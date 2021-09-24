"Укрзалізниця" підвищує тарифи, але якість послуг з перевезення значно погіршилася, - Турманов

"Укрзалізниця" постійно підвищує тарифи на перевезення, але при цьому халатно ставиться до виконання своїх зобов'язань і не покращує якість своїх послуг.

Про це заявив голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов.

"Чергове підвищення тарифів УЗ – це удар по вугільній галузі. Ми ж відправляємо вугілля на наші теплові електростанції через ж/д вагони, для нас дуже великий фінансовий напряг і удар. Адже вугільна галузь і так розбалансована, добивати будемо ще підвищенням тарифом", – розповів Турманов.

До того ж, за його словами, регулярне підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею не означає поліпшення якості послуг, що надаються. Зокрема, "Укрзалізниця" постійно затримує поставку вагонів

"Нам постійно ця УЗ не поставляє вагони. Постійно. Ось на складах вугілля скупчилося і його потрібно реалізувати, відвезти, виплатити зарплату ... Ось така ситуація з УЗ. Вони тільки і знають, що підвищити тариф. А як виконувати свої обов'язки, вони забувають" , - пояснив Турманов.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що перш ніж пропонувати чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення, Мінінфраструктури повинно провести давно назрілу реформу "Укрзалізниці", а не перекладати фінансові проблеми компанії на бізнес.

У свою чергу народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею в умовах падіння цін на сировину на світових ринках призведе до падіння конкурентоспроможності вітчизняної промисловості і тяжких економічних наслідків для економіки.

Нагадаємо, 17 серпня "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажні перевезення, хоча планувала зробити це з 1 вересня. Ще одне підвищення тарифів заплановано на початок 2022 року. В результаті тарифи на перевезення вантажів першого класу виростуть майже в півтора рази.