Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве

В Киеве предоставят льготы на пользование местами для парковки участникам антитеррористической операции на востоке Украины, Операции Объединенных сил и членам семей погибших, которые имели статус участников боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Такое решение приняли на заседании Киевсовета 23 сентября.

Отмечается, что целью принятия этого решения является расширение имеющегося объема социальных льгот для лиц, которые являются участниками боевых действий, членов семей погибших, которые имели статус участников боевых действий, предусмотренных действующим законодательством Украины путем предоставления льгот при пользовании местами для парковки.

"Важно признавать их особые заслуги перед государством и украинским народом, и предоставлять право на бесплатную парковку при пользовании местами для парковки в Киеве", - отметил депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Порайко.

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