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Укрзализныця повышает тарифы, но качество услуг по перевозке значительно ухудшилось, – Турманов

Укрзализныця повышает тарифы, но качество услуг по перевозке значительно ухудшилось, – Турманов

"Укрзалізниця" постоянно повышает тарифы на перевозку, но при этом халатно относится к выполнению своих обязательств и не улучшает качество своих услуг.

 Об этом заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

"Очередное повышение тарифов УЗ – это удар по угольной отрасли. Мы же отправляем уголь на наши тепловые электростанции через ж/д вагоны, для нас очень большой финансовый напряг и удар. Ведь угольная отрасль и так разбалансированная, добивать будем еще повышением тарифом", – рассказал Турманов.

К тому же, по его словам, регулярное повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой не означает улучшение качества предоставляемых услуг. В частности, "Укрзалізниця" постоянно задерживает поставку вагонов.

"Нам постоянно эта УЗ не поставляет вагоны. Постоянно. Вот на складах уголь скопился и его нужно реализовать, отвезти, выплатить зарплату… Вот такая ситуация с УЗ. Они только и знают, что повысить тариф. А как исполнять свои обязанности, они забывают", - объяснил Турманов.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к падению конкурентоспособности отечественной промышленности и тяжелым экономическим последствиям для экономики.

Напомним, 17 августа "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. Еще одно повышение тарифов запланировано на начало 2022 года. В результате тарифы на перевозку грузов первого класса вырастут почти в полтора раза.

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Надо увольнять из УЗ всех топ-менеджеров. Это ОПГ оорганизовалась с целью ограбления государства.
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24.09.2021 16:55 Ответить
Залізниця не повищує тарифи багато років... Тариф потрібно мінімум підняти на 150%.. А краще до європейського рівня.. На 300%.. Миж у Європу ідемо
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24.09.2021 22:51 Ответить
А почему до европейского уровня? Почему не придумать свой уровень, который будет раза в два выше европейского? А что, мы этого недостойны, что ли?
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25.09.2021 00:32 Ответить
Укрзалізницею керує жид Смілянський який призначив собі зарплату вищу ніж отримує президент США. Чого Ви хотіли? Ви ж голосували за жида то й отримуйте те за що голосували - там де один там їх відразу "легіон".
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24.09.2021 18:04 Ответить
А наглядовый совет? Там заседания проводились по два раза в месяц и за это они получали от 300тыщ. в месяц, при том что предприятие постоянно на грани банкротства. Это нормально? УЗ уже потеряло свыше 150 тыщ. своего персонала и это только за годы правления ЗЕленой швали.
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24.09.2021 18:56 Ответить
Так але прибутки залізниці виросли в 10 разів.. Порівняно з часаби Паця барижного
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24.09.2021 22:52 Ответить
Не успели разогнать наглядову раду УЗ, как сразу-же обьявили что те неуки довели железку до банкротства. Но никого сажать не будут, ведь это такой пустяк развалить стратегическое предприятие страны.)))
А Сырожа Лещенко уже пристроился на телеканале Зеленского и там продолжает нести всякую брехню вперемешку с грязью, как это у него отлично получается.)))
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24.09.2021 18:53 Ответить
Так посмотрите статистику отремонтированных и купленных вагонов. С чего бы там качеству улучшаться? И зарплаты людям не повышают, им тоже особого понту стараться нет
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25.09.2021 00:22 Ответить
 
 