логики а больше страха.
С травматом кстати тоже бывают варианты. Если попасть в уязвимое место, типа в висок, в сердце (особенно если с ним проблемы), то есть шанс прибить насмерть и случаи такие были.
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24.09.2021 14:50
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опять эти журналисты
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24.09.2021 13:00 Ответить
со стартовыми?
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24.09.2021 14:06 Ответить
тогда спортсмены
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24.09.2021 14:31 Ответить
один из участников выстрелил из неизвестного оружия в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения. Источник:

как-то непохоже на стартовый
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24.09.2021 15:56 Ответить
Без оружия в кафе скоро пускать не будут. Мне что, только дома теперь булькать?
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24.09.2021 13:04 Ответить
ви таки смішні.. отримана шкода від травмату - забій (синяк). попри це, всі люди можуть ходити із ножами взагалі без будь-яких дозволів. і шкода від ножа - це далеко не синяк. але вас це чомусь ніколи не бентежило і не бентежить. за вашою логікою ви вже давним-давно повинні в бункері сидіти і не вилазити.
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24.09.2021 13:08 Ответить
у каждого черносракого по ножу в кармане... тоже всегда удивляли эти фобии по травматам
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24.09.2021 14:07 Ответить
От ножа убежать проще, чем от огнестрела. Возможно от этого и фобии.
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24.09.2021 14:30 Ответить
ви так написали, наче це факт для будь-якої ситуації. я з вами не згоден. є ситуації, де можна запросто втекти від травмату (особливо враховуючи його хрінову точність) і є ситуації, де не можна втекти від ножа. загалом, як показує практика, вогнепальна зброя не набагато ефективніша за ніж в плані летальності, якщо мова іде про калібр 9mm. 7 із 8 людей уражені з пістолета, виживають (США). смію припустити, що 10 із 10 виживають при уражені із травмату.
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24.09.2021 14:45 Ответить
Не ну понятное дело, что если атакующий подобрался на расстояние пырка ножом, то большой разницы нет. Если расстояние - несколько метров, то от чувака с ножом шанс сбежать больше, чем от пули. И опять же, если мы обсуждаем именно фобии, то тут меньше логики а больше страха.
С травматом кстати тоже бывают варианты. Если попасть в уязвимое место, типа в висок, в сердце (особенно если с ним проблемы), то есть шанс прибить насмерть и случаи такие были.
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24.09.2021 14:50 Ответить
синячить нехрен с кем попало по генделям
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24.09.2021 13:13 Ответить
Чувак влепил из пистоля другому в башку, а статья "хулиганство"?
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24.09.2021 14:29 Ответить
Никогда не понимал мужиков, шляющихся по рігаловкам.
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24.09.2021 14:53 Ответить
А где еще пострелять ? ))
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24.09.2021 18:44 Ответить
На фронте
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24.09.2021 21:28 Ответить
 
 