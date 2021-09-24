Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"

Текстовое расследование почти готово. Оно будет опубликовано в течение двух недель. Еще через полгода расследователи собираются выпустить документальный фильм о Вагнергейте.

Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем - в ближайшие две недели. А потом приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, на это понадобится еще как минимум шесть месяцев", - рассказал Грозев.

По его словам, от завершения расследования Вагнергейта все время отвлекают новые преступления, которые совершаются в мире и за расследование которых берется команда Bellingcat.

Смотрите: "Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО

"Мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина в этом расследовании, благодаря естественным политическим процессам в Украине. Мы видим, что оно становится все более и более прозрачным. Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев.