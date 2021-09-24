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"Укрзалізниця" підвищує тарифи, але якість послуг з перевезення значно погіршилася, - Турманов

"Укрзалізниця" постійно підвищує тарифи на перевезення, але при цьому халатно ставиться до виконання своїх зобов'язань і не покращує якість своїх послуг.

Про це заявив голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов.

"Чергове підвищення тарифів УЗ – це удар по вугільній галузі. Ми ж відправляємо вугілля на наші теплові електростанції через ж/д вагони, для нас дуже великий фінансовий напряг і удар. Адже вугільна галузь і так розбалансована, добивати будемо ще підвищенням тарифом", – розповів Турманов.

До того ж, за його словами, регулярне підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею не означає поліпшення якості послуг, що надаються. Зокрема, "Укрзалізниця" постійно затримує поставку вагонів

"Нам постійно ця УЗ не поставляє вагони. Постійно. Ось на складах вугілля скупчилося і його потрібно реалізувати, відвезти, виплатити зарплату ... Ось така ситуація з УЗ. Вони тільки і знають, що підвищити тариф. А як виконувати свої обов'язки, вони забувають" , - пояснив Турманов.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею в умовах падіння цін на сировину на світових ринках призведе до падіння конкурентоспроможності вітчизняної промисловості і тяжких економічних наслідків для економіки.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня. Ще одне підвищення тарифів заплановано на початок 2022 року. В результаті тарифи на перевезення вантажів першого класу виростуть майже в півтора рази.

Автор: 

тарифи (2023) Укрзалізниця (6834)


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Надо увольнять из УЗ всех топ-менеджеров. Это ОПГ оорганизовалась с целью ограбления государства.
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24.09.2021 16:55 Відповісти
Залізниця не повищує тарифи багато років... Тариф потрібно мінімум підняти на 150%.. А краще до європейського рівня.. На 300%.. Миж у Європу ідемо
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24.09.2021 22:51 Відповісти
А почему до европейского уровня? Почему не придумать свой уровень, который будет раза в два выше европейского? А что, мы этого недостойны, что ли?
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25.09.2021 00:32 Відповісти
Укрзалізницею керує жид Смілянський який призначив собі зарплату вищу ніж отримує президент США. Чого Ви хотіли? Ви ж голосували за жида то й отримуйте те за що голосували - там де один там їх відразу "легіон".
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24.09.2021 18:04 Відповісти
А наглядовый совет? Там заседания проводились по два раза в месяц и за это они получали от 300тыщ. в месяц, при том что предприятие постоянно на грани банкротства. Это нормально? УЗ уже потеряло свыше 150 тыщ. своего персонала и это только за годы правления ЗЕленой швали.
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24.09.2021 18:56 Відповісти
Так але прибутки залізниці виросли в 10 разів.. Порівняно з часаби Паця барижного
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24.09.2021 22:52 Відповісти
Не успели разогнать наглядову раду УЗ, как сразу-же обьявили что те неуки довели железку до банкротства. Но никого сажать не будут, ведь это такой пустяк развалить стратегическое предприятие страны.)))
А Сырожа Лещенко уже пристроился на телеканале Зеленского и там продолжает нести всякую брехню вперемешку с грязью, как это у него отлично получается.)))
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24.09.2021 18:53 Відповісти
Так посмотрите статистику отремонтированных и купленных вагонов. С чего бы там качеству улучшаться? И зарплаты людям не повышают, им тоже особого понту стараться нет
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25.09.2021 00:22 Відповісти
 
 