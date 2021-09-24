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Новини
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Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про "вагнерівців"

Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про

Текстове розслідування майже готове. Воно буде опубліковано впродовж двох тижнів. Ще через пів року розслідувачі збираються випустити документальний фільм про Вагнергейт.

Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Текстове розслідування готове. Ми, швидше за все, днями його опублікуємо - у найближчі два тижні. А потім докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, на це знадобиться ще як мінімум шість місяців", - розповів Грозєв.

За його словами, від завершення розслідування Вагнергейту весь час відволікають нові злочини, які скоюються у світі і за розслідування яких береться команда Bellingcat.

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"Мені дуже цікаво подивитися, наскільки публічною буде істина в цьому розслідуванні, завдяки природним політичним процесам в Україні. Ми бачимо, що воно стає дедалі більше прозорим. Боюся, що ми опублікуємо подробиці, які не суперечитимуть офіційній версії", - додав Грозєв.

Автор: 

Bellingcat (128) ПВК Вагнер (1540) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+27
Чекаємо. Хочеться вірити, що та мразота, яка злила цю операцію по "вагнерівцям" постане перед судом. І не важливо, що це може відбутися через 2,5 роки.
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24.09.2021 18:47
+24
то-то вислюк оманський и безуглая так торопятся.. Пока пинок от СНН не получили - сидели тихо и не проводили заседаний "комиссии", а тут запрыгали и резво начали иммитировать бурную деятельность по написанию "отчета)
100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
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24.09.2021 18:49
+24
Прикинь, зе-лох слил путлеру операцию украинской разведки, а ему не заплатили кремлефашисты
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24.09.2021 18:53
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не заплатили?
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Прикинь, зе-лох слил путлеру операцию украинской разведки, а ему не заплатили кремлефашисты
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24.09.2021 18:53 Відповісти
Чекаємо. Хочеться вірити, що та мразота, яка злила цю операцію по "вагнерівцям" постане перед судом. І не важливо, що це може відбутися через 2,5 роки.
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24.09.2021 18:47 Відповісти
Какая еще публикация?
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24.09.2021 19:03 Відповісти
не выдумывай. Там уже всё куплено, не зря же авторы "расследования" заезжали к ермаку за конвертиком. А потом делали неоднозначные заявления, а потом переносили сроки 100 раз.
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25.09.2021 02:03 Відповісти
А в мае Bellingcat уже показали фильм-расследование.
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24.09.2021 18:49 Відповісти
У гордошки спроси. Этот лысый хмырь все знает
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24.09.2021 18:50 Відповісти
Хорошая идея. Надо узнать у него кто стрелял в машину шофера.
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24.09.2021 18:55 Відповісти
Пирамидки лучше купи - они и лечат, и снииают порчу, и предсказывают
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24.09.2021 18:57 Відповісти
Ты сейчас рекламируешь пирамидки гордона за деньги или основываясь на собственном опыте?
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24.09.2021 19:02 Відповісти
не шофера, а шерифа)
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24.09.2021 19:30 Відповісти
то-то вислюк оманський и безуглая так торопятся.. Пока пинок от СНН не получили - сидели тихо и не проводили заседаний "комиссии", а тут запрыгали и резво начали иммитировать бурную деятельность по написанию "отчета)
100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
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24.09.2021 18:49 Відповісти
100% Безумная сядет при новой власти, как и Стефанчук и прочие арахамии... Им мест в самолете не найдется=)
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24.09.2021 19:09 Відповісти
І бубочка сяде, якщо єрмак його подушкою не задушить, перед тим, як втекти...
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24.09.2021 19:33 Відповісти
Бубочка не доживет... Это абсолютно точно
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24.09.2021 19:56 Відповісти
Неудивлюсь если зе-сепары устроят терракт, как их дружбан путлер, чтобы заглушить в сми резонанс держ зрады презека
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24.09.2021 18:49 Відповісти
Как это ни парадоксально звучит, но после спектакля с "покушением" на Шефира это вполне вероятное событие. И это нихрена не по приколу как до сих пор думает четверть избирателей.
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24.09.2021 18:58 Відповісти
Похоже у них это в некоторую рекурсию превратилось - устраиваем событие "В" которое будет отвлекать от события "А", а для того чтобы отвлечь от события "В" устроим событие "С". В свою очередь чтобы отвлечь от события "С"...
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24.09.2021 18:59 Відповісти
Они дома могут начать взрывать. Они всё делают как делал Путлер. Никакой своей выдумки.
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24.09.2021 19:12 Відповісти
Вже намагалися.
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24.09.2021 19:37 Відповісти
Боюсь, что мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев.
Ха! А яка офіційна версія? Зелька, - Я не я, меня тут не стояло. Оце офіційна версія? )))
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24.09.2021 18:49 Відповісти
официальная версия проста, о ней говорят и пишут более года: вислюк оманський и ермак слили кремлю операцию по захвату вагнеровцев и теперь пытаются отмазаться.
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24.09.2021 18:54 Відповісти
Официальную версию клоун озвучил мосейчук - что это он слил операцию
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24.09.2021 18:55 Відповісти
Не можу змусити себе дивитися і слухати бред, який читає це ЗЕлене опудало. Якщо він так сказав. то це виходить, що сам себе здав. Це ж тюрма. То, не дарма він про срок починає міркувати...)))
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24.09.2021 19:04 Відповісти
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24.09.2021 19:57 Відповісти
У мене особисто , крім блєвоти , інших емоцій не викликає виступи зенаркомана !
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24.09.2021 20:39 Відповісти
п.с. собственно "официальной версии у клована и ермака" не было изначально, они каждый день меняли показания.. как кацапы - про сбитый Боинг.
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24.09.2021 18:57 Відповісти
если судить по Грозеву,то болгары великие 3,14Zдуны!
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24.09.2021 18:50 Відповісти
Ну тебе звездун подоляка виднее
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24.09.2021 18:56 Відповісти
Грозєв відкрив світу правду про МН17! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:26 Відповісти
а ну напомни мне,аль не в конце марта 2021 года должен был выйти фильмец про вагнергейт?

ну и где он,а?

и сейчас ничего не будет,потому как для Грозева это бизнес! и если ты и тебе подобные этого не понимают,то это ваши проблемы.
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24.09.2021 21:38 Відповісти
А нагадай-но, скільки часу люди чекали фільм по МН17?
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24.09.2021 21:43 Відповісти
ты чего то не понимаешь....сбитый международный рейс во время роССийской агрессии и предательство в ОП это разные вещи.
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24.09.2021 21:58 Відповісти
Я до того, що по МН17 строки виходу розсліування теж неодноразово переносили... А тоді ж і карантину не було!
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24.09.2021 22:04 Відповісти
я же говорю-не понимаешь!

МН17 был сбит над оккупированной территорией,и добыть информацию,было крайне сложно,к тому же её приходилось собирать по крупицам и 100 раз перепроверять. даже сейчас и то ни хрена до конца неизвестно

а с предательством всё под боком. все свидетели здесь,готовы давать показания...

но Грозев тянет резину-Почему? а потому что гешефт!
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24.09.2021 22:10 Відповісти
к тому же,Грозев лично анонсировал показ фильма в марте. так что прежде чем кого то в чём то обвинять,надо анализировать факты.
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24.09.2021 22:00 Відповісти
Как по мне , самым великим звездуном и популистом является ваш зепоц 😆
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24.09.2021 20:41 Відповісти
не-не...ты Ч(М)удак свои грехи на здоровую голову не вали...обгадились с выбором,теперь жуйте,до оскомины!
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24.09.2021 21:40 Відповісти
Не смішили б вже людей з цим "белінгатом".
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24.09.2021 18:50 Відповісти
Какого года??
🤔
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24.09.2021 18:52 Відповісти
Вощето работа спецслужб удачная ли, нет, должна быт под секретом.
Байден спустя 20 лет частично рассекретил работу спецслужб США по 11му сентября.
И только у нас требуют отчёта сразу после операции, а лучше даже ДО неё.
А некоторые особо "умные" требуют даже отчёта л сотрудничестве с иностранными службами. Совсем ополоумели? Кто ж после такого будет с нами сотрудничать? Чисто Х-йлу на руку!!!
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24.09.2021 18:54 Відповісти
Операція не пройшла тому що якась падла єрмак скорше за все, і його дружбан зєлєпукін, мало ймовірно злили, тобто зрадили Україні!!!! Тому все можно відкрито розслідувати, звичайно те що можно подати в смі, без тонкощів!!!!!!!!!!!
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24.09.2021 19:00 Відповісти
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24.09.2021 18:56 Відповісти
Пока звиздуны - зе-упыри, которые не могут определиться была ли операция или еще ее не было
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24.09.2021 18:59 Відповісти
Від кого ви це чули? Від дмітрія штопаного?

Грозев. Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
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24.09.2021 19:21 Відповісти
зелебабуїн
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24.09.2021 20:26 Відповісти
Грозєв відкрив світу правду про МН17 і про Солсбері! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:27 Відповісти
Опублікуєм подробности коториє не будут протіворечіть офіціальним разследованіям шо це значить прийшли до спільного знаменника
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24.09.2021 19:09 Відповісти
официальная версия проста, о ней говорят и пишут более года: вислюк оманський и ермак слили кремлю операцию по захвату вагнеровцев и теперь пытаются отмазаться.
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24.09.2021 19:12 Відповісти
Слава Богу!!!
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24.09.2021 19:13 Відповісти
Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.
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24.09.2021 19:14 Відповісти
З якого переляку?
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24.09.2021 19:17 Відповісти


Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.

А что так? Ты, Олег Абраменко, покушение готовишь, что ль?
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24.09.2021 19:40 Відповісти
Уже устали ждать
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24.09.2021 19:15 Відповісти
Ой, а як зЕ-рмак втомився чекати.
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24.09.2021 19:18 Відповісти
Да нормальным людям все понятно-слив.Как может иначе??
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24.09.2021 19:29 Відповісти
Если бы операцию не слили, то Путин бы напал! Героев Украины Зе и Е....!!!
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24.09.2021 19:29 Відповісти
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24.09.2021 20:27 Відповісти
Или снова не обнародуют
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24.09.2021 19:31 Відповісти
Оскар - это же голубая мечта по-прежнему зелёного прездобола и его зекомандЫ..
- "сбылась мечта идиота"(с)
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24.09.2021 19:31 Відповісти
ця абізянка криворіжська війде в історію як зрадник
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24.09.2021 20:28 Відповісти
В мае всё было готово, но... что-то пошло не так и не удивлюсь, если новый фильм снимают по сценарию зелёной сопли(
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24.09.2021 19:33 Відповісти
Грозев, запускай уже.

Не тяни кота за все подробности (с)
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24.09.2021 19:36 Відповісти
Значит шпана ОП будет целых две недели прессовать Бурбу, пока не сломает, может надо идти его отбивать?
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24.09.2021 19:49 Відповісти
Если кто-то надеется что вся зелень сразу прозреет- это зря. Эти люди прозреют только после просмотра именно Фильма- ведь они априори анализировать не кмеют- им надо разжевать и красиво подать, эффектно.
И то прозреют не все а та часть которая активна и вобще вкурсе что существует такая тема как Вагнергейт... Так что не надейтесь сильно, у нас логика и мышление у сограждан не работает
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24.09.2021 19:55 Відповісти
Грозеву нужно вести расследование о краже кур и гусей,может там что-нибудь получится.
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24.09.2021 20:02 Відповісти
Этого Грязева даже комментировать смешно.
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24.09.2021 20:19 Відповісти
Грозєв відкрив світу правду про МН17! Може ти просто троль кацапський, що його критикуєш?
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24.09.2021 20:27 Відповісти
невже ви не взнали його?Це бот зелебабуїнчик без мізків.
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24.09.2021 20:30 Відповісти
... и в главной роли Голобородько?
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24.09.2021 20:34 Відповісти
Дилетантам доверили инфу, какой там слив. До булави треба голови
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24.09.2021 20:36 Відповісти
Скоріш все - вже готово, просто чекають, на чому обсереться прилюдно , нарешті, у своєму заключному брифінгу Мар"яшка
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24.09.2021 20:39 Відповісти
"...мы опубликуем подробности, которые не будут противоречить официальной версии", - добавил Грозев"
_А, это вместо правды о произошедшем? Да пошёл ты!
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24.09.2021 21:45 Відповісти
Короче , (ука где фильм ? Он таки есть ,или это все нервы Хочу фильм

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24.09.2021 23:19 Відповісти
 
 