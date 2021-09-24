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Новости
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"Слуги народа" уменьшили пределы Киева, чтобы украсть лес, - движение "Честно"

К исключению Беличанского леса из границ Киева и присоединению его к территории области причастны представители партии "Слуга народа".

Об этом заявила активистка ОО "Движение Честно" Ирина Федорив в публикации на сайте Lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

В частности, она отмечает, что за эти тысячи гектаров столичной земли уже 12 лет ведут борьбу ирпенские застройщики, которые организовали схему дерибана леса. И ряд факторов свидетельствуют о сотрудничестве застройщиков Ирпеня и представителей партии "Слуга народа", в частности Андрея Клочко.

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"Во время реформы децентрализации громаду поселка - несколько десятков тысяч граждан - сделали заложниками. Несмотря на требование общества, которое высказало большинство участников общественных слушаний, Коцюбинское НЕ присоединили к Киеву. Решение блокировал глава комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Клочко ("Слуга народа"), который взялся сопредседательствовать в рабочей группе по этому вопросу и за полтора года ни разу не собрал эту группу, хотя дал слово это сделать 24 июля 2020 года. Именно у семьи Андрея Клочко журналисты "Bigus.Info" нашли немалые доходы. И это совпало по времени с тем, что у Клочко появилась приемная в Ирпене, его снимает информационный ресурс ITV, связанный с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком", - пишет Ирина Федорив.

Кроме того, письмо о создании рабочей группы по пересмотру границ Киева и области, по информации Федорив, подписала другая представительница "Слуги народа" - Наталья Гунько, которая возглавляет Киевский областной совет.

"Сети поселка связаны в большей степени со столицей - отопление, водоснабжение, водоотвод. Поселок не присоединяют к Киеву, потому что против воли громады выступают застройщики, для которых отдельное Коцюбинское - это шанс попробовать снова урвать Беличанский лес под застройку. Во время каждого политического цикла застройщики Ирпеня находят взаимопонимание с центральной властью. В прошлом политическом цикле это был БПП, теперь это "Слуги народа"... А то, что лес нельзя дерибанить и включать в пределы области - это уже очевидные вещи. В 2021 году граница леса, согласно схеме планирования нацпарка, вынесена в натуру и она соответствует границам города Киева ", - пишет Ирина Федорив.

Как сообщалось, 9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева.

23 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Киевскому областному совету, Офису генпрокурора, НАБУ и другим правоохранительным органам о недопущении противоправного изъятия земель территориальной громады Киева и изменения границ Киева внеправовым способом.

Автор: 

земля (1946) Ирпень (370) Киев (25489) Киевская область (4118) лес (627) облсовет (538) застройка (711) Карплюк Владимир (27) ЧЕСНО (101) Слуга народа (2629) Клочко Андрей (38) Гунько Наталия (5)


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Топ комментарии
+23
ви думали що Велике Крадівництво то лише дороги ?

ви жорстко помиляєтесь!

настали дни веселые!
ЗЕльоные деньки !

.
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24.09.2021 15:47
+12
тело Яныка живое и кушает сладкие помидоры в Ростове, а

поганая душонка уже переселилась в ЗЕлю - идет по той же кривой дорожке к диктатуре
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24.09.2021 15:59
+11
дивлячись як ЗЕля стає Яником,
я починаю вірити в індійські релігії із реінкарнацією
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24.09.2021 15:50
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Правила форума Совет форумчан
ви думали що Велике Крадівництво то лише дороги ?

ви жорстко помиляєтесь!

настали дни веселые!
ЗЕльоные деньки !

.
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24.09.2021 15:47 Ответить
дивлячись як ЗЕля стає Яником,
я починаю вірити в індійські релігії із реінкарнацією
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24.09.2021 15:50 Ответить
так Яник же ще живий
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24.09.2021 15:55 Ответить
тело Яныка живое и кушает сладкие помидоры в Ростове, а

поганая душонка уже переселилась в ЗЕлю - идет по той же кривой дорожке к диктатуре
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24.09.2021 15:59 Ответить
бггг, річниця контузії тупим твьордим прєдмєтом "яйце"

Хазарократ@DistMist



17 років тому ледве не ******* Проффесора

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24.09.2021 16:04 Ответить
а не ударить ли нам яйцами по ОПе нашего преЗЕка ?

фиеста ведь....
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24.09.2021 16:13 Ответить
То що Яник пережив, шмаркля не переживе...
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24.09.2021 17:39 Ответить
ото вірно !
добірне яйце від гарної курки сморчка ЗЕльоного і вбити може
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24.09.2021 18:31 Ответить
А его кто-то видел в последнее время? Может прикопан уже давно. Мавр сделал свое дело, мавр должен уйти. И чаек с полонием не надо через полмира везти, всё рядом. А видосиков наклепать из имеющегося материала всегда можно, хоть на 100 лет вперед.
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24.09.2021 16:01 Ответить
Столицу нужно перенести в Рокитное. Или в Вознесенск. Да даже Кременчук подойдет. А вот в Харьков нельзя ни в коем случае. По сто одной причине.
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24.09.2021 16:05 Ответить
ото ж бо:

"Харків, Харків,
Де твоє обличчя,
Де твій клич.. ?"
Хвильовий
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24.09.2021 16:29 Ответить
Прикольная идея Уменьшите Киев до Банковой и украдите Трою с Борщагой
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24.09.2021 15:53 Ответить
банду - геть!
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24.09.2021 15:54 Ответить
ЗЕнду геть !
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24.09.2021 16:00 Ответить
Зеле- импичмент!
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24.09.2021 17:40 Ответить
суд має бути справедливим, але скорим, щоб підсудний довго не мучився.
імпічмент нам ні до чого, є інші швидкі методи та засоби....
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24.09.2021 18:34 Ответить
Висадити мільярд дерев - це операція-прикриття для дерибану ЗЄшоблою.
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24.09.2021 15:57 Ответить
Уважаемая, подавай в суд, в чем проблема! Меньше трандежа - больше дела!
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24.09.2021 15:59 Ответить
і вона така: на цирла - і побігла подавати!
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24.09.2021 16:02 Ответить
Угу, в тот самый Окружной Административный, с судьей Вовком, там её как раз уже давно поджидают застройщики, чтобы на совершенно законных основаниях выиграть дело
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24.09.2021 16:07 Ответить
с таким же успехом можно в СпортЛото написать
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24.09.2021 16:12 Ответить
ето всьо вракі парахаботскіє! прадаліся курви за рошенки все знают що слуги самиє чєсниє і прахвесіанальниє! клянусь вавиною бабушкою
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24.09.2021 16:02 Ответить
"Слуги суки народа" уменьшили пределы Киева, чтобы украсть лес, - движение "Честно"
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24.09.2021 16:04 Ответить
НАГЛОЕ ЗЕЛЕНОЕ ВОРЬЁ.......
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24.09.2021 16:08 Ответить
"эпоха бидности прошла"
не правда ли, ЗЕльоные наши служки ?
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24.09.2021 16:15 Ответить
а что там Педалик? он ничего не знает?? или че молчит??? в доляхе, что ли??
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24.09.2021 16:14 Ответить
У зеленої потолочі немає долі. У неї ВСЯ ПОВНОТА ВЛАДИ, надана "мудрим" нарідом.
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24.09.2021 16:16 Ответить
ну давай еще про великого гетьмана петра расскажи?
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24.09.2021 23:51 Ответить
Сарана
Стадна форма здійснює великі міграції групами в мільйони особин та може повністю знищувати зелену рослинність.
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24.09.2021 16:15 Ответить
опасна именно стадная - 73% ,
а до того - безобидный ЗЕльоненький кузнечик-хохмач из 95 квартала
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24.09.2021 16:17 Ответить
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24.09.2021 16:24 Ответить
трансформується....
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24.09.2021 18:35 Ответить
Ну да, а так бы дерибанил Веталь)))
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24.09.2021 16:28 Ответить
https://www.facebook.com/nataliiayusupova/posts/2050006981823495 Не могут люди вчера ещё танцевавшие или поющие, или ещё чем-то занимавшиеся, вдруг стать первыми лицами страны, руководить миллионами жизней и государством. Вернее, у нас могут, но их правление убивает итак истекающую кровью страну. На нас смотрят как на иди@тов, нигде такого нет и не будет. Не может человек окончивший Гарвард и прошедший большой политический путь всерьёз воспринимать вчерашних комиков.
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24.09.2021 16:28 Ответить
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24.09.2021 16:38 Ответить
зеленский со своим плядским шапито дорвался до власти с одной целью - грабить лохов которые их избрали
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24.09.2021 16:42 Ответить
саранча. в прямом и переносном смысле
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24.09.2021 17:27 Ответить
Ну це ж не про Пєтю!
Стадо на таке не реагує
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24.09.2021 19:50 Ответить
ТОЛЬКО МОГИЛА ГОРБАТОГО ИСПРАВИТ !!!
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24.09.2021 22:27 Ответить
 
 