Паркування для учасників АТО та ООС стане безкоштовною в Києві
У Києві нададуть пільги на користування місцями для паркування учасникам антитерористичної операції на сході України, Операції Об'єднаних сил і членам сімей загиблих, які мали статус учасників бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.
Таке рішення ухвалили на засіданні Київради 23 вересня.
Зазначається, що прийняття цього рішення є розширення наявного обсягу соціальних пільг для осіб, які є учасниками бойових дій, членів сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, передбачених чинним законодавством України, шляхом надання пільг при користуванні місцями для паркування.
"Важливо визнавати їх особливі заслуги перед державою й українським народом, та надавати право на безкоштовне паркування при користуванні місцями для паркування у місті Києві", – зазначив депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайко.
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Он все праивльно сказал. Привилегии - это вчерашний век.
Хотите дать - давайте деньгами. Ни к какой инфляции это не приведет, до сих пор же плата за парковки не привела к инфляции? нет.
Так же повлияет и если АТОшникам будут давать деньги на проезд или на парковки.
Во-первых, бесплатного никогда и ничего нет. Если услуга предоставляется, то за неё кто-то платит.
Бесплатный проезд пенсов, бесплатная медицина, бесплатные парковки бесплатное <_вставить свой вариант_> оплачивается из бюджета, который наполняется налогами и другими поступлениями (от тех же проездов и парковок).
Далее. На деле это примерно это выглядит так - гос организация, которая заведует парковками, примерно, пальцем в небо прикидывает сколько из паркующихся - АТОшники, может даже заказывают экспертную оценку (не за бесплатно, помним пункт первый), чтоб какой нибудь институт это посчитал. А после этого, с экспертным заключением в кармане, эта организация добивается (усспешно или нет - отдельный вопрос) компенсации себе недополученной прибыли.
Очевидно, что такая схема - непаханное коррупционное поле. Самое надёжное - выдать баблом, чтоб конкретный индивидуум сам решал - парковаться ему на эти деньги или мороженку купить.
В третьих. Задам тебе, Иван, как ведущему диванному экономическому эксперту, встречный вопрос. А что если попробовать распределять обеспеченные деньги? Чтоб небыло инфляции?
Бюджет города. строительство и ремонт коммуналки, коммуналка школам и больницам, дороги, озеленение и т.д.. имеется остаток. Остаток раздаем - помощь малообеспеченым, инвалидам, слепым, пенсам, сиротам, ветеранам.
И вот тут - пожалуйста, сколько денег есть - столько и даете на транспортные расходы. Можете, если денег хватает, хоть билет на самолет им оплатить, хоть парковку - дело такое.
И человек САМ решит, куда ему эти деньги тратить - на маршрутку, на метро или на парковку.
ты готов откупится от людей суммой в 30 гривен)))
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.