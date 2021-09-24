Укрзализныця повышает тарифы, но качество услуг по перевозке значительно ухудшилось, – Турманов

"Укрзалізниця" постоянно повышает тарифы на перевозку, но при этом халатно относится к выполнению своих обязательств и не улучшает качество своих услуг.

Об этом заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктор Турманов.

"Очередное повышение тарифов УЗ – это удар по угольной отрасли. Мы же отправляем уголь на наши тепловые электростанции через ж/д вагоны, для нас очень большой финансовый напряг и удар. Ведь угольная отрасль и так разбалансированная, добивать будем еще повышением тарифом", – рассказал Турманов.

К тому же, по его словам, регулярное повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой не означает улучшение качества предоставляемых услуг. В частности, "Укрзалізниця" постоянно задерживает поставку вагонов.

"Нам постоянно эта УЗ не поставляет вагоны. Постоянно. Вот на складах уголь скопился и его нужно реализовать, отвезти, выплатить зарплату… Вот такая ситуация с УЗ. Они только и знают, что повысить тариф. А как исполнять свои обязанности, они забывают", - объяснил Турманов.

Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов на грузоперевозки, Мининфраструктуры должно провести давно назревшую реформу "Укрзалізниці", а не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес.

В свою очередь народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что повышение тарифов на перевозку грузов железной дорогой в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к падению конкурентоспособности отечественной промышленности и тяжелым экономическим последствиям для экономики.

Напомним, 17 августа "Укрзалізниця" повысила тарифы на грузовые перевозки, хотя планировала сделать это с 1 сентября. Еще одно повышение тарифов запланировано на начало 2022 года. В результате тарифы на перевозку грузов первого класса вырастут почти в полтора раза.