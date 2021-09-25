Никакой коллизии нет, - Стефанчук о принятии закона об олигархах

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что закон об олигархах не содержит поправок, которые бы противоречили друг другу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Дело в том, что никакой коллизии нет. И я бы начал с того, что любая вещь, которая существует в государстве, любая организация, которая существует в государстве, в первую очередь, мне кажется, что должно определяться одной вещью - насколько она эффективна для общества. А уж если люди не хотят говорить об эффективности той или иной вещи, я думаю, что они находят любые механизмы затяжки, процедуры, джемы, используя то или иное крючкотворство для того, чтобы не достичь той цели, которые достигается на ту или иную институт", - отметил Стефанчук.

Аргументируя решение рассматривать законопроект об олигархах постатейно, первый вице-спикер привел пример, что реформаторские законы часто блокируют поправочным спамом и таким образом принятие документа может затянуться до года.

"Почему решили, что была учтено то или иное правка, о которой мы говорили, я сказать не могу, поэтому мы обязательно дождемся решения, которое будет сделано и завершено Аппаратом Верховной Рады, и мне кажется, что если там действительно вкрадется такая ошибка , для этого есть абсолютно нормальные варианты решения. Первая: по инициативе Председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если Председатель ВР не хочет - у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев ", - сказал Стефанчук.

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