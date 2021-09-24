Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве
В Киеве предоставят льготы на пользование местами для парковки участникам антитеррористической операции на востоке Украины, Операции Объединенных сил и членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Такое решение приняли на заседании Киевсовета 23 сентября.
Отмечается, что целью принятия этого решения является расширение имеющегося объема социальных льгот для лиц, которые являются участниками боевых действий, членов семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предусмотренных действующим законодательством Украины путем предоставления льгот при пользовании местами для парковки.
"Важно признавать их особые заслуги перед государством и украинским народом, и предоставлять право на бесплатную парковку при пользовании местами для парковки в Киеве", - отметил депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Порайко.
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Он все праивльно сказал. Привилегии - это вчерашний век.
Хотите дать - давайте деньгами. Ни к какой инфляции это не приведет, до сих пор же плата за парковки не привела к инфляции? нет.
Так же повлияет и если АТОшникам будут давать деньги на проезд или на парковки.
Во-первых, бесплатного никогда и ничего нет. Если услуга предоставляется, то за неё кто-то платит.
Бесплатный проезд пенсов, бесплатная медицина, бесплатные парковки бесплатное <_вставить свой вариант_> оплачивается из бюджета, который наполняется налогами и другими поступлениями (от тех же проездов и парковок).
Далее. На деле это примерно это выглядит так - гос организация, которая заведует парковками, примерно, пальцем в небо прикидывает сколько из паркующихся - АТОшники, может даже заказывают экспертную оценку (не за бесплатно, помним пункт первый), чтоб какой нибудь институт это посчитал. А после этого, с экспертным заключением в кармане, эта организация добивается (усспешно или нет - отдельный вопрос) компенсации себе недополученной прибыли.
Очевидно, что такая схема - непаханное коррупционное поле. Самое надёжное - выдать баблом, чтоб конкретный индивидуум сам решал - парковаться ему на эти деньги или мороженку купить.
В третьих. Задам тебе, Иван, как ведущему диванному экономическому эксперту, встречный вопрос. А что если попробовать распределять обеспеченные деньги? Чтоб небыло инфляции?
Бюджет города. строительство и ремонт коммуналки, коммуналка школам и больницам, дороги, озеленение и т.д.. имеется остаток. Остаток раздаем - помощь малообеспеченым, инвалидам, слепым, пенсам, сиротам, ветеранам.
И вот тут - пожалуйста, сколько денег есть - столько и даете на транспортные расходы. Можете, если денег хватает, хоть билет на самолет им оплатить, хоть парковку - дело такое.
И человек САМ решит, куда ему эти деньги тратить - на маршрутку, на метро или на парковку.
ты готов откупится от людей суммой в 30 гривен)))
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.