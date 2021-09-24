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Паркування для учасників АТО та ООС стане безкоштовною в Києві

Паркування для учасників АТО та ООС стане безкоштовною в Києві

У Києві нададуть пільги на користування місцями для паркування учасникам антитерористичної операції на сході України, Операції Об'єднаних сил і членам сімей загиблих, які мали статус учасників бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Таке рішення ухвалили на засіданні Київради 23 вересня.

Зазначається, що прийняття цього рішення є розширення наявного обсягу соціальних пільг для осіб, які є учасниками бойових дій, членів сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, передбачених чинним законодавством України, шляхом надання пільг при користуванні місцями для паркування.

"Важливо визнавати їх особливі заслуги перед державою й українським народом, та надавати право на безкоштовне паркування при користуванні місцями для паркування у місті Києві", – зазначив депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайко.

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Автор: 

ветерани (1068) Київ (19429) Київрада (793) паркування (292)


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Топ коментарі
+6
очень тупое и популистическое решение. Хотите дать льготы АТОшникам - дайте им кэшем, или на карту.
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
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24.09.2021 16:08
+6
Честных участников АТО и ООС обрекли на постоянные конфликты и хамство парковщиков .
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.
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24.09.2021 16:59
+5
Знову *********** лобом надавачів послуг і пільговиків. Якщо атошник припаркується на платній стоянці безкоштовно, то касир отримає меньше грошей, а значить буде так, чи інакше виказувати своє незадоволення. Дайте з бюджету атошнику мінімальні гроші на автівку і якийсь ліміт на стоянку. Так само якісь талони на пересування в транспорті, які водій потім зможе обміняти на гроші. Це буде справедливо, бо тепер все суспільство буде задіяне в цій справі. А так влада навмисно ********* людей лобом, перекладаючи свою відповідальність за ветеранів на якийсь вузький прошарок суспільства, наприклад водії маршруток.
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24.09.2021 16:05
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еще разрешили заплывать за буйки , стоять под стрелой и переходить дорогу на красный
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24.09.2021 15:48 Відповісти
ну не 3 ляма за кредиты, как у вас, лапотники
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24.09.2021 16:04 Відповісти
Чому в друзях у упоротих українофобів завжди лише зебіли?
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25.09.2021 10:08 Відповісти
ИМХО лучше бы распределили это деньгами.
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24.09.2021 16:02 Відповісти
необеспеченные деньги=инфляция, бот
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24.09.2021 16:04 Відповісти
почему вы называете ботами любого, кто имеет мнение, отличное от вашего?
Он все праивльно сказал. Привилегии - это вчерашний век.
Хотите дать - давайте деньгами. Ни к какой инфляции это не приведет, до сих пор же плата за парковки не привела к инфляции? нет.
Так же повлияет и если АТОшникам будут давать деньги на проезд или на парковки.
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24.09.2021 16:10 Відповісти
потому что украинцы не сидят под впн с голландскими ип. нет смысла
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24.09.2021 18:02 Відповісти
Ладно, в этот раз вместо послать туда, где тебе самое место, поясню на пальцах как это происходит со всякого вида льготами.
Во-первых, бесплатного никогда и ничего нет. Если услуга предоставляется, то за неё кто-то платит.
Бесплатный проезд пенсов, бесплатная медицина, бесплатные парковки бесплатное <_вставить свой вариант_> оплачивается из бюджета, который наполняется налогами и другими поступлениями (от тех же проездов и парковок).
Далее. На деле это примерно это выглядит так - гос организация, которая заведует парковками, примерно, пальцем в небо прикидывает сколько из паркующихся - АТОшники, может даже заказывают экспертную оценку (не за бесплатно, помним пункт первый), чтоб какой нибудь институт это посчитал. А после этого, с экспертным заключением в кармане, эта организация добивается (усспешно или нет - отдельный вопрос) компенсации себе недополученной прибыли.
Очевидно, что такая схема - непаханное коррупционное поле. Самое надёжное - выдать баблом, чтоб конкретный индивидуум сам решал - парковаться ему на эти деньги или мороженку купить.

В третьих. Задам тебе, Иван, как ведущему диванному экономическому эксперту, встречный вопрос. А что если попробовать распределять обеспеченные деньги? Чтоб небыло инфляции?
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24.09.2021 16:59 Відповісти
в стране, где умеют считать деньги, считают так:
Бюджет города. строительство и ремонт коммуналки, коммуналка школам и больницам, дороги, озеленение и т.д.. имеется остаток. Остаток раздаем - помощь малообеспеченым, инвалидам, слепым, пенсам, сиротам, ветеранам.
И вот тут - пожалуйста, сколько денег есть - столько и даете на транспортные расходы. Можете, если денег хватает, хоть билет на самолет им оплатить, хоть парковку - дело такое.
И человек САМ решит, куда ему эти деньги тратить - на маршрутку, на метро или на парковку.
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24.09.2021 17:44 Відповісти
так много писал. но 11.80 за это не дадут.
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24.09.2021 18:02 Відповісти
я так понимаю, что комп, за которым ты работаешь, не имеет украинской раскладки и прав админских тебе тоже на него не дали?
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24.09.2021 18:25 Відповісти
У тебя похоже та же ситуация ))
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24.09.2021 18:27 Відповісти
Что за бред? Тогда ЛЮБЫЕ деньги из госбюджета или городского бюджета-"необеспеченные".
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24.09.2021 21:01 Відповісти
Знову *********** лобом надавачів послуг і пільговиків. Якщо атошник припаркується на платній стоянці безкоштовно, то касир отримає меньше грошей, а значить буде так, чи інакше виказувати своє незадоволення. Дайте з бюджету атошнику мінімальні гроші на автівку і якийсь ліміт на стоянку. Так само якісь талони на пересування в транспорті, які водій потім зможе обміняти на гроші. Це буде справедливо, бо тепер все суспільство буде задіяне в цій справі. А так влада навмисно ********* людей лобом, перекладаючи свою відповідальність за ветеранів на якийсь вузький прошарок суспільства, наприклад водії маршруток.
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24.09.2021 16:05 Відповісти
ох, деревянная сулима, наверное маршрутчиком работаешь?
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24.09.2021 16:18 Відповісти
Ні, в мене інший бізнес. Але совістю, як ви, мародерські тролі, я не торгую
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25.09.2021 01:37 Відповісти
откуда у тебя совесть?

ты готов откупится от людей суммой в 30 гривен)))
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25.09.2021 01:54 Відповісти
Продавший совість хоче всіх навколо зробити такими самими заручниками лукавого. Вибач. Я совістю в політиці не торгував і вже навряд буду. Але це не означає, що в мене з моєю совістю повна злагода.
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25.09.2021 03:56 Відповісти
І це будуть лєксуси прокурорів з корочками
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24.09.2021 16:08 Відповісти
они и так ксивы тычут и уезжают
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24.09.2021 16:51 Відповісти
очень тупое и популистическое решение. Хотите дать льготы АТОшникам - дайте им кэшем, или на карту.
А бизнес со своими желаниями нравиться перед выборами путать НЕЛЬЗЯ.
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24.09.2021 16:08 Відповісти
Парковка для участников АТО и ООС станет бесплатной в Киеве .-Кодлану Коломойского это не понравится.Кодлан в сильной обиде на атошников, которые были против продажи 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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24.09.2021 16:48 Відповісти
Честных участников АТО и ООС обрекли на постоянные конфликты и хамство парковщиков .
А те, кто получит корочку по своим каналам, будут прибавлять к ней служебное удостоверение и число атошников в Киеве зашкалит.
Как было с чернобыльскими ликвидаторами.
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24.09.2021 16:59 Відповісти
может лучше всем по табельному раздать?
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24.09.2021 18:04 Відповісти
Как отличить 3 -х месячних туристов ?
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24.09.2021 18:37 Відповісти
Так, а в Киеве то парковщиков извели давно? Теперь через паркомат или по интернету.. И как это будет в таком случае?
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24.09.2021 21:04 Відповісти
 
 