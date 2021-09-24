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Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о "вагнеровцах"

Bellingcat в течение двух недель обнародует текст расследования о

Текстовое расследование почти готово. Оно будет опубликовано в течение двух недель. Еще через полгода расследователи собираются выпустить документальный фильм о Вагнергейте.

Об этом журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью "НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Текстовое расследование готово. Мы, скорее всего, на днях его опубликуем - в ближайшие две недели. А потом приложим все усилия, чтобы сделать качественный двухчасовой документальный фильм, который получит Оскар. Я уверен, на это понадобится еще как минимум шесть месяцев", - рассказал Грозев.

По его словам, от завершения расследования Вагнергейта все время отвлекают новые преступления, которые совершаются в мире и за расследование которых берется команда Bellingcat.

Смотрите: "Полусорванную операцию можно было превратить в "плюс", опубликовав ее материалы. Люди понимают, что операция была и отрицание выглядит провалом", - Грозев о "Вагнергейте". ВИДЕО

"Мне очень интересно посмотреть, насколько публичной будет истина в этом расследовании, благодаря естественным политическим процессам в Украине. Мы видим, что оно становится все более и более прозрачным. Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев.

Автор: 

Bellingcat (139) ЧВК Вагнер (1332) Христо Грозев (55)


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Топ комментарии
+27
Чекаємо. Хочеться вірити, що та мразота, яка злила цю операцію по "вагнерівцям" постане перед судом. І не важливо, що це може відбутися через 2,5 роки.
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24.09.2021 18:47
+24
то-то вислюк оманський и безуглая так торопятся.. Пока пинок от СНН не получили - сидели тихо и не проводили заседаний "комиссии", а тут запрыгали и резво начали иммитировать бурную деятельность по написанию "отчета)
100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
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24.09.2021 18:49
+24
Прикинь, зе-лох слил путлеру операцию украинской разведки, а ему не заплатили кремлефашисты
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24.09.2021 18:53
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не заплатили?
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24.09.2021 18:47 Ответить
Прикинь, зе-лох слил путлеру операцию украинской разведки, а ему не заплатили кремлефашисты
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24.09.2021 18:53 Ответить
Чекаємо. Хочеться вірити, що та мразота, яка злила цю операцію по "вагнерівцям" постане перед судом. І не важливо, що це може відбутися через 2,5 роки.
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24.09.2021 18:47 Ответить
Какая еще публикация?
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24.09.2021 19:03 Ответить
не выдумывай. Там уже всё куплено, не зря же авторы "расследования" заезжали к ермаку за конвертиком. А потом делали неоднозначные заявления, а потом переносили сроки 100 раз.
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25.09.2021 02:03 Ответить
А в мае Bellingcat уже показали фильм-расследование.
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24.09.2021 18:49 Ответить
У гордошки спроси. Этот лысый хмырь все знает
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24.09.2021 18:50 Ответить
Хорошая идея. Надо узнать у него кто стрелял в машину шофера.
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24.09.2021 18:55 Ответить
Пирамидки лучше купи - они и лечат, и снииают порчу, и предсказывают
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24.09.2021 18:57 Ответить
Ты сейчас рекламируешь пирамидки гордона за деньги или основываясь на собственном опыте?
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24.09.2021 19:02 Ответить
не шофера, а шерифа)
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24.09.2021 19:30 Ответить
то-то вислюк оманський и безуглая так торопятся.. Пока пинок от СНН не получили - сидели тихо и не проводили заседаний "комиссии", а тут запрыгали и резво начали иммитировать бурную деятельность по написанию "отчета)
100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
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24.09.2021 18:49 Ответить
100% Безумная сядет при новой власти, как и Стефанчук и прочие арахамии... Им мест в самолете не найдется=)
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24.09.2021 19:09 Ответить
І бубочка сяде, якщо єрмак його подушкою не задушить, перед тим, як втекти...
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24.09.2021 19:33 Ответить
Бубочка не доживет... Это абсолютно точно
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24.09.2021 19:56 Ответить
Неудивлюсь если зе-сепары устроят терракт, как их дружбан путлер, чтобы заглушить в сми резонанс держ зрады презека
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24.09.2021 18:49 Ответить
Как это ни парадоксально звучит, но после спектакля с "покушением" на Шефира это вполне вероятное событие. И это нихрена не по приколу как до сих пор думает четверть избирателей.
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24.09.2021 18:58 Ответить
Похоже у них это в некоторую рекурсию превратилось - устраиваем событие "В" которое будет отвлекать от события "А", а для того чтобы отвлечь от события "В" устроим событие "С". В свою очередь чтобы отвлечь от события "С"...
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24.09.2021 18:59 Ответить
Они дома могут начать взрывать. Они всё делают как делал Путлер. Никакой своей выдумки.
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24.09.2021 19:12 Ответить
Вже намагалися.
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24.09.2021 19:37 Ответить
Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев.
Ха! А яка офіційна версія? Зелька, - Я не я, меня тут не стояло. Оце офіційна версія? )))
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24.09.2021 18:49 Ответить
официальная версия проста, о ней говорят и пишут более года: вислюк оманський и ермак слили кремлю операцию по захвату вагнеровцев и теперь пытаются отмазаться.
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24.09.2021 18:54 Ответить
Официальную версию клоун озвучил мосейчук - что это он слил операцию
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24.09.2021 18:55 Ответить
Не можу змусити себе дивитися і слухати бред, який читає це ЗЕлене опудало. Якщо він так сказав. то це виходить, що сам себе здав. Це ж тюрма. То, не дарма він про срок починає міркувати...)))
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24.09.2021 19:04 Ответить
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24.09.2021 19:57 Ответить
У мене особисто , крім блєвоти , інших емоцій не викликає виступи зенаркомана !
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24.09.2021 20:39 Ответить
п.с. собственно "официальной версии у клована и ермака" не было изначально, они каждый день меняли показания.. как кацапы - про сбитый Боинг.
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24.09.2021 18:57 Ответить
если судить по Грозеву,то болгары великие 3,14Zдуны!
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24.09.2021 18:50 Ответить
Ну тебе звездун подоляка виднее
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24.09.2021 18:56 Ответить
Грозєв відкрив світу правду про МН17! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:26 Ответить
а ну напомни мне,аль не в конце марта 2021 года должен был выйти фильмец про вагнергейт?

ну и где он,а?

и сейчас ничего не будет,потому как для Грозева это бизнес! и если ты и тебе подобные этого не понимают,то это ваши проблемы.
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24.09.2021 21:38 Ответить
А нагадай-но, скільки часу люди чекали фільм по МН17?
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24.09.2021 21:43 Ответить
ты чего то не понимаешь....сбитый международный рейс во время роССийской агрессии и предательство в ОП это разные вещи.
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24.09.2021 21:58 Ответить
Я до того, що по МН17 строки виходу розсліування теж неодноразово переносили... А тоді ж і карантину не було!
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24.09.2021 22:04 Ответить
я же говорю-не понимаешь!

МН17 был сбит над оккупированной территорией,и добыть информацию,было крайне сложно,к тому же её приходилось собирать по крупицам и 100 раз перепроверять. даже сейчас и то ни хрена до конца неизвестно

а с предательством всё под боком. все свидетели здесь,готовы давать показания...

но Грозев тянет резину-Почему? а потому что гешефт!
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24.09.2021 22:10 Ответить
к тому же,Грозев лично анонсировал показ фильма в марте. так что прежде чем кого то в чём то обвинять,надо анализировать факты.
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24.09.2021 22:00 Ответить
Как по мне , самым великим звездуном и популистом является ваш зепоц 😆
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24.09.2021 20:41 Ответить
не-не...ты Ч(М)удак свои грехи на здоровую голову не вали...обгадились с выбором,теперь жуйте,до оскомины!
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24.09.2021 21:40 Ответить
Не смішили б вже людей з цим "белінгатом".
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24.09.2021 18:50 Ответить
Какого года??
🤔
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24.09.2021 18:52 Ответить
Вощето работа спецслужб удачная ли, нет, должна быт под секретом.
Байден спустя 20 лет частично рассекретил работу спецслужб США по 11му сентября.
И только у нас требуют отчёта сразу после операции, а лучше даже ДО неё.
А некоторые особо "умные" требуют даже отчёта л сотрудничестве с иностранными службами. Совсем ополоумели? Кто ж после такого будет с нами сотрудничать? Чисто Х-йлу на руку!!!
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24.09.2021 18:54 Ответить
Операція не пройшла тому що якась падла єрмак скорше за все, і його дружбан зєлєпукін, мало ймовірно злили, тобто зрадили Україні!!!! Тому все можно відкрито розслідувати, звичайно те що можно подати в смі, без тонкощів!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 19:00 Ответить
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24.09.2021 18:56 Ответить
Пока звиздуны - зе-упыри, которые не могут определиться была ли операция или еще ее не было
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24.09.2021 18:59 Ответить
Від кого ви це чули? Від дмітрія штопаного?

Грозев. Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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24.09.2021 19:21 Ответить
зелебабуїн
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24.09.2021 20:26 Ответить
Грозєв відкрив світу правду про МН17 і про Солсбері! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:27 Ответить
Опублікуєм подробности коториє не будут протіворечіть офіціальним разследованіям шо це значить прийшли до спільного знаменника
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24.09.2021 19:09 Ответить
официальная версия проста, о ней говорят и пишут более года: вислюк оманський и ермак слили кремлю операцию по захвату вагнеровцев и теперь пытаются отмазаться.
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24.09.2021 19:12 Ответить
Слава Богу!!!
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24.09.2021 19:13 Ответить
Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.
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24.09.2021 19:14 Ответить
З якого переляку?
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24.09.2021 19:17 Ответить


Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.

А что так? Ты, Олег Абраменко, покушение готовишь, что ль?
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24.09.2021 19:40 Ответить
Уже устали ждать
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24.09.2021 19:15 Ответить
Ой, а як зЕ-рмак втомився чекати.
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24.09.2021 19:18 Ответить
Да нормальным людям все понятно-слив.Как может иначе??
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24.09.2021 19:29 Ответить
Если бы операцию не слили, то Путин бы напал! Героев Украины Зе и Е....!!!
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24.09.2021 19:29 Ответить
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24.09.2021 20:27 Ответить
Или снова не обнародуют
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24.09.2021 19:31 Ответить
Оскар - это же голубая мечта по-прежнему зелёного прездобола и его зекомандЫ..
- "сбылась мечта идиота"(с)
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24.09.2021 19:31 Ответить
ця абізянка криворіжська війде в історію як зрадник
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24.09.2021 20:28 Ответить
В мае всё было готово, но... что-то пошло не так и не удивлюсь, если новый фильм снимают по сценарию зелёной сопли(
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24.09.2021 19:33 Ответить
Грозев, запускай уже.

Не тяни кота за все подробности (с)
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24.09.2021 19:36 Ответить
Значит шпана ОП будет целых две недели прессовать Бурбу, пока не сломает, может надо идти его отбивать?
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24.09.2021 19:49 Ответить
Если кто-то надеется что вся зелень сразу прозреет- это зря. Эти люди прозреют только после просмотра именно Фильма- ведь они априори анализировать не кмеют- им надо разжевать и красиво подать, эффектно.
И то прозреют не все а та часть которая активна и вобще вкурсе что существует такая тема как Вагнергейт... Так что не надейтесь сильно, у нас логика и мышление у сограждан не работает
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24.09.2021 19:55 Ответить
Грозеву нужно вести расследование о краже кур и гусей,может там что-нибудь получится.
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24.09.2021 20:02 Ответить
Этого Грязева даже комментировать смешно.
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24.09.2021 20:19 Ответить
Грозєв відкрив світу правду про МН17! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:27 Ответить
невже ви не взнали його?Це бот зелебабуїнчик без мізків.
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24.09.2021 20:30 Ответить
... и в главной роли Голобородько?
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24.09.2021 20:34 Ответить
Дилетантам доверили инфу, какой там слив. До булави треба голови
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24.09.2021 20:36 Ответить
Скоріш все - вже готово, просто чекають, на чому обсереться прилюдно , нарешті, у своєму заключному брифінгу Мар"яшка
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24.09.2021 20:39 Ответить
"...мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев"
_А, это вместо правды о произошедшем? Да пошёл ты!
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24.09.2021 21:45 Ответить
Короче , (ука где фильм ? Он таки есть ,или это все нервы Хочу фильм

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24.09.2021 23:19 Ответить
 
 