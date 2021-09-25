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Никакой коллизии нет, - Стефанчук о принятии закона об олигархах

Никакой коллизии нет, - Стефанчук о принятии закона об олигархах

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук убежден, что закон об олигархах не содержит поправок, которые бы противоречили друг другу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

"Дело в том, что никакой коллизии нет. И я бы начал с того, что любая вещь, которая существует в государстве, любая организация, которая существует в государстве, в первую очередь, мне кажется, что должно определяться одной вещью - насколько она эффективна для общества. А уж если люди не хотят говорить об эффективности той или иной вещи, я думаю, что они находят любые механизмы затяжки, процедуры, джемы, используя то или иное крючкотворство для того, чтобы не достичь той цели, которые достигается на ту или иную институт", - отметил Стефанчук.

Аргументируя решение рассматривать законопроект об олигархах постатейно, первый вице-спикер привел пример, что реформаторские законы часто блокируют поправочным спамом и таким образом принятие документа может затянуться до года.

"Почему решили, что была учтено то или иное правка, о которой мы говорили, я сказать не могу, поэтому мы обязательно дождемся решения, которое будет сделано и завершено Аппаратом Верховной Рады, и мне кажется, что если там действительно вкрадется такая ошибка , для этого есть абсолютно нормальные варианты решения. Первая: по инициативе Председателя Верховной Рады Украины устранить эти ошибки. Если Председатель ВР не хочет - у нас есть шесть месяцев для того, чтобы мы могли внести любые изменения и дополнения к этому закону, поскольку он вступает в силу через шесть месяцев ", - сказал Стефанчук.

Также читайте: Разумков: Вчера в Раде было "вольное творчество" коллег

Автор: 

олигарх (1027) Стефанчук Руслан (651)


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Топ комментарии
+29
Тогда подписывай !!! Разумков не подпишет - так как знает что это тюрьма.. А ты нет!? тоже не хочешь!? .. че сцикотно !?... вот и молчи тогда придурок !!! юрЫст с Трускавца !!!
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25.09.2021 01:10
+29
разумков пытается соскочить с поезда, бо знает - оно под откос.
но ето не значит шо он "хороший" - хитрый бес...
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25.09.2021 02:02
+26
Твоя речь - сплошная коллизия и противоречия с логикой, разумом и даже просто с правильной литературной речью!
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25.09.2021 01:11
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Этот не сядет. Не успеет. Состояние здоровья не позволит. Жирная тварь сдохнет раньше.
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26.09.2021 09:04 Ответить
Ми насрали. Але це не гівно. І наші виборці можуть його спокійно їсти. А якщо це виявиться гівном, просто потрібно витерти рот. -- Я зрозуміло переклав цей спіч?
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26.09.2021 11:18 Ответить
Зебобики, у вас есть уникальный шанс излечиться, совершенно бесплатно причем. Гляньте не фото, и вы уже почти здоровы.
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26.09.2021 14:13 Ответить
И эта свинья представляет украинский народ?
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26.09.2021 20:39 Ответить
Ничего там нет вообще, потому что мы еще не смотрели. Как посмотрим и найдем то будем исправлять, а до тех пор нет ничего там такого вообще!!!
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26.09.2021 21:22 Ответить
У камері будеш сусіду доводити, що ні вчому не винуватий...
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26.09.2021 22:19 Ответить
Але й хрюкер на фото! Вдягніть його в рясу, буде попівська пика гундяйського шайтанату!
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26.09.2021 23:28 Ответить
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