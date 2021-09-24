Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"
Текстовое расследование почти готово. Оно будет опубликовано в течение двух недель. Еще через полгода расследователи собираются выпустить документальный фильм о Вагнергейте.
Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем - в ближайшие две недели. А потом приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, на это понадобится еще как минимум шесть месяцев", - рассказал Грозев.
По его словам, от завершения расследования Вагнергейта все время отвлекают новые преступления, которые совершаются в мире и за расследование которых берется команда Bellingcat.
"Мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина в этом расследовании, благодаря естественным политическим процессам в Украине. Мы видим, что оно становится все более и более прозрачным. Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев.
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100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
Ха! А яка офіційна версія? Зелька, - Я не я, меня тут не стояло. Оце офіційна версія? )))
ну и где он,а?
и сейчас ничего не будет,потому как для Грозева это бизнес! и если ты и тебе подобные этого не понимают,то это ваши проблемы.
МН17 был сбит над оккупированной территорией,и добыть информацию,было крайне сложно,к тому же её приходилось собирать по крупицам и 100 раз перепроверять. даже сейчас и то ни хрена до конца неизвестно
а с предательством всё под боком. все свидетели здесь,готовы давать показания...
но Грозев тянет резину-Почему? а потому что гешефт!
🤔
Байден спустя 20 лет частично рассекретил работу спецслужб США по 11му сентября.
И только у нас требуют отчёта сразу после операции, а лучше даже ДО неё.
А некоторые особо "умные" требуют даже отчёта л сотрудничестве с иностранными службами. Совсем ополоумели? Кто ж после такого будет с нами сотрудничать? Чисто Х-йлу на руку!!!
Грозев. Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.
А что так? Ты, Олег Абраменко, покушение готовишь, что ль?
- "сбылась мечта идиота"(с)
Не тяни кота за все подробности (с)
И то прозреют не все а та часть которая активна и вобще вкурсе что существует такая тема как Вагнергейт... Так что не надейтесь сильно, у нас логика и мышление у сограждан не работает
_А, это вместо правды о произошедшем? Да пошёл ты!