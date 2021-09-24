Паркування для учасників АТО та ООС стане безкоштовною в Києві

У Києві нададуть пільги на користування місцями для паркування учасникам антитерористичної операції на сході України, Операції Об'єднаних сил і членам сімей загиблих, які мали статус учасників бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київради.

Таке рішення ухвалили на засіданні Київради 23 вересня.

Зазначається, що прийняття цього рішення є розширення наявного обсягу соціальних пільг для осіб, які є учасниками бойових дій, членів сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, передбачених чинним законодавством України, шляхом надання пільг при користуванні місцями для паркування.

"Важливо визнавати їх особливі заслуги перед державою й українським народом, та надавати право на безкоштовне паркування при користуванні місцями для паркування у місті Києві", – зазначив депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайко.

Читайте також: 25-35 грн за годину: у Києві планують ввести плату за паркування біля власного будинку