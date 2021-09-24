Войска РФ на Донбассе начали масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил, - разведка

По состоянию на 24 сентября Российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях наращивает интенсивность боевой подготовки в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"На этой неделе противник начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения с привлечением гражданских сил и средств и призванных на сборы резервистов. В соответствии с планом боевой подготовки Южного военного округа ВС РФ сборы с резервистами в этом году проводятся в два этапа: подготовительный (21-25 сентября) и зачетный (4-8 октября)", - говорится в сообщении.

В то же время под руководством российских инструкторов ведут интенсивные занятия в артиллерийских, танковых, мотострелковых, разведывательных и инженерно-саперных подразделениях с выполнением стрельб из штатного оружия, вождения боевых машин и с разведывательно-диверсионной подготовки.

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