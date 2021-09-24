Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про "вагнерівців"

Текстове розслідування майже готове. Воно буде опубліковано впродовж двох тижнів. Ще через пів року розслідувачі збираються випустити документальний фільм про Вагнергейт.

Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Текстове розслідування готове. Ми, швидше за все, днями його опублікуємо - у найближчі два тижні. А потім докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, на це знадобиться ще як мінімум шість місяців", - розповів Грозєв.

За його словами, від завершення розслідування Вагнергейту весь час відволікають нові злочини, які скоюються у світі і за розслідування яких береться команда Bellingcat.

Читайте також: ФСБ РФ закидає в Україну шпигунів під виглядом біженців з Білорусі, - Грозєв

"Мені дуже цікаво подивитися, наскільки публічною буде істина в цьому розслідуванні, завдяки природним політичним процесам в Україні. Ми бачимо, що воно стає дедалі більше прозорим. Боюся, що ми опублікуємо подробиці, які не суперечитимуть офіційній версії", - додав Грозєв.