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Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве

Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве

В Киеве предоставят льготы на пользование местами для парковки участникам антитеррористической операции на востоке Украины, Операции Объединенных сил и членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Такое решение приняли на заседании Киевсовета 23 сентября.

Отмечается, что целью принятия этого решения является расширение имеющегося объема социальных льгот для лиц, которые являются участниками боевых действий, членов семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предусмотренных действующим законодательством Украины путем предоставления льгот при пользовании местами для парковки.

"Важно признавать их особые заслуги перед государством и украинским народом, и предоставлять право на бесплатную парковку при пользовании местами для парковки в Киеве", - отметил депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Порайко.

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Автор: 

ветераны (1106) Киев (25489) Киевсовет (1370) парковка (288)


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Топ комментарии
+6
очень тупое и популистическое решение. Хотите дать льготы АТОшникам - дайте им кэшем, или на карту.
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
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24.09.2021 16:08
+6
Честных участников АТО и ООС обрекли на постоянные конфликты и хамство парковщиков .
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.
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24.09.2021 16:59
+5
Знову *********** лобом надавачів послуг і пільговиків. Якщо атошник припаркується на платній стоянці безкоштовно, то касир отримає меньше грошей, а значить буде так, чи інакше виказувати своє незадоволення. Дайте з бюджету атошнику мінімальні гроші на автівку і якийсь ліміт на стоянку. Так само якісь талони на пересування в транспорті, які водій потім зможе обміняти на гроші. Це буде справедливо, бо тепер все суспільство буде задіяне в цій справі. А так влада навмисно ********* людей лобом, перекладаючи свою відповідальність за ветеранів на якийсь вузький прошарок суспільства, наприклад водії маршруток.
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24.09.2021 16:05
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еще разрешили заплывать за буйки , стоять под стрелой и переходить дорогу на красный
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24.09.2021 15:48 Ответить
ну не 3 ляма за кредиты, как у вас, лапотники
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24.09.2021 16:04 Ответить
Чому в друзях у упоротих українофобів завжди лише зебіли?
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25.09.2021 10:08 Ответить
ИМХО лучше бы распределили это деньгами.
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24.09.2021 16:02 Ответить
необеспеченные деньги=инфляция, бот
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24.09.2021 16:04 Ответить
почему вы называете ботами любого, кто имеет мнение, отличное от вашего?
Он все праивльно сказал. Привилегии - это вчерашний век.
Хотите дать - давайте деньгами. Ни к какой инфляции это не приведет, до сих пор же плата за парковки не привела к инфляции? нет.
Так же повлияет и если АТОшникам будут давать деньги на проезд или на парковки.
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24.09.2021 16:10 Ответить
потому что украинцы не сидят под впн с голландскими ип. нет смысла
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24.09.2021 18:02 Ответить
Ладно, в этот раз вместо послать туда, где тебе самое место, поясню на пальцах как это происходит со всякого вида льготами.
Во-первых, бесплатного никогда и ничего нет. Если услуга предоставляется, то за неё кто-то платит.
Бесплатный проезд пенсов, бесплатная медицина, бесплатные парковки бесплатное <_вставить свой вариант_> оплачивается из бюджета, который наполняется налогами и другими поступлениями (от тех же проездов и парковок).
Далее. На деле это примерно это выглядит так - гос организация, которая заведует парковками, примерно, пальцем в небо прикидывает сколько из паркующихся - АТОшники, может даже заказывают экспертную оценку (не за бесплатно, помним пункт первый), чтоб какой нибудь институт это посчитал. А после этого, с экспертным заключением в кармане, эта организация добивается (усспешно или нет - отдельный вопрос) компенсации себе недополученной прибыли.
Очевидно, что такая схема - непаханное коррупционное поле. Самое надёжное - выдать баблом, чтоб конкретный индивидуум сам решал - парковаться ему на эти деньги или мороженку купить.

В третьих. Задам тебе, Иван, как ведущему диванному экономическому эксперту, встречный вопрос. А что если попробовать распределять обеспеченные деньги? Чтоб небыло инфляции?
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24.09.2021 16:59 Ответить
в стране, где умеют считать деньги, считают так:
Бюджет города. строительство и ремонт коммуналки, коммуналка школам и больницам, дороги, озеленение и т.д.. имеется остаток. Остаток раздаем - помощь малообеспеченым, инвалидам, слепым, пенсам, сиротам, ветеранам.
И вот тут - пожалуйста, сколько денег есть - столько и даете на транспортные расходы. Можете, если денег хватает, хоть билет на самолет им оплатить, хоть парковку - дело такое.
И человек САМ решит, куда ему эти деньги тратить - на маршрутку, на метро или на парковку.
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24.09.2021 17:44 Ответить
так много писал. но 11.80 за это не дадут.
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24.09.2021 18:02 Ответить
я так понимаю, что комп, за которым ты работаешь, не имеет украинской раскладки и прав админских тебе тоже на него не дали?
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24.09.2021 18:25 Ответить
У тебя похоже та же ситуация ))
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24.09.2021 18:27 Ответить
Что за бред? Тогда ЛЮБЫЕ деньги из госбюджета или городского бюджета-"необеспеченные".
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24.09.2021 21:01 Ответить
Знову *********** лобом надавачів послуг і пільговиків. Якщо атошник припаркується на платній стоянці безкоштовно, то касир отримає меньше грошей, а значить буде так, чи інакше виказувати своє незадоволення. Дайте з бюджету атошнику мінімальні гроші на автівку і якийсь ліміт на стоянку. Так само якісь талони на пересування в транспорті, які водій потім зможе обміняти на гроші. Це буде справедливо, бо тепер все суспільство буде задіяне в цій справі. А так влада навмисно ********* людей лобом, перекладаючи свою відповідальність за ветеранів на якийсь вузький прошарок суспільства, наприклад водії маршруток.
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24.09.2021 16:05 Ответить
ох, деревянная сулима, наверное маршрутчиком работаешь?
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24.09.2021 16:18 Ответить
Ні, в мене інший бізнес. Але совістю, як ви, мародерські тролі, я не торгую
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25.09.2021 01:37 Ответить
откуда у тебя совесть?

ты готов откупится от людей суммой в 30 гривен)))
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25.09.2021 01:54 Ответить
Продавший совість хоче всіх навколо зробити такими самими заручниками лукавого. Вибач. Я совістю в політиці не торгував і вже навряд буду. Але це не означає, що в мене з моєю совістю повна злагода.
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25.09.2021 03:56 Ответить
І це будуть лєксуси прокурорів з корочками
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24.09.2021 16:08 Ответить
они и так ксивы тычут и уезжают
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24.09.2021 16:51 Ответить
очень тупое и популистическое решение. Хотите дать льготы АТОшникам - дайте им кэшем, или на карту.
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
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24.09.2021 16:08 Ответить
Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве .-Кодлану Коломойского это не понравится.Кодлан в сильной обиде на атошников, которые были против продажи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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24.09.2021 16:48 Ответить
Честных участников АТО и ООС обрекли на постоянные конфликты и хамство парковщиков .
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.
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24.09.2021 16:59 Ответить
может лучше всем по табельному раздать?
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24.09.2021 18:04 Ответить
Как отличить 3 -х месячних туристов ?
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24.09.2021 18:37 Ответить
Так, а в Киеве то парковщиков извели давно? Теперь через паркомат или по интернету.. И как это будет в таком случае?
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24.09.2021 21:04 Ответить
 
 