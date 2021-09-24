Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про "вагнерівців"
Текстове розслідування майже готове. Воно буде опубліковано впродовж двох тижнів. Ще через пів року розслідувачі збираються випустити документальний фільм про Вагнергейт.
Про це журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів в інтерв'ю "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Текстове розслідування готове. Ми, швидше за все, днями його опублікуємо - у найближчі два тижні. А потім докладемо всіх зусиль, щоб зробити якісний двогодинний документальний фільм, який отримає Оскар. Я впевнений, на це знадобиться ще як мінімум шість місяців", - розповів Грозєв.
За його словами, від завершення розслідування Вагнергейту весь час відволікають нові злочини, які скоюються у світі і за розслідування яких береться команда Bellingcat.
"Мені дуже цікаво подивитися, наскільки публічною буде істина в цьому розслідуванні, завдяки природним політичним процесам в Україні. Ми бачимо, що воно стає дедалі більше прозорим. Боюся, що ми опублікуємо подробиці, які не суперечитимуть офіційній версії", - додав Грозєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100% что безуглая закончит "расследование" до опубликования печатной версии Bellingcat
Ха! А яка офіційна версія? Зелька, - Я не я, меня тут не стояло. Оце офіційна версія? )))
ну и где он,а?
и сейчас ничего не будет,потому как для Грозева это бизнес! и если ты и тебе подобные этого не понимают,то это ваши проблемы.
МН17 был сбит над оккупированной территорией,и добыть информацию,было крайне сложно,к тому же её приходилось собирать по крупицам и 100 раз перепроверять. даже сейчас и то ни хрена до конца неизвестно
а с предательством всё под боком. все свидетели здесь,готовы давать показания...
но Грозев тянет резину-Почему? а потому что гешефт!
🤔
Байден спустя 20 лет частично рассекретил работу спецслужб США по 11му сентября.
И только у нас требуют отчёта сразу после операции, а лучше даже ДО неё.
А некоторые особо "умные" требуют даже отчёта л сотрудничестве с иностранными службами. Совсем ополоумели? Кто ж после такого будет с нами сотрудничать? Чисто Х-йлу на руку!!!
Грозев. Прямая речь: "Мы готовим три продукта. Один - двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, стоящий Оскара. Второй - короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца".
Через полгода. Через полгода опять президент в Америке сменится.
А что так? Ты, Олег Абраменко, покушение готовишь, что ль?
- "сбылась мечта идиота"(с)
Не тяни кота за все подробности (с)
И то прозреют не все а та часть которая активна и вобще вкурсе что существует такая тема как Вагнергейт... Так что не надейтесь сильно, у нас логика и мышление у сограждан не работает
_А, это вместо правды о произошедшем? Да пошёл ты!